Faustino Oro volvió a ganar y ahora es líder absoluto del Campeonato Argentino de ajedrez

Faustino Oro venció a Candela Francisco y es el líder del Campeonato Argentino de ajedrez al cabo de cuatro jornadas

Disputada la cuarta jornada de la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se desarrolla en la sede de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Uspallata 3150), un niño de 12 años es el líder de la prueba; nunca antes en el historial vernáculo de esta actividad un ajedrecista de tan joven se atrevió a tanto.

Faustino Oro o “el niño récord” tomó en solitario la cima del certamen tras vencer, después de 5 horas de juego y 75 movimientos a la gran maestra y mejor ajedrecista femenina del continente, Candela Francisco. Se trató de una intensa batalla, de una defensa Siciliana variante Richter Rauzer (bautizada en homenaje a los maestros Kurt Richter -alemán- y Vsevolod Rauzer -soviético- por su contribución teórica al juego) en la que la jugadora de Pilar, con piezas blancas, sometió al pequeño con un fuerte y profundo ataque. Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares- recogió el guante, se defendió astutamente, y aguardó el momento oportuno para armar su contraataque. Cuando su rival cometió una imprecisión en un cambio apresurado de piezas, él se apoderó de la iniciativa y tomó el mando del juego. A partir de allí se vio lo mejor de sus progresos en el último año. Jugó como un experto y dejó sin chances a su rival que optó por el abandono cuando los programas informáticos señalaban una posición desesperada con jaque mate en 8 movimientos para el bando negro.

Una pena que los aficionados no pudieran disfrutar del análisis “post-mortem” -así se llama en la jerga cuando los jugadores en voz alta analizan sus ideas, planes y celadas que elucubraron durante el desarrollo de la partida- ya que la joven Candela eligió retirarse inmediatamente de la sala de juego. Son muchos los ajedrecistas que emocionalmente no soportan una derrota, con el correr de las horas y los posteriores análisis caseros cuando descubren los motivos de sus errores consiguen en algunos casos morigerar el dolor de la caída.

Con su victoria ante Candela, el niño Faustino Oro está al frente de la prueba con 3,5 puntos escoltado a media unidad por el juninense Diego Flores y el salteño Julián Villca, ambos con 3 unidades.

Faustino Oro consiguió su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Argentino de ajedrez

Justamente Villca, de 24 años, era uno de los punteros al comienzo de la jornada de este viernes, pero después de un largo juego (65 movimientos de una defensa Siciliana) donde estuvo varias veces al borde de la derrota, consiguió rescatar un valioso empate, con piezas negras, ante el experimentado gran maestro Leonardo Tristán. También, Diego Flores, de 42 años y siete veces campeón argentino a sólo una conquista de igualar el récord en poder desde 1975, de Don Miguel Najdorf con 8 títulos nacionales conquistados, llegó al puesto de escolta luego de vencer en 33 jugadas de una Defensa Siciliana al maestro internacional Cristian Dolezal. Flores sumó su segunda victoria consecutiva y sigue siendo uno de los principales candidatos a ganar la competencia.

Una gran victoria, en una de las mejores partidas de la jornada, logró el gran maestro y médico pediatra, el Dr. Diego Valerga. Después de haber sufrido dos caídas consecutivas en la segunda y tercera rueda ante Faustino y Flores, respectivamente, desplegando un juego de artificios, se impuso este viernes en una “miniatura” (así se llaman a los juegos que se resuelvan antes de las 25 jugadas) ante el joven salteño y maestro internacional, Pablo Acosta.

Por otra parte, finalizaron en tablas los duelos entre Federico Pérez Ponsa, con blancas, ante Mario Villanueva y David Gómez frente a Pablo Barrionuevo.

Faustino Oro en la partida ante Candelaria Francisco

El sábado, desde la 14, se disputará la quinta de las 11 ruedas previstas que tiene el principal certamen anual en el calendario de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), y que repartirá $12.000.000, en premios. Estos serán los enfrentamientos de la jornada: Faustino Oro (3,5) v. Tristán (2,5), Barrionuevo (0,5) v. Pérez Ponsa (2,5), Villca (3) v. Gómez (1,5), Flores (3) v. Candela (1), Acosta (2) v. Dolezal (1) y Villanueva (2) v. Valerga (1,5).

Este fin de semana, en el hall central de la jefatura porteña, a partir de las 14.30, se llevarán a cabo las finales de los campeonatos argentinos Rápido (el sábado) y Blitz (el domingo). El primero se jugará por sistema suizo a 7 ruedas con un ritmo de 8 minutos más 4 segundos de adicional por jugada), y el blitz será a 11 ruedas con un ritmo de 3 minutos más 2 segundos. Cada una de las pruebas entregará $3.000.000, en premios.