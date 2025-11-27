El Inter Miami de Messi palpitó la final de la Conferencia Este de la MLS: “Estamos aquí para ganar trofeos”

Lionel Messi buscará un nuevo título con Inter Miami este sábado (Crédito: Jeff Dean/Getty Images/AFP

El Inter Miami se prepara para afrontar un desafío inédito en su corta historia: este sábado, desde las 20 (hora argentina), el equipo disputará por primera vez la final de la Conferencia Este ante New York City FC en el Chase Stadium, tras una temporada que ya ha dejado huella en el fútbol estadounidense. El club, que ha alcanzado un récord absoluto de 56 partidos oficiales disputados en una sola temporada —la mayor cifra jamás registrada por un equipo de la MLS—, busca ahora ampliar esa marca y consolidar su lugar entre los grandes del continente.

El director técnico Javier Mascherano subrayó la importancia de la preparación y el protagonismo de los futbolistas en este tramo decisivo: “Trataremos de preparar el partido de la mejor manera y, como digo siempre, trataremos de equivocarnos lo menos posible y ayudar a los jugadores en todo lo que podamos. Después, entender que el fútbol es de los jugadores”. Una victoria de las Garzas los catapultará a la definición del título de la Major League Soccer (MLS) contra el ganador de la llave del Oeste entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

El recorrido de la franquicia de Florida en la presente campaña ha sido excepcional en todos los frentes. En la temporada regular de la MLS, el conjunto finalizó en el tercer puesto del Este, lo que le permitió acceder a los playoffs por segundo año consecutivo. En la fase eliminatoria, el equipo superó a Nashville SC en la primera ronda y luego venció a FC Cincinnati en la semifinal, asegurando así su primera presencia en una final de Conferencia. Este avance no solo representa un logro deportivo, sino que también refleja el crecimiento institucional y la ambición del club.

En este sentido, el propietario gerente Jorge Mas destacó el espíritu competitivo y la cohesión del plantel: “Me encanta ver la pasión con la que juegan; están comprometidos como equipo. Si ven lo que hemos hecho este año, estamos aquí para ganar trofeos. Construimos este equipo para los grandes momentos, y espero una gran actuación en la final de la Conferencia Este”.

Rodrigo De Paul está a las puertas de sumar su primer trofeo a nivel clubes (Crédito: Jeff Dean/Getty Images/AFP)

El impacto de la temporada se extiende más allá de la liga local. En la Copa de Campeones de la Concacaf, Inter Miami alcanzó por primera vez las semifinales, mientras que en el Mundial de Clubes, el equipo se convirtió en el primer club de la Concacaf en derrotar a un rival de la UEFA en un partido oficial, tras imponerse 2-1 al FC Porto. Aunque la eliminación llegó en octavos de final ante el campeón europeo PSG, la campaña internacional dejó un precedente para el fútbol de la región. Además, en la Leagues Cup, el equipo disputó su segunda final en tres temporadas, cayendo ante Seattle Sounders.

El volumen de partidos disputados por Inter Miami —que podría elevarse a 58 si el equipo avanza a la MLS Cup— supera el anterior récord de la liga, que ostentaba Los Angeles FC con 53 encuentros en 2023. Esta cifra ilustra el alcance de la campaña: presencia sostenida en torneos internacionales, rendimiento destacado en la MLS y un compromiso constante en las distintas competiciones.

Por su parte, el director deportivo Guillermo Hoyos valoró el esfuerzo colectivo y la ambición que ha caracterizado al club durante toda la temporada: “Estamos orgullosos del equipo y convencidos de que afrontará este paso final con la misma pasión en busca del objetivo. Alcanzar por primera vez la final de la Conferencia es un hito en la historia de Inter Miami. El equipo mostró una ambición impresionante durante todo el año para competir al máximo en cada torneo: en la Concacaf Champions Cup, en la Leagues Cup y en el Mundial de Clubes, donde firmamos una participación histórica. Estamos muy agradecidos a los jugadores, el cuerpo técnico y a todos los colaboradores que acompañan a diario por su esfuerzo para que el club siga creciendo”.

En el plano individual, la postemporada ha tenido como protagonista a Lionel Messi, quien estableció un nuevo récord de contribuciones de gol en los playoffs de la MLS Cup, con 12 intervenciones directas, superando la marca previa de Ante Razov y Carlos Ruiz, que habían alcanzado diez.

El futuro del club también se proyecta en el ámbito institucional. Inter Miami anunció la inauguración de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, para el 4 de abril de 2026. El complejo incluirá el parque público más grande del sur de Florida, junto con espacios comerciales, restaurantes, hoteles y áreas recreativas, consolidando así la apuesta del club por el desarrollo integral y el arraigo en la comunidad.