Deportes

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

La cronista Duda Dalponte fue víctima de tirones de pelo y luego hizo un descargo

Guardar
La agresión de hinchas del Flamengo a una periodista brasileña

La cobertura periodística de eventos deportivos suele estar marcada por la pasión de los aficionados, pero en ocasiones esa efusividad se transforma en situaciones de violencia. Duda Dalponte, reportera de Globo, fue víctima de una agresión mientras realizaba su labor informativa en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Galeão, donde seguidores del Flamengo se congregaban para despedir al equipo rumbo a Lima, Perú, con motivo de la final de la Copa Libertadores. El incidente, que ocurrió durante una transmisión en vivo del programa “O Hoje”, dejó en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en este tipo de coberturas.

Las imágenes difundidas en directo mostraron el momento en que Dalponte fue jalada del cabello en tres ocasiones mientras entrevistaba a los hinchas. En su testimonio posterior, la reportera relató que al principio pensó que el primer tirón había sido accidental, pero la reiteración del acto la llevó a comprender que se trataba de una acción deliberada. “La primera vez que tiraron, pensé que era intencional. La segunda vez, entendí que era a propósito, y luego, la tercera vez, me di la vuelta para intentar entender qué estaba pasando, para intentar averiguar quién lo estaba haciendo”, explicó Dalponte a Globo.

La periodista contextualizó el episodio al señalar que, en coberturas con aficionados, es habitual experimentar empujones o situaciones caóticas, pero subrayó que existen límites que no deben cruzarse. “Me han tirado bebidas, me han tirado pintura, me han quitado los auriculares sin querer, y todo eso es parte del juego. Pero hay cosas que no son bromas, que no son solo emoción. Hay cosas que son agresión, y lo que pasó hoy fue agresión. Es una situación lamentable; me entristeció mucho haber vivido esto y que siga sucediendo”, afirmó Dalponte a Globo.

La reportera expresó su deseo de que este tipo de incidentes no se repitan y que sirvan como advertencia para quienes agreden a periodistas, especialmente a mujeres, durante su trabajo en la vía pública. “Espero que esto no vuelva a ocurrir, que sirva de lección. Para que quienes faltan al respeto a los periodistas en la calle, que trabajan principalmente con mujeres, de alguna manera se den cuenta. Pero el objetivo principal de este video es decir que estoy bien, que disfruto mucho haciendo esto, estando en la calle, mostrando las celebraciones de la afición, y que seguiré haciéndolo”, manifestó Dalponte a Globo.

Hasta el momento, no se ha identificado al responsable de la agresión ni se han dado a conocer medidas adoptadas tras el incidente en la recepción del Flamengo. Tampoco existe confirmación de que se haya presentado una denuncia formal ante las autoridades.

Vale remarcar que en medio de la partida del micro de futbolistas del Flamengo para embarcarse en el aeropuerto rumbo a Lima, un grupo de torcedores burlaron la seguridad e invadieron el vehículo. Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas, así como también las de algunas riñas entre fanáticos del Fla y Palmeiras que ya están recorriendo las calles de la capital peruana.

Palmeiras y Flamengo aguardan el sábado 29 de noviembre, día en que se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental de Lima. Las dos instituciones brasileñas suman tres títulos cada una en este torneo, registro que comparten con San Pablo, Santos y Gremio. El equipo que gane alcanzará a River Plate y Estudiantes de La Plata en la tabla histórica y se convertirá en el club brasileño con más copas continentales, al llegar a su cuarta consagración. El match comenzará a las 18 (hora argentina y brasileña) y contará con el arbitraje del juez argentino Darío Herrera.

Temas Relacionados

FlamengoCopa LibertadoresDuda Dalponte

Últimas Noticias

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

Los torcedores doblegaron a la seguridad y se llevaron pertenencias de los futbolistas en medio de la efervescencia

Fanáticos del Flamengo invadieron el

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Durante el duelo entre ambas selecciones en el último Mundial de rugby, Tom Curry se fue expulsado tras un golpe de cabezas contra Juan Cruz Mallía

El violento antecedente detrás del

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el Millonario buscarán meterse en la definición del Torneo Proyección. Desde las 20, por LPF Play, ESPN, TNT Sports y Disney+

Boca Juniors y River Plate

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

El delantero del Real Madrid, tras marcar los cuatro goles de su equipo en la victoria ante Olympiacos en Grecia, mantuvo un encontronazo con un periodista

“Esa pregunta es una falta

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Diego Simonet, histórico jugador de la selección de handball, lanzó iDisko, la nueva aplicación donde las personas se pueden vincular a través de sus gustos musicales. En diálogo con Infobae desde Montpellier, en Francia, el Chino contó cómo nació la idea y dio detalles de su proyecto, con el que espera revolucionar la industria

Es una figura del deporte
DEPORTES
Fanáticos del Flamengo invadieron el

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

TELESHOW
Maxi López explicó por qué

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

INFOBAE AMÉRICA

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia la Estación Espacial Internacional

Johnny Depp muestra su arte en Tokio: “Crear es una necesidad; si no lo hago, mi cerebro explota”

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años