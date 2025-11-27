Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

La agresión de hinchas del Flamengo a una periodista brasileña

La cobertura periodística de eventos deportivos suele estar marcada por la pasión de los aficionados, pero en ocasiones esa efusividad se transforma en situaciones de violencia. Duda Dalponte, reportera de Globo, fue víctima de una agresión mientras realizaba su labor informativa en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Galeão, donde seguidores del Flamengo se congregaban para despedir al equipo rumbo a Lima, Perú, con motivo de la final de la Copa Libertadores. El incidente, que ocurrió durante una transmisión en vivo del programa “O Hoje”, dejó en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en este tipo de coberturas.

Las imágenes difundidas en directo mostraron el momento en que Dalponte fue jalada del cabello en tres ocasiones mientras entrevistaba a los hinchas. En su testimonio posterior, la reportera relató que al principio pensó que el primer tirón había sido accidental, pero la reiteración del acto la llevó a comprender que se trataba de una acción deliberada. “La primera vez que tiraron, pensé que era intencional. La segunda vez, entendí que era a propósito, y luego, la tercera vez, me di la vuelta para intentar entender qué estaba pasando, para intentar averiguar quién lo estaba haciendo”, explicó Dalponte a Globo.

La periodista contextualizó el episodio al señalar que, en coberturas con aficionados, es habitual experimentar empujones o situaciones caóticas, pero subrayó que existen límites que no deben cruzarse. “Me han tirado bebidas, me han tirado pintura, me han quitado los auriculares sin querer, y todo eso es parte del juego. Pero hay cosas que no son bromas, que no son solo emoción. Hay cosas que son agresión, y lo que pasó hoy fue agresión. Es una situación lamentable; me entristeció mucho haber vivido esto y que siga sucediendo”, afirmó Dalponte a Globo.

La reportera expresó su deseo de que este tipo de incidentes no se repitan y que sirvan como advertencia para quienes agreden a periodistas, especialmente a mujeres, durante su trabajo en la vía pública. “Espero que esto no vuelva a ocurrir, que sirva de lección. Para que quienes faltan al respeto a los periodistas en la calle, que trabajan principalmente con mujeres, de alguna manera se den cuenta. Pero el objetivo principal de este video es decir que estoy bien, que disfruto mucho haciendo esto, estando en la calle, mostrando las celebraciones de la afición, y que seguiré haciéndolo”, manifestó Dalponte a Globo.

Hasta el momento, no se ha identificado al responsable de la agresión ni se han dado a conocer medidas adoptadas tras el incidente en la recepción del Flamengo. Tampoco existe confirmación de que se haya presentado una denuncia formal ante las autoridades.

Vale remarcar que en medio de la partida del micro de futbolistas del Flamengo para embarcarse en el aeropuerto rumbo a Lima, un grupo de torcedores burlaron la seguridad e invadieron el vehículo. Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas, así como también las de algunas riñas entre fanáticos del Fla y Palmeiras que ya están recorriendo las calles de la capital peruana.

Palmeiras y Flamengo aguardan el sábado 29 de noviembre, día en que se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental de Lima. Las dos instituciones brasileñas suman tres títulos cada una en este torneo, registro que comparten con San Pablo, Santos y Gremio. El equipo que gane alcanzará a River Plate y Estudiantes de La Plata en la tabla histórica y se convertirá en el club brasileño con más copas continentales, al llegar a su cuarta consagración. El match comenzará a las 18 (hora argentina y brasileña) y contará con el arbitraje del juez argentino Darío Herrera.