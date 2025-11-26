Deportes

WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé mostró solidez y Luisina Giovannini se llevó un triunfazo

Avanzaron a octavos de final tras eliminar a la serbia Jokic y a la francesa Jeanjean, respectivamente. Julia Riera y Candela Vázquez quedaron eliminadas

Luisina Giovannini eliminó a una de las favoritas a ganar el torneo

María Lourdes Carlé y Luisina Giovannini fueron las buenas noticias del día en el WTA 125 de Buenos Aires: ambas avanzaron a octavos de final al imponerse en sus respectivos encuentros sobre el polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino.

Carlé dio un paso adelante en el plan de cerrar con buenas sensaciones un 2025 irregular. Tras una buena actuación la semana pasada en Chile, donde llegó a cuartos de final, la jugadora de Daireaux -137° del ranking mundial y séptima preclasificada- construyó una victoria sin atenuantes.

Fue 6-2 y 6-1 sobre la serbia Katarina Jokic (315° y procedente de la clasificación) en la pista central del tradicional complejo de Palermo. Su próxima rival, este miércoles, será la rumana Miriam Bulgaru (219°), que derrotó a la española Irene Burillo (172°) por 7-5 y 6-0.

Carlé busca alcanzar por primera vez en el año las semifinales de un torneo de la WTA, sobre el cierre de una temporada que la vio caer desde el puesto 96 al 137 del listado femenino. Su primera participación fue en el certamen 250 de Hobart, Australia. Desde entonces, sumó 31 victorias y 29 derrotas.

Lourdes Carlé sigue adelante en el Tenis Club Argentino (Foto: REUTERS/Tingshu Wang)

En el cierre de la jornada, Luisina Giovannini (281°) revirtió el partido ante una rival difícil y demostró por qué es una de las grandes esperanzas del tenis argentino. La jugadora de 19 años eliminó a la francesa Leolia Jeanjean (100° y segunda preclasificada) por 3-6, 7-5 y 6-2, luego de ir quiebre abajo en el segundo parcial.

Giovannini tendrá este miércoles otro compromiso complicado frente a la checa Laura Samson, de apenas 17 años y 173° del ranking.

Julia Riera se despidió rápido

Una de las contracaras del día fue Julia Riera (172°), que cayó ante la egipcia Mayar Sherif (93° y máxima favorita del certamen) por 7-5 y 7-6 (7) y sumó la segunda eliminación consecutiva en primera ronda.

Si bien el partido fue parejo y la pergaminense dio pelea en todo momento, su rival tuvo más justeza en los puntos decisivos y se llevó la clasificación a octavos.

Riera también cierra un año con altibajos. Desde el Abierto de Australia, su bautismo en 2025, descendió desde el puesto 146 al 172 de la clasificación mundial. En la presente temporada ganó 24 partidos y perdió 23.

Venía de una buena presentación en los playoffs de la Billie Jean King Cup, donde se impuso en sus encuentros de singles frente a Eslovaquia y Suiza. Desde entonces encadenó derrotas en Chile y este martes en Buenos Aires.

Julia Riera peleó hasta el final, pero no le alcanzó

En el primer turno de la jornada, Candela Vázquez (790°), de 17 años, cayó frente a la estadounidense Caroline Dolehide, 114° y quinta preclasificada, por 6-1 y 6-0.

Este miércoles, además de Carlé, se presentará otra raqueta nacional: Jazmín Ortenzi (215°) buscará el pasaje a cuartos de final frente a una rival exigente: Veronika Erjavec, 113° y sexta preclasificada.

La riojana viene de obtener una buena victoria ante otra eslovena, Polona Hercog (ex 35° del mundo, actualmente en el puesto 672), a quien superó por 6-4, 3-6 y 6-1.

WTA 125 de Buenos Aires - Primera ronda - Resultados del martes 25 de noviembre

  • Lourdes Carlé (ARG, 7°) a Katarina Jokic (SRB) por 6-2 y 6-1.
  • Luisina Giovannini (ARG) a Leolia Jeanjean (FRA, 2°) por 3-6, 7-5 y 6-2.
  • Mayar Sherif (EGY, 1°) a Julia Riera (ARG) por 7-5 y 7-6 (7).
  • Caroline Dolehide (USA) a Candela Vázquez (ARG) por 6-1 y 6-0.
  • Oleksandra Oliynykova (UKR, 4°) a Sada Nahimana (BUR) por 6-4 y 6-1.
  • Varvara Lepchenko (USA) a Laura Pigossi (BRA) por 6-1 y 6-2.
  • Miriam Bulgaru (RUM) a Irene Burillo Escorihuela (ESP) por 7-5 y 6-0.
  • Sara Sorribes Tormo (ESP) a Alicia Herrero Linana (ESP) por 6-4, 0-6 y 7-6 (9).
  • Laura Samson (CZE) a Carole Monnet (FRA) por 2-6, 6-2 y 6-3.

