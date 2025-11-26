Deportes

Tras su paso por Boca, Fernando Gago fue despedido del Necaxa de México: el llamativo detalle del comunicado

El entrenador argentino no pudo clasificar a su equipo al al play-in de la Liga MX

Gago, con la indumentaria de
Luego de su paso por el banco de Boca Juniors, que terminó con una derrota en el Superclásico ante River Plate, Fernando Gago dejó de ser el director técnico del Necaxa tras un semestre con resultados insatisfactorios en la Liga MX. La directiva del club anunció la salida del entrenador argentino y su cuerpo técnico mediante un comunicado oficial difundido en sus plataformas digitales. El cese se produce después de que el equipo finalizara en la decimotercera posición, fuera de la zona de clasificación al play-in, y sin cumplir los objetivos deportivos planteados para la temporada.

El escueto comunicado señala: “Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”. El contenido del posteo llamó la atención de los fanáticos. “Ni las gracias, ni comunicado, ni buena suerte en sus próximos proyectos”, se sorprendió uno de los usuarios de X (antes Twitter). “Ni las gracias le dieron”, resaltó otro.

Durante su gestión en Necaxa, Gago dirigió 17 partidos, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas. Estos resultados dejaron al equipo con 17 puntos y sin posibilidades de disputar la postemporada, lo que precipitó la decisión de la directiva de prescindir de sus servicios. La salida del técnico argentino ya se anticipaba desde semanas atrás, ante el bajo rendimiento mostrado por el plantel a lo largo del semestre.

Gago llegó a Necaxa tras su paso por Chivas de Guadalajara, donde dirigió al equipo tapatío hasta octubre de 2024, después de alcanzar las semifinales del Apertura 2024. Su salida de ese club para desembarcar en Boca generó controversia, porque tenía vínculo vigente, y cuando comenzaron a arreciar los rumores de un posible regreso a la Argentina desmintió tajantemente la información. Debió abonar una cláusula de salida para sumarse al Xeneize.

Posteriormente, asumió el cargo en Boca Juniors, aunque no logró los resultados esperados y fue destituido en abril de 2025, poco después de perder el clásico ante River Plate. Dirigió al conjunto de La Ribera en 30 partidos, con 17 triunfos, seis empates y siete derrotas. Sin embargo, hubo tropiezos que marcaron su ciclo.

Al margen de no haber podido llegar a las últimas instancias de los primeros dos certámenes que afrontó como DT de Boca, ya que fue eliminado por Vélez en semifinales de Copa Argentina y quedó sexto en una Liga Profesional (a 9 puntos del campeón Vélez) en la que se hizo cargo con el torneo empezado tras la salida de Diego Martínez, las dos derrotas que marcaron la salida de Gago fueron por la Fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima (en tanda de penales) y en el Superclásico previo a los playoffs del Torneo Apertura.

Su trayectoria como técnico también incluye etapas en Racing Club, donde ganó dos títulos, y Aldosivi en Argentina.

Con la salida de Pintita, de 39 años, la directiva de Necaxa ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el próximo torneo. Entre los posibles candidatos figura el uruguayo Martín Varini, actual técnico de los Bravos de Juárez, quien no continuará al frente de ese equipo.

