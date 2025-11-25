Deportes

“¿Chances reales?”: el particular desafío entre Manu Ginóbili y un robot que organizó MrBeast

En una serie de enfrentamientos entre deportistas de elite contra máquinas, el histórico basquetbolista argentino participó en Tokio de un desafío creado por el reconocido youtuber

Manu Ginobili vs un robot, el alocado desafío que creó MrBeast

El avance de la tecnología robótica y su capacidad para competir en igualdad de condiciones con los seres humanos quedó reflejado en Tokio, donde Emanuel Ginóbili se enfrentó en un singular duelo contra un robot de baloncesto de última generación en un video organizado por el reconocido youtuber MrBeast. El evento, registrado en el canal de Jimmy Donaldson, propone la pregunta sobre si la precisión mecánica puede superar la destreza de un atleta profesional en situaciones de presión y dificultad.

Bajo el título “World’s Fastest Man Vs Robot”, el desafío reunió a Ginóbili, leyenda de la selección argentina y los San Antonio Spurs de la NBA, con uno de los sistemas robóticos más avanzados del deporte, desarrollado y perfeccionado para ejecutar lanzamientos de alta complejidad. La competencia consistió en una serie de tiros libres, en la que el primero que lograra dos encestes ganaba la prueba. La iniciativa busca explorar los límites y alcances tanto del cuerpo humano como de la automatización en contextos deportivos.

Ginóbili inició el desafío con ventaja, metiendo su primer lanzamiento. Al tomar el segundo intento, la dificultad aumentó con un aro rodeado de puntas metálicas, lo que añadió tensión y exigencia. El ex jugador argentino no logró convertir bajo estas condiciones. Mientras tanto, el robot ejecutó ambos lanzamientos con precisión y coherencia mecánica, asegurando la victoria en esta singular competencia. La serie de enfrentamientos entre humanos y máquinas forma parte de una ola de contenidos donde deportes tradicionales se ven atravesados por la inteligencia artificial y la innovación.

Manu sobre su duelo contra un robo

El registro formó parte de una edición especial del canal de MrBeast, creador con más de 395 millones de suscriptores y cifras récord de audiencia en YouTube. Donaldson, cuyo impacto global ya lo posiciona como el principal productor de contenido de entretenimiento digital a nivel mundial, invitó a Ginóbili como representante latinoamericano en esta fase de su experimento sobre habilidades físicas y tecnológicas.

A través de sus redes sociales, Ginóbili compartió impresiones sobre la experiencia, aportando un enfoque directo y descontracturado sobre el evento. “Tokio, MrBeast y robots. Nunca pensé que iba a terminar compitiendo contra un robot en Tokio, pero acá estamos. MrBeast me invitó a su nuevo video ‘Man vs. Robot’ para ver quién tira mejor al aro. La máquina tira bien, eh!”, publicó el bahiense, quien suma más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. También expresó su gratitud hacia el equipo de producción y destacó el aprendizaje obtenido tras presenciar el detrás de escena de una filmación de estas características. “Aprendí mucho viéndolos trabajar. ¡Gracias por pensar en mí para esto! ¡Espero que volvamos a cruzarnos!”, señaló Ginóbili, quien además incentivó a sus fanáticos a buscar el video completo en el canal de MrBeast.

En la previa al enfrentamiento, el bahiense manifestó: “El robot este no erra nunca. Estoy fuera de forma y sin tirar al aro desde hace mucho tiempo. ¿Chances reales: una en diez?“.

La serie donde se enmarca el desafío de Ginóbili incluye a otros deportistas de élite de distintos deportes, expuestos a pruebas encabezadas por ingeniería robótica de vanguardia. La propuesta no solo exhibe la integración de robots en el mundo del espectáculo y la competencia física, sino que también alimenta el debate sobre el rol futuro de las máquinas en espectáculos deportivos y actividades tradicionalmente humanas.

MrBeast, nacido como Jimmy Donaldson, ha transformado el panorama del contenido digital desde el lanzamiento de sus primeros videos virales sustentados en desafíos extremos y premios económicos. A través de proyectos como Feastables y MrBeast Burgers, logró expandir su influencia más allá de YouTube, involucrando a una audiencia diversa y global.

“Recap de cómo fue competir contra un robot en Tokio. La experiencia con el equipo de MrBeast estuvo buenísima. Si quieren ver quién ganó, vayan a YouTube a ver el video completo ‘Man vs. Robot’ y dejen una bandera argentina en los comentarios”, añadió el cuatro veces campeón de la NBA con los San Antonio Spurs y medallista de oro en Atenas 2004 con la selección argentina.

