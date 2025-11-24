Las perlitas de Boca Juniors-Talleres: las banderas dedicadas a Maradona, el recibimiento para Tevez y el penal “atajado” por los hinchas

*El recimiento para Carlos Tevez

En la Bombonera se vivió una noche de muchas emociones dentro y fuera de la cancha. Los fanáticos xeneizes festejaron una victoria sufrida ante un Talleres que hizo un partido más que digno y cerró un año dejando una buena imagen luego de pelear por la permanencia. Todos en Boca Juniors sueñan con ser campeones del Clausura y el siguiente escollo será Argentinos Juniors, también como local. Con goles de Miguel Merentiel, en estado de gracia, triunfó 2-0 y avanzó a cuartos de final del certamen.

El Alberto J. Armando estuvo cargado de emoción desde el arranque por la presencia de dos ídolos de la institución: Carlos Tevez, vitoreado desde que se asomó liderando al plantel de Talleres, y Diego Armando Maradona, inmortalizado en tres banderas colosales que se desplegaron luego del recibimiento. La cita para el Pelusa, con el clásico cántico “vale 10 palos verdes, se llama Maradona”, fue porque este 25 de noviembre se cumplirán cinco años de su fallecimiento.

Para Carlitos también hubo mucho afecto, con cánticos y hasta una plaqueta que le entregó en mano el Chelo Delgado, ex compañero suyo como futbolista y hoy único sobreviviente del Consejo de Fútbol. La 12 desplegó una bandera con su imagen y la frase “De Boca, vago y atorrante”. Después del encuentro, Tevez también agradeció por el cariño recibido y dejó una frase que contentó a los Bosteros: “La sangre sigue siendo azul y amarilla”.

Un detalle: es la primera vez que Claudio Úbeda recibe aplausos sentidos de parte de los hinchas y ya no con la inercia de ser un mero interino. El otro fue que Juan Román Riquelme, quien vio el partido junto a Mariano Herrón y Pablo Ledesma en su palco, les regaló camisetas a los cantantes Marco Antonio Solís y Mateo Palacios Corazzina, conocido como Trueno.

La 12 muestra banderas en honor a Diego Maradona

EL MINUTO A MINUTO

1′ PT: Boca arrancó dormido y un error en la salida de Marchesín casi termina en gol de Talleres. Tras un silencio incómodo, la hinchada canta: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”.

9′ PT: Boca sale del asedio y genera una gran jugada colectiva que Milton Giménez desperdicia. Insólito gol errado del 9, que no está bien. La 12 alienta: “Para salir primero, hay que poner más huevo, huevo...”.

15′ PT: Fuerte cruce entre Palomino y Paredes, que se conocen del fútbol italiano, pero se insultan en castellano y fuerte. “Y pegue, y pegue Boca, pegue”, agita la tribuna.

18’ PT: No es la noche de Giménez, que pierde dos pelotas de forma consecutiva. La platea le rezonga. Los hinchas ven que el equipo no arranca y tratan de despertarlo: “Dale Boca, y dale, dale Boca”.

Carlitos recibió un obsequio de parte de la dirigencia de Boca

24′ PT: Marchesín tapa un mano a mano y la gente insiste con la misma canción elevando el tema. Los de Úbeda están para el cachetazo.

28′ PT: Gol de Boca. Merentiel la empuja después del rebote en los postes tras cabezazo letal de Di Lollo y córner mortífero de Paredes. “Es para vos, es para vos, Gallina p..., la p... que te parió”.

41′ PT: Las bolas quitas de Paredes son letales. Ahora el 5 ejecuta un tiro de esquina desde el otro lado y se gana los aplausos de todo ese rincón de hinchas. “Uhhh”, exclaman todos luego del cachetazo de Guido Herrera después del centro cerrado del campeón del mundo.

43′ PT: Penal para Talleres. El Changuito Zeballos no protesta y deja entrever que tocó el balón con la mano cuando barrió en un cierre fallido.

El penal atajado por Agustín Marchesin en Boca-Talleres

44′ PT: Explosión total. Los hinchas hicieron su juego, cantaron a más no poder el “dale Bo, dale Bo” y empujaron a Marchesín para que le desvíe el remate a Mateo Cáceres. Momento clave en el partido. Golpe anímico favorable a Boca y perjudicial para Talleres. La Bombonera se viene abajo de algarabía.

46′ PT: Final del primer tiempo.

1′ ST: Gol de Boca. Al igual que en el Superclásico ante River, el Xeneize golpea otra vez en el amanecer del complemento. Centro de Blanco, gol de Merentiel. Al menos una decena de periodistas se perdieron el 2-0 porque demoraron su regreso de la sala de prensa donde se sirve el catering. “¡U-ru-guayo, u-ru-guayo!“, corea la nacionalidad del goleador la gente.

5′ ST: Ingresa el ex River Federico Girotti y es silbado por toda la cancha cuando lo nombra la voz del estadio. “Vos sos de la B”, le cantan.

9′ ST: Boca pasa de un toqueteo digno del Barcelona de Guardiola a un pase mal dado por Marchesín, luego de un mal control, que se va directo al córner. Murmullos de resignación de los hinchas, que saben que el arquero viene de dar la nota con el penal atajado.

Riquelme vio el partido en su palco junto a Pablo Ledesma y Mariano Herrón

13′ ST: Buena jugada de un Boca dominante que termina con la pelota estrellándose en el palo luego del intento de Exequiel Zeballos. El Changuito está intratable.

14′ ST: Un rebote deja la pelota muerta en el aire dentro del área de Boca y se genera un murmullo de ansiedad increíble entre los hinchas. El cabezazo de un hombre de Talleres se estrella en el travesaño y se va afuera. Extraña jugada.

24′ ST: Otro tanto errado por Milton Giménez, que definitivamente está peleado con el arco. Boca enseguida casi recupera el balón en ataque, pero caen dos jugadores de Talleres, Zunino cobra falta y genera la queja de todos los fanáticos.

25′ ST: Tomás Belmonte reemplaza a Merentiel, que se va muy aplaudido y vitoreado.

31′ ST: Boca no sufre sobresaltos. Hay aplausos para Carlos Palacios y Milton Giménez, que son sustituidos por Ander Herrera y Edinson Cavani. La gente reconoce con palmas, sobre todo, al español.

Paredes le dejó la cinta de capitán a Cavani cuando fue reemplazado

37′ ST: La ovación de la noche es para Leandro Paredes, que le deja su lugar a Rodrigo Battaglia.

41′ ST: Los hinchas ya palpitan el triunfo y clasificación. Cantan y ensayan coreografías: al “se mueve para acá, se mueve para allá” le sigue el “vals”, con movimiento de brazos de un lado a otro.

43′ ST: Talleres no puede descontar y Tevez ya agota los recursos con las variantes. Los simpatizantes boquenses se florean en las tribunas. “En La Boca va a haber, en La Boca va a haber, un cementerio de Gallinas...”.

44′ ST: Los cordobeses pierden una última chance clara con un remate desviado desde la puerta del área grande. Explota la Bombonera: “Por eso yo, te quiero dar, Boca mi corazón, yo te sigo a todas partes, gracias por salir campeón”.

49′ ST: El árbitro adicionó cuatro minutos, pero Talleres no reaccionó y Boca selló el triunfo. Hay una despedida sentida para Carlitos Tevez, que se pierde rápido en la manga visitante, más un mensaje de reconocimiento para los jugadores. “Señores dejo todo, me voy a ver a Boca, porque los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar, que quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo”, es el grito de guerra de cara a los cuartos de final que se vendrán ante Argentinos Juniors.