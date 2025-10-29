¿Guiño a River? El enigmático posteo del Diablito Echeverri tras no ingresar en el triunfo del Leverkusen por la Copa alemana

El paso del Diablito Echeverri por Alemania podría terminarse en las próximas semanas (Crédito: Reuters/Thilo Schmuelgen)

Luego de acumular 48 partidos en la Primera de River Plate, Claudio Echeverri emigró al Manchester City por una cifra de 24 millones de euros netos, pero le costó hacerse un espacio en el plantel de Pep Guardiola y, al cabo de tres encuentros con esa camiseta, la dirigencia decidió prestarlo al Bayer Leverkusen de Alemania a través de una cesión por toda la temporada sin opción de compra. Sin embargo, su realidad está lejos de ser la ideal en un equipo donde no suma minutos y este miércoles realizó una publicación que encendió las ilusiones del hincha de River Plate por verlo nuevamente en los pasillos del Estadio Monumental.

El volante ofensivo de 19 años ocupó un lugar en el banco de suplentes, aunque no ingresó en la victoria 4-2 sobre Paderborn, de la Segunda División, por los 16avos de final de la Copa de Alemania. Tras el partido, expresó su frustración a través de las redes sociales. En su cuenta personal de Instagram, donde lo siguen más de 1.300.000 followers, publicó una historia (se elimina a las 24 horas de su publicación) besando la camiseta del Millonario y tres emojis que hablan por sí solos: un reloj de arena, un corazón y una señal de back (la traducción puede referirse a la palabra atrás o a regresar en español), como si hubiera alguna mínima chance de retornar a Núñez.

Lo cierto es que el contexto de la llegada del Diablito no fue la mejor para un jugador joven que necesita confianza para asentarse en la élite europea. El campeón de la Bundesliga 2023/24 afrontó una traumática transición por el alejamiento de su técnico, Xabi Alonso, quien se fue al Real Madrid, sumado a las ventas de Florian Wirtz al Liverpool por 125 millones de euros (USD 146,5 millones) y Jeremie Frimpong, también a los Reds, por 35 millones de euros (USD 40,6 millones).

La historia publicada por el Diablito Echeverri en Instagram

La cesión de Echeverri se dio con la llegada de Erik ten Hag a la dirección técnica, pero sus malos resultados y la nula relación con el entorno del club lo eyectaron del cargo a los tres partidos. En sus últimos dos compromisos, le dio continuidad al atacante, a quien puso por primera vez el 23 de agosto en la derrota contra Hoffenheim y le dio 29 minutos en el empate 3-3 ante Werder Bremen. A partir de la contratación de Kasper Hjulmand, cambió todo: fue suplente en 6 de sus 10 partidos al mando del plantel profesional. Le brindó 14′ en la cuarta fecha contra el Borussia Mönchengladbach (1-1) y totalizó 78′ repartidos en los tres duelos de la UEFA Champions League ante Copenhague (2-2), PSV (1-1) y PSG (2-7). De hecho, su único aporte fue vital para rescatar un empate en su bautismo por la Orejona.

Sin embargo, más allá de su deseo de retornar a la Argentina para tener su revancha en River Plate, todo parece indicar que es más un sueño que una realidad. Manchester City eligió cederlo al Leverkusen porque Erik ten Hag comparte el modelo de juego que pretendían para foguearlo, pero en este escenario está más cerca de retornar que de quedarse en la entidad de Alemania. Los Ciudadanos no descartan la repesca, ya que acordaron en el contrato una cláusula que les permite hacerlo si no disputa el 50% de los partidos del semestre. De momento, acumula 127 minutos en seis encuentros sobre una docena de compromisos disputados.

Su presente irregular llama la atención porque el director deportivo Simon Rolfes había descartado de manera categórica cederlo a la selección argentina para afrontar el Mundial Sub 20. “Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, aseguró el dirigente en una frase contrapuesta con su falta de rodaje.

Luce el dorsal 9 en el Leverkusen (Crédito: @bayer04_es)

Días atrás, Exequiel Palacios se había referido a cómo lo ayudaba en su proceso de adaptación, como así también a Alejo Sarco y Equi Fernández, en una entrevista con diversos medios, entre los que estuvo Infobae: “De mi humilde y poca experiencia, que ya llevo cinco años acá, en lo que los pueda ayudar, ya se los dije, pueden contar conmigo en lo que sea del día a día. De hecho, el otro día nos juntamos en casa, que fue mi cumpleaños (5 de octubre), los invité. A mí me gusta compartir momentos con mi familia y que ellos también puedan venir. Saben que de mi lado, en lo que los pueda ayudar en el día a día, después en lo que es acá en el club, van a estar bien”.

En este sentido, le regaló varios elogios al juvenil que siguió en sus pasos por la Selección y River Plate: “Es un jugador que me gusta el potencial que tiene. Creo que al Leverkusen le va a dar muchas alegrías. Con el tiempo lo veremos. Claudio es uno que me sigue impresionando”.