Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

Boca Juniors avanzó a la final del Torneo Proyección de Reserva tras imponerse 2-0 sobre River Plate en el Superclásico disputado en el Boca Predio, con un doblete de Iker Zufiaurre que definió el encuentro en la segunda mitad.

El equipo dirigido por Mariano Herrón rompió una racha de siete partidos sin victorias ante el conjunto de Núñez en esta categoría y buscará el título frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, que superó 4-0 a Argentinos Juniors en la otra semifinal. La final se jugará en la cancha de Banfield, con fecha y horario a confirmar, y el ganador disputará la “Superfinal” ante Vélez Sarsfield, campeón del Apertura.

En el primer tiempo, Leandro Brey fue clave para Boca Juniors al evitar la caída de su arco ante remates de Lisandro Bajú y Lautaro Pereyra. La ocasión más clara para el local llegó a los 24 minutos con un cabezazo de Valentino Simoni que exigió una gran respuesta de Santiago Beltrán. El marcador se mantuvo en cero hasta el descanso.

El desarrollo del segundo tiempo se mantuvo parejo hasta que, a los 30 minutos, Zufiaurre abrió el marcador con un cabezazo a corta distancia. Ya en tiempo de descuento, el delantero sentenció el resultado con una definición ante Beltrán para sellar el 2-0.

Boca Juniors llegó a esta instancia tras igualar sin goles ante Instituto de Córdoba y avanzar por penales, además de liderar la Zona A con 33 puntos y vencer 1-0 a Lanús en octavos de final. Por su parte, River Plate, bajo la conducción de Marcelo Escudero, venía de ser campeón de Reserva en 2024 y accedió a semifinales tras golear 4-0 a Tigre y eliminar 2-1 a Huracán.

El clásico contó con la presencia de varios futbolistas con experiencia en Primera División, como Brey en Boca y Agustín Ruberto en River, junto a jóvenes destacados como Dylan Gorosito, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Valentino Simoni por el lado local, y Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Thiago Costa, Agustín Obregón, Ulises Giménez y Facundo González en el visitante.

Como suele ocurrir, los memes inundaron las redes sociales. El recuerdo del Superclásico ganado en La Bombonera por la Primera División, el Sifón Úbeda y Zufiaurre fueron algunos de los temas elegidos por los cibernautas. Los fanáticos xeneizes también celebraron la paternidad sobre el Millonario.

Los mejores memes que dejó el Superclásico de Reserva: