7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Racing: fuerte autocrítica y los cambios para la próxima temporada

River Plate quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 tras perder 3-2 frente a Racing Club en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Marcelo Gallardo admitió que fue “un año completamente negativo” y explicó que asumirá la responsabilidad del momento que atraviesa el club.

“No tenemos un final de año como hubiésemos querido, con objetivos en el juego hasta el final y eso nos pone en un lugar incómodo. Hay que hacerse cargo y asumo la responsabilidad de este momento y de este año”, se sinceró el DT. El entrenador millonario remarcó que tomará unos días para analizar la situación antes de afrontar decisiones claves: “Me tomaré estos días de reflexión y revisión para cambiar. Esto no va a terminar así. Termina el año de manera negativa, pero ya en mi cabeza empezaré a pensar en cómo seguimos y comenzaré a trabajar mañana mismo”.

El partido se definió sobre el final cuando el uruguayo Martirena convirtió el tercer gol para el conjunto local, tras un error defensivo de River. Racing se había adelantado con un cabezazo de Santiago Solari, River igualó mediante una jugada de Driussi y definición del juvenil Ian Subiabre, mientras que después el colombiano Juan Fernando Quintero puso en ventaja a los visitantes. Un remate de Adrián Fernández, desviado por un defensor riverplatense, volvió a empatar el encuentro faltando quince minutos para el cierre. De esta manera, River necesitará que Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús ganen el torneo para acceder a la próxima Copa Libertadores.

“Tenemos que descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas y cuando pasa eso en un panorama negativo todo cuesta más. Cuesta mantener el vaso y hay que pensar en lo que viene. Quienes somos responsables deberemos trabajar para lo que viene. Este es un año en el que fallamos y la idea es que el año que viene no fallemos”, continuó con la fuerte autocrítica Gallardo.

Respecto a los cambios, Gallardo explicó la inclusión de jóvenes como Galarza y Portillo por futbolistas más experimentados como Enzo Pérez y Nacho Fernández, por el cual el DT fue criticado en las redes sociales. “Nacho como Enzo estaban pidiendo el cambio en un juego tan dinámico y directo. Teníamos analizado que les iban a dar para 65/70 minutos”, explicó. Y sobre su propio desempeño, el añadió: “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal, es para adentro. No vengo a exponer a nadie. Hay que asumirlo y soy el primero en levantar la mano para admitir errores”.

Sobre qué es lo que más le duele, el Muñeco reconoció: “Hablo del último trimestre por la cantidad de partidos que perdimos. Antes de eso no habíamos perdido dos juegos en el año. Es difícil analizar todo el año. Antes de jugar los cuartos de final con Palmeiras teníamos dos derrotas y luego de Palmeiras no hemos sido reconocidos desde un lugar como un equipo fuerte mentalmente, físicamente, futbolísticamente. En eso reconozco que no hemos sido equilibrarlo. Reconocerlo y diagnosticarlo está bien y que el hincha sienta que lo representa como corresponde”.

Aunque no dio nombres, Gallardo adelantó que se vendrá una reestructuración en 2026, sin varios de los héroes de Madrid: “A partir de mañana comenzaremos a trabajar en eso. Vamos por todo”.

Un tema no menor es que River por el momento no aseguró su clasificación a la próxima Libertadores y dependerá de que eso ocurra si el torneo lo gana Boca, Argentinos o Lanús. “Terminar el año en esa situación es incómodo no depender de uno mismo. Ahora no le tengo miedo a comenzar el año en la situación que nos corresponda. Con una cabeza y frescura renovada arrancaremos el año que viene. Esperemos reestructurarnos y volver a conformar una estructura sólida que nos identifique”.

Para cerrar, volvió a ser autocrítico, pero aclaró que su continuidad no está en duda: ““Estoy convencido que fue un pésimo trimestre en el que no pudimos dar ese salto de calidad y ese paso al frente. No pudimos ganar esos partidos importantes que en otra época sí hemos podido. Quedará este año como un año negativo en mi carrera si lo quieren individualizar. En mi interior tengo mucho para dar todavía y si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano y decir ‘muchas gracias, hice todo lo que pude, pero no he podido dar ese salto’. Me voy a quedar con esto para revertirlo, para reflexionar, para hacer un análisis interno y volver a arrancar cuando inicie la próxima temporada. Yo no le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando que yo le escape a este momento está totalmente equivocado. Voy a dar la cara como me lo he ganado y también con mucha capacidad para poder trabajar desde mañana. Porque no voy a descansar. Me voy a tomar unos días, pero empezaré a trabajar desde mañana para lo que viene. Esa es la única forma que veo cuando la cosa viene mal o es negativa. Cuando te caes, levantarte a partir de mañana. Esa es mi mentalidad. Recibí golpes duros en la vida y aquí estoy parado más allá de lo que venga. Cuando yo decida o cuando decidan que no estoy ya capacitado o que no tengo la energía para estar al mando o la responsabilidad enorme para estar sentado donde estoy, seré el primero en decir ¡me corro, hasta acá llegué’. En mi mentalidad, en este momento no está. El 20 de diciembre cuando nos presentemos para entrenar aquí estaré”.