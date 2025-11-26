Homenajes, fondos y solidaridad: la reacción de la NFL tras la muerte de Marshawn Kneeland

Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys, se quitó la vida (AP Foto/Richard Rodríguez)

El suicidio de Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys de 24 años, generó conmoción en el mundo del fútbol americano y dejó devastados a los fanáticos de la franquicia tejana. Según el informe policial, el jugador fue hallado muerto tras una persecución con agentes locales poco después de la medianoche.

Según indicó el reporte oficial, tras un accidente huyó de la policía y abandonó su vehículo. Tres horas después, en el marco de un operativo de búsqueda que incluyó perros y drones, su cuerpo fue encontrado con una herida de bala autoinfligida. Al conocerse el caso, la NFL, equipos, jugadores y aficionados rindieron homenaje en redes sociales y partidos oficiales.

En medio del dolor por la pérdida, la organización de los Cowboys anunció su compromiso de respaldar económicamente a Catalina Mancera, la novia embarazada de Kneeland, y al hijo que ambos esperaban. El equipo comunicó la creación de un fondo especial destinado a garantizar el bienestar y la atención futura de la madre y el bebé, como muestra de apoyo concreto ante la tragedia.

Brian Schottenheimer anunció la creación de un fondo con el objetivo de “donar y apoyar a Catalina” (AP Foto/Richard Rodriguez)

Fondo memorial y apoyo a la familia de Marshawn Kneeland

La respuesta solidaria de los jugadores y el cuerpo técnico de los Dallas Cowboys se materializó en la creación del Fondo Memorial Marshawn Kneeland, una iniciativa que canaliza donaciones para Catalina Mancera y el hijo por nacer del deportista.

El entrenador, Brian Schottenheimer, explicó en conferencia de prensa que el objetivo es que “donar y apoyar a Catalina”. También subrayó la importancia de que tanto ella como el bebé “reciban la atención necesaria para el resto de sus vidas”. Schottenheimer remarcó que Kneeland “sigue siendo parte del equipo”, y que el bienestar de su familia se ha convertido en una prioridad absoluta.

El sitio web para las donaciones explica que la misión es preservar el legado del jugador y extender su impacto a través del apoyo directo a su pareja y al bebé por nacer. El entrenador reconoció que el grupo atraviesa la situación complicada y que van “un día a la vez”, para que cada integrante procesa la pérdida de manera diferente.

Todos los equipos de la NFL rindieron homenaje a Marshawn Kneeland (Bill Streicher-Imagn Images)

“No hace falta tener todas las respuestas. No las tenemos. Probablemente, nunca las tendremos, pero nos apoyamos mutuamente. Nos queremos”, expresó el head coach.

Además, el propietario y gerente general, Jerry Jones, confirmó que los jugadores portarán calcomanías especiales en sus cascos durante el resto de la temporada en homenaje a Kneeland, y utilizarán camisetas conmemorativas durante los calentamientos de los próximos partidos.

Unidad y acompañamiento tras la tragedia

La semana siguiente a conocerse la trágica noticia, los jugadores de los Cowboys buscaron mantenerse unidos y acompañarse en el duelo. El lunes posterior, varios miembros del equipo, entre ellos Solomon Thomas, Osa Odighizuwa, Donovan Ezeiruaku, Perrion Winfrey, James Houston, Payton Turner, Jay Toia, Earnest Brown, Dayo Odeleye e Isaiah Land, participaron en una jornada solidaria junto a la fundación The Defensive Line en Metrocrest Services, donde prepararon paquetes de alimentos para personas necesitadas.

El Fondo Memorial Marshawn Kneeland canaliza donaciones para garantizar el bienestar de la familia del deportista fallecido (Jerome Miron-Imagn Images)

Thomas, también en una conferencia de prensa, relató que fue una semana difícil, pero destacó la unión del grupo en este momento: “Venir juntos al edificio significó mucho. Solo queríamos estar juntos porque todos estamos sufriendo, sentimos la ausencia y solo queremos estar ahí para darnos cariño”.

Pasado el fin de semana, el equipo celebró su primera reunión presencial tras la tragedia, dirigida por Schottenheimer, la psicóloga independiente Heather Twedell y el director de seguridad Cable Johnson.

Thomas destacó la importancia de ese encuentro: “Fue una reunión sumamente impactante y emotiva. Me siento muy orgulloso del entrenador por cómo la dirigió hoy, al traer terapeutas y a las personas que necesitábamos, y simplemente permitirnos expresar nuestras emociones con sinceridad. Nos brindó un espacio seguro para que todos supieran lo que nos pasaba por dentro”.

Fanáticos homenajearon a Kneeland y jugadores utilizaron su número en el casco (Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

En una reunión virtual previa, el capitán, Dak Prescott, alentó a sus compañeros a buscar ayuda y a mantenerse unidos. Thomas, quien perdió a su hermana por suicidio en 2018 y fundó la organización The Defensive Line en su honor, compartió con el equipo: “Solo quería decirles a los chicos que los quiero, que pueden contar conmigo y que, pase lo que pase, hay gente que puede ayudarlos, que hay esperanza y que hay una luz al final del túnel”.

El regreso a los entrenamientos y la preparación para lo que fue el partido contra Las Vegas Raiders representó un desafío emocional para el plantel. El referente de la defensa reconoció que es muy difícil porque sienten los efectos de la vida. No obstante, propusieron mantener vivo el recuerdo y el espíritu de Kneeland, tanto en el campo de juego como en la vida diaria, aplicando las lecciones y cualidades que admiraban de él.

En el partido de Monday Night Football, primera presentación del equipo tejano tras la muerte de Marshawn Kneeland, ambos equipos realizaron un sentido homenaje y un minuto de silencio que conmovió a todos los presentes. Los Dallas Cowboys ganaron su encuentro 33 a 16 y Dak Prescott, capitán del equipo, aseguró que la victoria fue en su honor por su esfuerzo en el equipo. Asimismo, todos los integrantes del equipo llevaron el 94 en el casco, número que utilizaba el jugador.