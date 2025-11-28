Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

La vibrante remontada de Lituania ante Gran Bretaña

El inicio del Grupo D de clasificación europea al Mundial de básquet ofreció uno de los momentos más sorprendentes de la jornada. Ignas Sargiunas lideró a Lituania en una victoria agónica por 89-88 sobre Gran Bretaña tras una remontada protagonizada por tres triples del escolta en los últimos diez segundos.

El partido se disputó en territorio británico (Londres) ante una afición local que respondió masivamente. Ignas Sargiunas, jugador del Vilniaus Rytas de su país, sumó 27 puntos y fue la figura más determinante del encuentro. Cuando el marcador favorecía a Gran Bretaña 87-80 y restaban diez segundos, Sargiunas convirtió el primero de sus tres triples, que abrió la secuencia decisiva. Myles Hesson agregó un tiro libre para los británicos; inmediatamente, Sargiunas acertó un segundo triple difícil con solo 3,5 segundos restantes, dejando el electrónico en 88-86. Los locales pidieron tiempo muerto, pero al reanudarse, perdieron el balón. Apenas recuperado, Sargiunas lanzó desde casi media cancha y encestó, garantizando la victoria de su equipo y provocando una alocada celebración en el estadio.

La locura de Ignas Sargiūnas para la agónica victoria de Lituania ante Gran Bretaña

Al finalizar el partido, el propio Sargiunas expresó la magnitud de lo vivido. “Ganamos, de alguna manera ganamos. No sé, es increíble, lo logramos. No nos rendimos... Por supuesto, es una suerte, no tenemos que llegar a eso. Es genial que hayamos ganado, es difícil incluso hablar. Ha sido impresionante, nos hemos salvado”. Con esas palabras el escolta reconoció con emoción la singularidad de su actuación en el cierre.

La actuación de Ignas Sargiunas ha sido considerada la más impresionante de su carrera hasta este momento, una percepción que el propio jugador suscribe. “Creo que sí. Es difícil de creer después de ese último lanzamiento. Cometieron ese error, fue un golpe de suerte”, declaró a LRT. La jugada decisiva se gestó tras dos tiros libres convertidos por Akwasi Yeboah, que situaron a los locales con siete puntos de ventaja (87:80). Faltando 10 segundos, el primer triple de Sargiunas dio comienzo a la remontada y desencadenó una serie de decisiones tácticas, incluido un tiempo muerto por parte del entrenador británico Marc Steutelis, que no consiguió frenar el impulso visitante.

Ignas Sargiunas, el héroe de Lituania: marcó tres triples en 10 segundos para vencer a Gran Bretaña (FIBA)

Las estadísticas de Sargiunas ratificaron su protagonismo. El lituano alcanzó 27 puntos en 26 minutos, con 7/12 en dobles, 4/8 en triples y 1/1 en tiros libres. Registró también 2 rebotes y 2 asistencias. La conquista de Lituania respondió a una labor colectiva, aunque la secuencia final del base acaparó los reflectores. El propio Sargiunas ofreció una lectura grupal: “No hay héroes entre nosotros, todos jugamos. Empezamos por la defensa y creo que así se activa también el ataque. No hablamos de héroes, todos tenemos la responsabilidad de asumir la defensa y esforzarnos”, puntualizó.

La celebración trascendió a los protagonistas. El apoyo del público lituano presente en la arena fue destacado por Sargiunas: “Estoy muy contento, muchas gracias a todos los que se han reunido aquí. Parecía que jugábamos en casa. Se escuchaba el apoyo durante todo el partido. Muchas gracias a todos los que han venido”, declaró.

La locura de Sargiūnas fue comparada con las hazañas de Reggie Miller y Tracy McGrady

La espectacular actuación de Ignas Sargiunas no pasó desapercibida en el mundo del básquet. Así quedó reflejada en la cuenta oficial de la FIBA. Al poner al lituano al nivel de lo conseguido por Reggi Miller en 1995 y Tracy McGrady en 2004. La leyenda de los Indiana Pacers aportó 8 puntos en 9 segundos para vencer a los New York Knicks en el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este. McGrady, por su parte, aportó 13 puntos en 35 segundos para dar vuelta el marcador en la victoria de los Houston Rockets ante San Antonio Spurs.

La jornada se completó con la victoria de Islandia sobre Italia por 81-76, pero fue el desenlace del partido entre Lituania y Gran Bretaña lo que acaparó la atención. La próxima presentasión de los lituanos será el 30 de noviembre, cuando reciba a Italia en Klaipeda. Los islandeces, por su parte, jugarán el mismo día ante Gran Bretaña en Reikiavik.