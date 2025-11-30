Deportes

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso a Primera División: hora, TV y formaciones

El conjunto cordobés ganó 2-0 la ida y El Aurinegro intentará dar vuelta la serie como local. Transmitirá TyC Sports a las 17

Deportivo Madryn deberá revertir un
Deportivo Madryn deberá revertir un 0-2 para soñar con el ascenso (Natalia Ledesma @ClubMadryn)

Tras el histórico ascenso logrado por Gimnasia de Mendoza, la Primera Nacional definirá su segundo boleto a la Liga Profesional. Deportivo Madryn recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Abel Sastre, desde las 17. El árbitro será Facundo Tello. Transmitirá TyC Sports.

Tras el resultado de la ida, en el que Estudiantes de Río Cuarto logró imponerse por 2-0, la serie quedó inclinada hacia los cordobeses, pero no cerrada del todo y la atención se centra en cómo responderá el conjunto de Madryn con su gente en su cancha.

El encuentro de ida mostró paridad en la primera parte, con ocasiones de peligros para ambos bandos, Sin embargo, en la segunda etapa la apertura del marcador llegó para Estudiantes: Lucas González pivoteó dentro del área y asistió a Tomás González, quien definió con precisión y desató la euforia de los hinchas presentes. El tanto del volante significó el primer paso hacia la victoria y encendió la ilusión del ascenso.

Estudiantes (RC) vs. Deportivo Madryn

El partido ganó en intensidad tras el gol, con ambos equipos buscando el arco rival. Deportivo Madryn dispuso de una nueva oportunidad para igualar el resultado a diez minutos del final, cuando Luis Silba giró dentro del área y remató por encima del travesaño. La respuesta de Estudiantes fue contundente: a los 40 minutos, un centro de Agustín Fontana encontró la cabeza de Juan Antonini. El arquero, Yair Bonnin, logró desviar el primer intento, pero dejó un rebote corto que Antonini aprovechó para sellar el 2-0 definitivo y desatar la celebración en Córdoba.

De esta manera, Deportivo Madryn, que nunca ha jugado en Primera División, necesita marcar al menos dos goles para igualar la serie, ya que no existe ventaja deportiva en esta instancia. Si el marcador global termina empatado, el ascenso se resolverá directamente por penales, sin tiempo suplementario, a diferencia de lo que ocurrió en la primera final entre Madryn y Gimnasia de Mendoza en cancha de Platense.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto busca regresar a la élite del fútbol argentino después de 40 años de ausencia ( disputó tres campeonatos Nacionales entre 1983 y 1985). El equipo cordobés llega con una ventaja significativa, pero el desafío de sostenerla en condición de visitante añade un componente de incertidumbre a la definición.

Vale recordar que, al igual que en el partido de ida, la definición cuenta con asistencia tecnológica a través del VAR. En este caso, el designado es Nicolás Lamolina, acompañado por Lucas Germanota como AVAR.

Posibles formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini, Martín Garnerone, Alejandro Cabrera; Tomás González, Lucas González, Javier Ferreira y Mauro Valiente. DT: Iván Delfino.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez o Abel Bustos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Ezequiel Montagna y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estadio: Abel Sastre (Chubut)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

TV: TyC Sports

