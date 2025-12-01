Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

La Bombonera se vistió nuevamente de gala para otro mata-mata y el público se retiró feliz (Fotobaires)

La Bombonera se vistió de gala para otro mata-mata, esta vez por los cuartos de final del Torneo Clausura entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, y el público volvió a irse feliz. Al igual que como había ocurrido contra Talleres de Córdoba el fin de semana pasado, el equipo de Claudio Úbeda consiguió una trabajosa victoria que lo hizo acceder a la siguiente ronda. Esta, ante el Bicho, fue más sufrida por el dominio que prevaleció en buena parte del encuentro por parte de su rival, pero tuvo un sabor a desahogo por eso mismo.

En Boca desde hace rato el objetivo es claro: cerrar el año con un título. Luego de haber sellado la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores 2026, en el Xeneize tienen claro que sería redondear un buen año el hecho de sumar una estrella a su vitrina. Y ahora está a solamente dos instancias de conseguirlo, a la espera de un rival en semis (Racing o Tigre, que se definirá hoy), y con la mirada puesta en la final del sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero.

Es por esto que los hinchas, desde temprano, marcaron la cancha: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”, fue el grito de guerra desde el minuto cero. Hubo perlitas dignas de ser destacadas: el gesto silencioso de Juan Román Riquelme en su palco con un pequeño fanático, los reconocimientos y reprobaciones de los simpatizantes boquenses durante los 90 minutos y los runrunes de pasillo por posibles refuerzos del adversario de turno.

1’ PT: Marchesín se recuesta sobre su derecha y le ahoga el grito de gol a Argentinos para ganarse el reconocimiento. El arquero, discutido hasta hace poco, comienza con el pie derecho. “Para ser campeón, hoy hay que ganar”, insisten los hinchas con los cánticos.

4’ PT: Gol de Boca. Ayrton Costa la empuja tras el rebote de Siri luego del remate de Merentiel a la salida de un córner de Paredes. La fórmula del tiro de esquina sigue intacta y los hinchas deliran. “Es para vos, es para vos, Gallina p…, la p… que te parió”.

9’ PT: Alan Lescano ensaya un taco en el aire que no prospera y la tira afuera. Aunque es uno de los futbolistas que se rumorea que pueden llegar a Boca, los fanáticos lo hacen sentir visitante con un fuerte abucheo.

17’ PT: Remate a colocar de Carlos Palacios que se estrella en el travesaño. El chileno, que venía de ser aplaudido por la generación de una falta en mitad de cancha, queda de frente a la platea baja lamentándose a la par de los hinchas. El público se levanta: “Boca mi vida, es la alegría, sos lo más grande, de la Argentina”.

28’ PT: Marchesín descuelga un centro y pide atención médica. Preocupación en Boca, aunque por lo bajo se murmura que quizás esté dejando pasar el tiempo por una tendencia de posesión de balón favorable a Argentinos en los últimos minutos.

31’ PT: Primera oleada de insultos a Fernando Echenique porque cobró una infracción para Boca y no dejó seguir la jugada que prometía por un contragolpe del Changuito Zeballos, que estaba lanzado en velocidad como extremo izquierdo. El árbitro, que en otro partido había mandado a leer el reglamento a Cavani, falla.

32’ PT: Se replican las quejas contra el juez de turno porque amonesta a Leandro Paredes después de voltear a Oroz.

33’ PT: Microsegundo de silencio cuando Fattori pisó el borde del área grande, enganchó y remató al primer palo para hacer volar a Marchesín. Fue buena y preocupó a todo Boca.

35’ PT: Centro cerrado envenenado de López Muñoz que casi termina en el empate del Bicho. “Uhhh”, suspiran algunos cuando ven la repetición por TV en la platea y palcos y se percatan de que Porcel se chocó contra el poste.

40’ PT: Impresionante atajada de Siri contra el cabezazo de Milton Giménez en inmejorable posición. Fue un cúmulo de emociones: de los vitoreos por una primera pelota trabada por Ayrton Costa al aliento por la dividida que ganó Paredes, con un reclamo breve por una infracción contra el 5 que decidió continuar la jugada para profundizar a Zeballos y que el Changuito centre. La decepción fue total ante la atajada del arquero.

43’ PT: “Tomala vos, damela a mí, vamo’ a matar a un referí” cantan los hinchas cuando Echenique decide sacarle una amarilla al Changuito Zeballos y otra a Erik Godoy por cruzarse después de una jugada. Entendían que había agresión del defensor del Bicho.

47’ PT: El árbitro a esta altura es el foco principal. Ahora lo insultan y refunfuñan porque detuvo el juego luego de que Blanco empujara a un rival contra el lateral y sacara rápido de manos. Le reclamaban que dejara proseguir.

