Conmoción en la NFL: una figura de los Dallas Cowboys fue hallada muerta tras una persecución policial

Marshawn Kneeland, ala defensiva de 24 años, se habría despedido de su familia mientras atravesaba lo que describieron como un “aparente episodio médico”

Marshawn Kneeland fue hallado muerto
Marshawn Kneeland fue hallado muerto tras una persecución policial

El reciente fallecimiento de Marshawn Kneeland, joven promesa de los Dallas Cowboys, ha conmocionado al mundo del fútbol americano y a la comunidad deportiva de Estados Unidos. El jugador, de 24 años, fue hallado muerto en Frisco, Texas, tras un episodio que involucró a la policía local y que culminó con un aparente disparo autoinfligido, según confirmó el Departamento de Policía.

La noticia fue comunicada por los Dallas Cowboys la mañana del jueves a través de un comunicado en su sitio web, donde expresaron: “Es con una tristeza extrema que los Dallas Cowboys comparten que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn era un compañero querido y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”. El equipo relató que los jugadores despertaron “con la peor noticia imaginable”.

De acuerdo con información obtenida por TMZ y citada por The Sun, Kneeland se despidió de su familia mientras atravesaba lo que describieron como un “aparente episodio médico”. La policía de Frisco detalló que el deportista fue encontrado poco después de la medianoche con una “aparente herida de bala autoinfligida”.

Marshawn Kneeland (94) tenía 24
Marshawn Kneeland (94) tenía 24 años (AP Foto/Richard Rodríguez)

En los audios de la central de emergencias, a los que accedió TMZ, la novia de Kneeland informó que él estaba armado y que tenía antecedentes de problemas de salud mental. Además, los operadores mencionaron que la NFL había contactado al Departamento de Policía de Plano para alertar sobre uno de sus jugadores, indicando que “el sujeto está enviando mensajes de despedida a su familia”. Durante la búsqueda, los despachadores también mantuvieron comunicación directa con los Dallas Cowboys.

La policía desplegó un operativo que incluyó perros, drones y agentes para localizar a Kneeland. Según el reporte oficial, el jugador fue detenido por la policía local la noche del miércoles, pero huyó de los agentes, quienes perdieron de vista su vehículo por un breve lapso antes de encontrarlo accidentado en una vía de Frisco. Kneeland abandonó el automóvil y escapó a pie. Su cuerpo fue hallado aproximadamente tres horas después, tras una intensa búsqueda. La causa oficial de la muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin.

El trágico desenlace se produjo apenas tres días después de que Kneeland protagonizara una jugada memorable durante el partido de Monday Night Football frente a los Arizona Cardinals, donde anotó el primer touchdown de su carrera profesional. En esa acción, el ala defensiva Sam Williams bloqueó un despeje de los Cardinals, el balón rebotó en un casco y terminó en la zona de anotación. Varios jugadores intentaron recuperar el balón, pero Kneeland logró hacerse con él y deslizarse para marcar el primer touchdown de la noche para los Cowboys. A pesar de ese momento destacado, el equipo perdió el encuentro por 27-17.

El agente de Kneeland, Jonathan Perzley, expresó su dolor en redes sociales: “Vi cómo luchó desde ser un chico esperanzado en Western Michigan con un sueño hasta convertirse en un profesional respetado para los Dallas Cowboys. Marshawn puso el corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo describir”.

Kneeland fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL de 2024 por los Cowboys, conocidos como “el equipo de América”. Poco antes de ser elegido, sufrió la pérdida repentina de su madre, Wendy. Tras ser drafteado, Kneeland declaró: “Definitivamente fue difícil. Simplemente lo sobrellevé. Ella me ayudó mucho en mis primeros años para entrar al fútbol americano. Siempre tuve el sueño. Siempre le decía: ‘Voy a llegar a la NFL’ y lo logré”.

Durante su temporada de novato, Kneeland se perdió seis partidos debido a una lesión, pero logró participar en once de los diecisiete encuentros de la temporada regular. En total, disputó 18 partidos en la NFL, con cuatro como titular, acumulando veintiséis tacleadas y una captura. Su último partido, en el que anotó su primer touchdown, marcó el cierre de su breve pero prometedora carrera profesional.

Antes de llegar a la NFL, Kneeland jugó fútbol americano universitario en Western Michigan. En su último año, el oriundo de Grand Rapids alcanzó un máximo personal de 57 tacleadas, siete tacleadas para pérdida de yardas y cuatro capturas y media. Fue incluido en el segundo equipo de la Mid-American Conference.

