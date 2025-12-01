Deportes

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Argentinos, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize se impuso por 1-0 ante el Bicho y espera por el ganador del duelo entre Racing y Tigre. Los detalles

La clasificación de Boca Juniors a las semifinales del Torneo Clausura se definió en un encuentro de alta tensión en La Bombonera, donde el equipo dirigido por Claudio Úbeda superó por 1-0 a Argentinos Juniors y extendió su racha triunfal. El único tanto del partido, convertido por Ayrton Costa en los primeros minutos, resultó suficiente para sellar el pase a la siguiente instancia, donde el conjunto xeneize aguardará al vencedor del duelo entre Racing y Tigre. De esta manera, las llaves del certamen van tomando forma.

Los cuartos de final comenzaron el sábado por la noche con el enfrentamiento entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata. Fue el Pincha el que se llevó el boleto a la próxima instancia tras imponerse por 1-0 con gol de Tiago Palacios.

El triunfo de Estudiantes cobra mayor relevancia al considerar el contexto adverso que enfrentó en la previa: el club había sido sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que incluyó la suspensión por seis meses de su presidente, Juan Sebastián Verón. A pesar de este revés institucional, el equipo platense logró sobreponerse y sumar una nueva victoria como visitante, tras haber eliminado previamente a Rosario Central por 1-0. Por su parte, Central Córdoba venía de dejar en el camino a San Lorenzo con un 2-1 en octavos de final.

El lunes, la agenda de los cuartos de final se reanuda a las 17:00 con el choque entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Barracas Central llega tras superar 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo suplementario, con un gol de Nicolás Blandi. Gimnasia, por su parte, protagonizó una de las sorpresas de los octavos al imponerse 2-1 a Unión en Santa Fe. El equipo que avance de esta llave enfrentará en semifinales a Estudiantes de La Plata.

La jornada concluirá a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing recibirá a Tigre. La Academia, bajo la conducción de Gustavo Costas, viene de eliminar a River Plate en un clásico que se definió en los minutos finales con un marcador de 3-2. Tigre, por su parte, dejó afuera a Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, al vencerlo por 1-0 en La Fortaleza. El ganador de este partido se cruzará en semifinales con Boca.

Más allá de la disputa por el título, la definición de los cuartos de final tiene implicancias directas en la clasificación a los torneos internacionales de 2026. River Plate ahora necesita que Boca Juniors se consagre campeón del Clausura para acceder al repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026; de no ocurrir, su destino será la Copa Sudamericana.

Independiente, en tanto, depende de que el campeón surja entre Boca , Racing, Barracas Central o Tigre para sumarse al grupo de seis equipos argentinos en la Sudamericana. Si ninguno de estos clubes obtiene el título, el Rojo quedará fuera de las competencias internacionales el próximo año.

EL CRONOGRAMA DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 29/11

Central Córdoba 0-1 Estudiantes de La Plata

Domingo 30/11

Boca Juniors 1-0 Argentinos Juniors

Lunes 1/12

  • 17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia de La Plata (7B) (Estadio Claudio Fabián Tapia)
  • 21.30: Racing (3A) vs. Tigre (7A) (Cilindro de Avellaneda)

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Boca y Estudiantes, los primeros clasificados a semifinales