ET: “Echenique botón, Echenique botón, sos un hijo de p…, la p… madre que te parió” le cantan los hinchas de Boca al juez antes de que se retire del campo. Mientras, las cámaras toman a la tenista bielorrusa ex N°1 del mundo Victoria Azarenka, que está en uno de los palcos. El presidente Riquelme le acerca una camiseta. No es el único detalle, ya que también se fotografió con la cantante Ángela Leiva y hasta colgó una bandera en honor a la memoria de un pequeño fanático llamado Ramiro: “Tu corazón azul y oro latirá por siempre”.

5’ ST: El público está expectante porque todavía no hay llegadas en el complemento y Boca no encuentra la pelota. “Boca locura, que tenemos aguante no hay duda, Boca, te quiero, antes de ser Gallina yo me muero”, canta La 12.

8’ ST: Explota toda la Bombonera porque los hinchas sienten que el equipo necesita contagiarse y quitarle el dominio del partido al rival. “Y vamos Boca no podemos perder, y vamos Boca que tenés que ganar, daría la vida por un campeonato y una vuelta más”.

11’ ST: Fattori maneja los hilos de Argentinos y el partido. “Es el Paredes de ellos”, opina un fanático por lo bajo que reconoce al mediocampista rival y se mimetiza con los impacientes plateístas que pretenden que Boca salga del fondo.

13’ ST: Otro de los jugadores que se rumorean como posibilidad para el próximo mercado de Boca que es abucheado por los hinchas boquenses después de ejecutar un tiro libre desviado. Se trata de Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Armando Maradona.

Riquelme con la ex tenista Azarenka y la cantante argentina Ángela Leiva

18’ ST: Cambios en Boca. Se retiran aplaudidos los delanteros Giménez y Merentiel para darle lugar a Edinson Cavani y Tomás Belmonte. El Changuito Zeballos pasa a jugar de delantero y Boca se mantiene 4-4-2.

23’ ST: Se la agarran otra vez con Echenique por un agarrón mínimo contra Zeballos que no cobra. Enseguida los insultos son dirigidos hacia Lautaro Giaccone, quien pierde una pelota que se le escapa por debajo de la suela.

27’ ST: Ahora hay aplausos irónicos para con Echenique, quien sanciona una infracción favorable a Boca porque se le colgaron a Cavani por la espalda.

30’ ST: Cavani pasa de ser aplaudido a rezongando porque recupera una pelota que luego divide con un pase imperfecto cuando la jugada pedía tirársela larga a Zeballos al espacio.

33’ ST: Boca está replegado y no encuentra la pelota. Alan Lescano remata y Marchesín saca al córner. La gente se levanta para empujar a sus jugadores: “Vamos Xeneize con huevo vaya al frente, que te lo pide, toda la gente”.

35’ ST: Cabezazo de Molina que pasa al lado del palo y paraliza por un instante los corazones de todos los hinchas, que en su gran mayoría la vieron adentro porque la pelota se incrusta y queda clavada entre las publicidades 3D que rodean al arco de Marchesín.

40’ ST: Impaciencia total y nervios en las tribunas porque Boca sostiene como puede el triunfo por la mínima. Cavani recupera una pelota en posición de defensor. Paredes la pierde y todos respiran cuando Echenique no cobra una falta que parecía evidente a favor de Argentinos Juniors y la jugada se diluye.

42’ ST: Atajada ganapartido de Marchesín sobre Porcel, que quedó solo dentro del área. “Dale dale dale dale Bo”, se grita fuerte en la Bombonera para sostener a la defensa. Las populares Sur hace rato juegan su papel y contagian al resto de las gradas incluso por encima de lo que canta La 12.

44’ ST: Los hinchas murmuran a Cavani, que tenía ángulo para rematar y optó por sacar la pelota fuera del área para que Belmonte envíe un centro que termina en nada.

45’ ST: “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamo’”, vuelve a imponerse el canto desde las populares Sur. Boca toma aire con la cobertura de una pelota de Barinaga, otro de los más reconocidos a lo largo del match.

48’ ST: Boca está atrincherado en su área y Argentinos agota recursos. “Y dale dale dale Boca, dale dale Boca, dale dale Bo”, canta la gente”. Y explota cuando el equipo de Úbeda consigue una falta a favor.

51’ ST: Cavani bloquea un último remate de Alan Lescano y termina el partido. La gente tiene su desahogo y ya elige rivales para las semifinales, que también serán en la Bombonera el próximo fin de semana (día y horario a definir). Nicolás Diez sale eyectado del banco visitante y se dirige hacia Echenique para reclamarle algo, incluso se la agarra con algún auxiliar más que le pasa cerca y es calmado por sus ayudantes de campo. Los fanáticos de Boca ya palpitan la Libertadores 2026 con el clásico canto: “Y dale alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión”.

Antes de hacer una entrevista con los medios televisivos, a Ayrton Costa le pasan un teléfono celular y dialoga con alguien. Lo acaba de llamar Riquelme, desde el palco, para felicitarlo por el partido que hizo. “Me felicitó el 10 y nada, muy contento. Sí, Román”, confesó quien fue autor del gol y una de las figuras del encuentro.

El llamado de Riquelme a Ayrton Costa