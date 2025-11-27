Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

Fausti observa a su rival durante la partida

El pequeño Faustino Oro, de 12 años, volvió a dar muestras de su enorme talento: en la segunda jornada de la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez logró una valiosa victoria, con piezas negras, ante uno de los mejores jugadores del país, el gran maestro y médico pediatra Diego Valerga, de 54 años. La batalla librada sobre el tablero se trató de una reñida lucha, en la que el jugador de más experiencia siempre tuvo el control del juego, pero en la medida que la partida fue extendiéndose en tiempo y jugadas, el niño prodigio nacido en el barrio de San Cristóbal comenzó a sumar pequeñas ventajas hasta alcanzar una posición ganadora. El resto fue una cuestión de técnica que causó sorpresa por la manera en que el niño, que descubrió el juego hace sólo cinco años, manejó como si fuera un experto. Faustino se impuso después de 65 movimientos de una Defensa Nimzoindia.

“Sé que no jugué mal, pero este chico es un genio”, dijo sonriente el maestro Valerga cuando fue consultado por Infobae por el resultado del juego. Y agregó: “Estuve conforme con la apertura, conocía sus esquemas tanto con blancas como con negras, y sabía que mi posición era buena, pero no encontraba el camino para quedar mejor o de qué manera ganar. En cambio, Faustino poco a poco fue encontrando las mejores jugadas y, al final del juego, después de cometer un grave error, yo quedé en una posición perdedora”.

-Pero diste batalla hasta el final.

-Pero no alcanzó (risas). En verdad estaba perdido, pero la posición era de doble filo, si él se equivocaba quizá yo tenía alguna jugada para lograr el empate, pero no se equivocó, hizo todas las mejores (risas)

Faustino Oro, quien acompañaba la conversación, se atrevió a decir: “Calculé muchas jugadas y me molestaban varias de sus respuestas por eso pensé mucho durante la partida”. Y completó: “Después preferí llegar a un final con un poco de ventaja, ya que tenía algunas jugadas molestas para hacer. Él se equivocó y ahí me di cuenta de que podía ganar la partida”

De esta manera, Fausti o el “Messi del ajedrez” logró su primera victoria en el certamen, que le permitió llegar a la vanguardia junto a los maestros internacionales salteños Pablo Acosta (de 26 años), quien en su duelo de la segunda rueda alcanzó un notable triunfo con piezas negras ante uno de los favoritos de la prueba, el gran maestro zarateño Federico Pérez Ponsa, y Julián Villca (de 24), quien se impuso ante Cristian Dolezal. Ahora, Fausti, Villca y Acosta comparten la cima con 1,5 punto.

La segunda rueda del principal certamen del calendario anual de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) también dio lugar a las revanchas. La joven gran maestra femenina y única mujer participante en una competencia contra 11 varones, la pilarense Candela Francisco Guecamburu, de 19 años, se desquitó del traspié de la rueda inaugural y hoy se impuso al joven maestro Pablo Barrionuevo. Lo mismo le sucedió al gran maestro Leonardo Tristán, quien en la primera rueda cayó frente a Pérez Ponsa, y hoy derrotó al maestro FIDE, David Gómez. Por su parte, Cristian Dolezal, de 52 años, que ayer le había ganado el duelo a Barrionuevo, hoy, en la segunda rueda fue vencido por Julián Villca.

El único empate de la jornada fue el que acordaron Mario Villanueva, con blancas, ante el juninense Diego Flores, después de un intenso duelo en el que nunca ningún bando consiguió sacar mayor ventaja. Acaso, esto sea una muestra más de la igualdad de fuerza de los participantes y de la dura lucha que se libró en cada tablero con afán de victoria en cada uno de los contendientes.

El joven prodigio volverá a competir este jueves

De esta manera, el certamen que repartirá 12 millones de pesos y que está previsto a 11 ruedas, continuará mañana, desde las 15 con la disputa de la tercera fecha y con estos enfrentamientos:

David Gómez (1 punto) v. Pérez Ponsa (1), Barrionuevo (0 punto) v. Tristán (1), Villca (1,5) V. Candela Francisco (1), Oro (1,5) v. Dolezal (1), Flores (1) v. Valerga (0,5) y Acosta (1,5) v. Villanueva (1).

La competencia, que se extenderá hasta el 5 del mes próximo, se completará cada jornada en la sede de la jefatura del gobierno porteño. Este fin de semana, además, de la disputa de la 5ª y 6ª rueda (sábado y domingo, desde las 14) en la Sala de Gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Uspallata 3150), en el hall central se llevará a cabo la serie final de los campeonatos argentinos Rápido (el sábado desde las 14.30hs) y Blitz (domingo a partir de las 14.30). El primero se jugará por sistema suizo a 7 ruedas con un ritmo de 8 minutos más 4 segundos de adicional por jugada, y el blitz será a 11 ruedas con un ritmo de 3 minutos más 2 segundos. Cada una de las pruebas entregará $3.000.000 en premios.