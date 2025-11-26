El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Oro saluda a Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño

La jornada inaugural de la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez no dio lugar a las sorpresas; el niño prodigio Faustino Oro, de 12 años, no pudo como conductor de las piezas blancas alcanzar la victoria ante su antiguo entrenador, el maestro internacional Mario Villanueva, de 40 años. De común acuerdo firmaron el empate después de 40 jugadas de una apertura Gambito de Dama.

“Creo que salí mejor en la apertura, pero después no encontré la mejor jugada”, dijo el pequeño Faustino, el niño récord del ajedrez mundial, mientras analizaba con su rival los movimientos, lances e ideas de la partida que acababan de finalizar. “Tal vez fue así, creo que hay una jugada, un peón en la casilla f4 que hubiera llegado a una posición muy crítica en el tablero”, le señaló Villanueva, quien durante casi dos años integró el grupo de entrenadores que se encargó de que el niño alcanzara el título de maestro internacional, con plusmarca en el mundo de los escaques y trebejos. Luego, Villanueva habló con Infobae.

-¿Te vas conforme con el empate?

-Y, depende con qué mirada, a veces pasa como en el fútbol, que uno advierte que dejó pasar una posibilidad.

-Pero un empate, con negras, en la rueda inaugural y ante Faustino parece un buen resultado.

-No lo sé, tal vez creo que estuve algo mejor y cometí muchos errores

-Dado que fuiste entrenador de Fausti, y en especial de aperturas en el manejo con las piezas negras. ¿Este tipo de esquema que jugaron hoy lo habían estudiado juntos?

-La verdad que no lo recuerdo ahora, pero casi seguro que no lo habíamos estudiado.

Antes, a las 14, en la sede la jefatura porteña, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, acompañado por Alicia Masoni de Morea, vicepresidenta 1ª del Comité Olímpico Argentino, le dieron la bienvenida a los 12 participantes del certamen, y luego, el funcionario y empresario comprometió públicamente su apoyo al juego ciencia. “El año pasado, aquí en esta casa organizamos el 99° campeonato argentino, ahora estamos celebrando el lanzamiento del centenario, así que ya les digo que en 2026 también seremos los anfitriones del siguiente, el 101° campeonato argentino”, dijo Macri, antes de posar junto a los participantes y en particular con el niño Faustino Oro, con quien jugó una partida rápida que finalizó igualada en pocos movimientos.

Tras la ceremonia de inauguración, los ajedrecistas fueron invitados a la sala de juego, el salón de la Jefatura de Gobierno, un amplio espacio vidriado e iluminado, donde el juez de la prueba, el árbitro internacional Leandro Plotinsky se encargó de informar: “En este tipo de competencia, los jugadores tienen la posibilidad a través de su performance de alcanzar las respectivas normas que la federación internacional establece para llegar a los títulos de maestro internacional o gran maestro. En esta ocasión tanto Faustino Oro, como Mario Villanueva y Pablo Acosta deberán sumar 8,5 puntos en las 11 ruedas para obtener una norma de gran maestro. Los otros maestros internacionales que tienen un Elo (así se llama al puntaje del ranking en el ajedrez) inferior: Villca, Dolezal y Barrionuevo deberán totalizar 8 unidades. Mientras que Candela Francisco y David Gómez deberían sumar 6 puntos para su 1ª norma de maestro internacional”.

Tanto 8 u 8,5 puntos es una cifra que su conquista parece casi una hazaña; con cualquiera de esos puntajes, el ajedrecista que lo alcance seguramente será el ganador de la competencia. Es que para lograrlo un jugador debería ganar 6 partidas y empatar las 5 restantes, algo complejo en un torneo de fuerzas equilibradas como esta edición del principal torneo del calendario de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA).

El niño prodigio del ajedrez volverá a competir este miércoles

Tal vez por esto, la rueda inaugural comenzó con mucha cautela, y de los seis enfrentamientos, tres de ellos finalizaron empatados. Además de las tablas entre Oro y Villanueva, también igualaron Diego Flores con Pablo Acosta y Julián Villca ante Diego Valerga.

Las tres victorias de la rueda estuvieron a cargo de Federico Pérez Ponsa, Cristian Dolezal y David Gómez, quienes se impusieron en sus duelos ante Leonardo Tristan, Pablo Barrionueva y Candela Francisco. Por cierto, Candela, la 2ª mejor jugadora del país, y actual campeona continental, es la única ajedrecista mujer que toma parte de la prueba frente a 11 varones. No se trata de una novedad, ya que, en 2023, la joven nacida en Pilar había disputado otra final junto a los maestros. En el pasado, otras jugadoras icónicas del ajedrez vernáculo como Claudia Amura y Carolina Luján también se midieron de igual a igual frente a los hombres.

Mañana, desde las 15, se jugará la 2ª rueda con estos enfrentamientos:

Pérez Ponsa (1 punto) v. Acosta (0,5), Villanueva (0,5) v. Flores (0,5), Valerga (0,5) v. Oro (0,5), Dolezal (1) v. Villca (0,5), Candela Francisco (0) v. Barrionuevo (0) y Tristan (0) v. Gómez (1).

Las partidas son transmitidas en vivo y pueden seguirse a través de los sitios en internet: Lichess y Chess.com.