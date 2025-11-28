El impensado contratiempo que sufre Argentinos Juniors antes del choque ante Boca por los cuartos del Torneo Clausura

Argentinos sufriría una inesperada baja y no podrá repetir ante Boca el equipo que viene de eliminar a Vélez en los octavos de final del Torneo Clausura (Fotobaires)

La inminente definición de los cuartos de final del Torneo Clausura entre Boca Juniors y Argentinos Juniors se ve marcada por una situación inusual en el Bicho: el equipo dirigido por Nicolás Diez enfrenta una crisis en la portería, con la posibilidad de que un arquero juvenil deba debutar en La Bombonera. La seguidilla de lesiones en los tres arqueros principales del plantel dejó al conjunto de La Paternal ante un dilema pocas veces visto en instancias decisivas.

El recorrido de Argentinos Juniors en el torneo estuvo signado por contratiempos en el arco. La serie de infortunios comenzó en la duodécima fecha, cuando Diego Rodríguez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el encuentro ante Defensa y Justicia. Para suplir la baja del Ruso, el club incorporó a Sergio Romero, quien llegó tras desvincularse de Boca Juniors. Sin embargo, la apuesta por el experimentado Chiquito tampoco resultó duradera: tras una actuación cuestionada en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, Romero se lesionó en el partido siguiente ante Belgrano. En un primer momento se sospechó una sobrecarga muscular, pero los estudios confirmaron un desgarro, lo que lo mantiene fuera de las canchas y en proceso de recuperación.

Ante la doble ausencia, el tercer arquero, Gonzalo Siri, asumió la responsabilidad en los últimos cuatro compromisos. No obstante, durante la victoria por 2-0 frente a Vélez en los octavos de final, Siri terminó el partido con molestias en la cadera, producto de un golpe que le trabó la zona. El propio futbolista reconoció tras el encuentro que finalizó “con dolores porque se le trabó”, aunque manifestó su deseo de estar presente cuando el equipo más lo necesita. A lo largo de la semana, Siri entrenó con precaución y cargas reducidas, sin dejar de participar de las prácticas, pero su recuperación no fue la esperada y la incertidumbre persiste sobre su disponibilidad para el duelo ante Boca.

Agustín Mangiaut, el arquero juvenil de Argentinos que debutaría ante Boca (Instagram: @sopamangiaut)

El rendimiento de Siri en el último partido fue determinante para la clasificación de Argentinos Juniors. El arquero fue figura ante Vélez, con cuatro intervenciones clave que sostuvieron al equipo en los momentos más difíciles, antes del doblete de López Muñoz. Estas atajadas resultaron decisivas para inclinar la serie a favor del Bicho y consolidar su lugar en el equipo, pese a la seguidilla de cambios recientes en la portería tras la lesión de Rodríguez y la breve etapa de Romero.

Frente a la posibilidad de que Siri no llegue en condiciones óptimas, el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Diez considera como alternativa al juvenil Agustín Mangiaut, de 21 años, quien aún no debutó en Primera División. Mangiaut fue apartado de la concentración de la Reserva, que disputaba las semifinales de la Copa Proyección ante Gimnasia (atajó Julian Kadijevic y terminó con goleada del Lobo por 4-0), para estar disponible en caso de ser necesario. El arquero santafesino, oriundo de San Carlos Centro, acumula diez partidos en la temporada, con diez goles recibidos y tres vallas invictas.

La decisión final sobre quién ocupará el arco de Argentinos Juniors en la Bombonera se tomará a último momento. La intención de Nicolás Diez es esperar hasta el final por la evolución de Siri, pero si las molestias persisten, Mangiaut será el titular y vivirá su estreno absoluto en un contexto de máxima exigencia. Por su parte, Agustín Mangiaut será suplente si Siri logra recuperarse, mientras que Sergio Romero no será convocado.

El partido entre Boca Juniors y Argentinos Juniors está programado para el domingo a las 18:30 en la Bombonera. El ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará a Racing o Tigre. La expectativa se centra no solo en el atractivo del cruce, sino en la resolución de un problema inédito para el Bicho: la posibilidad de que un arquero juvenil deba defender el arco ni más ni menos que en La Bombonera y por el pase a las semifinales del Torneo Clausura.