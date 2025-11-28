Pepe Chatruc relató el robo que sufrió en su departamento: le llevaron dos medallas icónicas y un mítico Rolex que le regaló Mostaza Merlo

El ex futbolista fue víctima de la inseguridad y le sustrajeron valiosos objetos como medallas de campeón y un Rolex que le regaló Mostaza Merlo

El ex futbolista José Pepe Chatruc sufrió un robo en su casa del barrio porteño de Las Cañitas y brindó detalles de lo sucedido en una serie de videos que compartió en sus redes sociales. El jugador que fue campeón con Racing y San Lorenzo lamentó que los delincuentes le sustrajeran, además de dinero, las medallas que obtuvo durante su carrera y un reloj marca Rolex que le había obsequiado Mostaza Merlo, tras su paso por la Academia.

Según pudo averiguar Infobae, personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad se desplazó anoche a la calle Clay al 3000, en el barrio de Palermo, tras un llamado al 911 por un robo en ausencia de moradores. Al arribar, la víctima, José Chatruc, informó que al regresar a su domicilio constató que habían ingresado a robar por el balcón. El interior del departamento se encontraba revuelto y al momento no se precisaron los faltantes. Intervino la Fiscalía Criminal y Correccional de turno.

El ex mediocampista de 49 años que debutó como profesional en Platense comenzó en su relato con la sorpresa que se encontró al regresar a su domicilio el jueves 27 de noviembre: “Ayer, cuando llegué a mi casa a las 10 de la noche me di cuenta que habían entrado ladrones. Me robaron la medalla de San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana 2002. Siento mucho dolor. La tenía guardada, era hermosa... Hace poquito se le había mostrado a un hincha que me había mandado un mensaje y estoy viendo si no me robaron también la de Racing 2001. Espero que no, que era una medalla de oro muy linda", inició el Pepe Chatruc en uno de sus videos.

En otro de los fragmentos de la grabación, Chatruc se mostró angustiado con la situación que se encontró en su casa tras la irrupción de los ladrones: “Todo tirado. No quiero ir a fijarme si no está la medalla del 2001. Voy a llorar...”. Luego, el Pepe confirmó lo peor: “Oficialmente, está perdida la medalla de Racing campeón 2001. Era clavado. Era una medalla muy linda. Recuerdos que no voy a olvidar”.

La medalla que Pepe Chatruc ganó con San Lorenzo en la Copa Sudamericana de 2002 (Instagram)

Pero la pesadilla de uno de los héroes del plantel de Racing que logró el título argentino luego de 35 años no terminó, ya que más tarde se dio cuenta que otro gran objeto de valor tampoco estaba en su lugar. “Bueno, oficialmente tengo que decir, con mucho dolor, que me robaron también el Rolex que me había regalado Mostaza (Merlo). Yo tenía una cajita como las que son de hotel, de seguridad, y se la llevaron. Ahí tenía algunas chucherías, algunas cosas, unos manguitos. La medalla de campeón, el Rolex de Mostaza y, bueno, se lo robaron", lamentó.

Por otro lado, el ex futbolista le agradeció profundamente a sus seguidores y simpatizantes de Racing, San Lorenzo y otros equipos que le manifestaron su apoyo. Además, subió dos fotos que muestran los objetos que le robaron, como la medalla de campeón con el Ciclón en la Sudamericana de 2002: “¡Ojalá un día la recupere! De todas maneras, me queda el recuerdo de haber logrado eso". Además, mostró el reloj que le robaron: “Se fue el Rolex, chau”.

Chatruc muestra el Rolex que le había ganado en una apuesta a Mostaza Merlo. Los ladrones que entraron a su casa se lo robaron (Instagram)

Aquel lujoso reloj vintage tiene una divertida historia detrás y por eso Pepe Chatruc lamentó tanto que le hayan llevado esa pieza, que originalmente pertenecía a su ex entrenador Reinaldo Carlos Merlo. El propio DT, que por ese entonces dirigía a Racing se lo apostó al jugador. “Si metés el gol del triunfo ante Huracán te lo regalo”, le dijo antes del partido. El futbolista marcó el tanto y se quedó con el Rolex.

“Estábamos tomando la merienda un día y tenía un Rolex, que es el que tiene puesto él ahora”, dijo Mostaza en una entrevista con Germán Paoloski en Fox Sports. “Me dice: ‘Qué lindo, me gusta’. Jugábamos contra Huracán, yo quería ganar ese partido. Entonces le dije: ‘Si hacés el gol del triunfo, te lo regalo’. No el 3 a 1, el gol clave tenía que ser. Estábamos 1-1 y metió el gol. Cuando entró al vestuario me hacía señas”, cerró.

El ex técnico de Racing le apostó el reloj al futbolista, que metió un gol y se lo quedó