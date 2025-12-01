Deportes

Tras su salida de River Plate, Enzo Pérez se acerca a un gigante de Sudamérica y que acaba de coronarse campeón

El emblema del Millonario está en la mira de un poderoso equipo de la región. Los detalles

Enzo Pérez podría continuar su
Enzo Pérez podría continuar su carrera en Nacional de Montevideo, Uruguay

La reciente consagración de Nacional de Montevideo como campeón uruguayo reactivó el interés del club por Enzo Pérez, quien acaba de cerrar su ciclo en River Plate y se encuentra evaluando su futuro profesional a pocos días de cumplir 40 años. El mediocampista mendocino, símbolo del conjunto millonario y con una extensa trayectoria internacional, vuelve a estar en la órbita del equipo tricolor, que ya había intentado sumarlo en el pasado.

La salida de Enzo Pérez de River se produjo tras una reunión con Marcelo Gallardo, quien le comunicó que no sería tenido en cuenta para la próxima temporada, decisión que también afectó a otras figuras históricas del plantel. Esta situación llevó al futbolista a considerar nuevos destinos, entre los que Nacional de Montevideo aparece como una de las opciones más firmes. El club uruguayo, que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores, busca reforzarse con experiencia y liderazgo, y la figura de Pérez encaja en ese perfil.

El interés de Nacional por el mediocampista argentino no es reciente. Ya a fines de 2023, cuando Martín Demichelis dirigía a River, el club uruguayo había iniciado gestiones para incorporarlo. En ese entonces, Pérez optó por regresar a Estudiantes de La Plata, priorizando el compromiso asumido con el club platense. Alejandro Balbi, ex presidente de Nacional, recordó en diálogo con Trimax cómo se desarrolló aquella negociación: “Yo estaba con el representante de Alexis Castro, conocido de Rodolfo D’Onofrio, que me vino a saludar porque tengo una amistad. Ya no era el presidente de River. Y me dice ‘por qué no les damos a Enzo Pérez’”, relató Balbi. El dirigente agregó: “En ese momento se había peleado con Demichelis, después termina en Estudiantes. Enzo Pérez en Uruguay… Era groso. Hablé con Enzo Pérez. Me dijo ‘presi, me encantaría ir a Nacional, pero le acabo de dar la palabra a Estudiantes. Me quedó eso de tenerlo ahí cerquita y no poder’”.

Nacional de Montevideo acaba de
Nacional de Montevideo acaba de consagrarse campeón

La posibilidad de que Pérez cruce el Río de la Plata y se sume a Nacional se ve impulsada por el contexto deportivo del club, que acaba de obtener el título local y aspira a ser protagonista en la Copa Libertadores, cuya final de 2025 se disputará en el estadio Centenario de Montevideo. La directiva, encabezada por Ricardo Vairo y Flavio Perchman, planea acelerar las gestiones para sumar al argentino al plantel dirigido por Jadson Viera, con una propuesta contractual que incluiría un componente importante de productividad.

En paralelo, Estudiantes de La Plata también figura entre los posibles destinos de Enzo Pérez. El vínculo afectivo y deportivo entre el mediocampista y el club platense, donde conquistó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones, mantiene abierta la puerta para un eventual regreso, aunque hasta el momento no existen negociaciones concretas. El propio Pérez ya había elegido a Estudiantes en su anterior salida de River, tras una conflictiva relación con Demichelis, antes de volver al club de Núñez bajo la conducción de Gallardo.

Otra alternativa que surge desde lo sentimental es Deportivo Maipú, la institución mendocina donde Enzo Pérez realizó las divisiones inferiores y debutó profesionalmente. No obstante, no parece ser el momento para un reencuentro entre el futbolista y el club que lo vio nacer. Además, en la despedida de 2023 se mencionó la posibilidad de que Pérez se sumara al Inter Miami de Lionel Messi, pero actualmente no existen ofertas concretas de la MLS.

