Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn jugarán la primera final por el segundo ascenso a la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

La revancha será el próximo domingo con hora a confirmar en Chubut

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn encabezarán este sábado desde las 21:15 con transmisión de TyC Sports la primera final del Reducido de la Primera B Nacional en busca del ansiado ascenso a la Liga Profesional del fútbol argentino. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Antonio Candini de Córdoba con el arbitraje de Darío Herrera y la asistencia de Jorge Baliño en el VAR.

El Aurinegro afrontará la visita a Córdoba con una baja de peso porque no contará con Germán Ariel Rivero, quien fue suspendido de manera provisional por el Tribunal de Disciplina de la AFA después de la batalla campal protagonizada en Chubut al término del encuentro de semifinales contra Deportivo Morón. El delantero de 33 años participó en gran parte de la campaña, disputó la final perdida por penales contra Gimnasia de Mendoza por el primer ascenso y tuvo minutos en los cuatro duelos de esta instancia por el segundo boleto a la máxima categoría. Los dirigidos por Leandro Tano Gracián pierden a un atacante con 9 goles y 2 asistencias en 30 juegos del año.

El elenco chubutense llegó a la definición después de ser líder de la Zona A con 60 puntos, producto de 16 victorias, 12 empates y 6 derrotas. Le sacó cinco unidades de margen a su escolta, Atlanta (55). Ser puntero le permitió medirse al Lobo de Cuyo en la cancha de Platense, pero ambos igualaron 1-1 en los 120 minutos y todo se resolvió desde los doce pasos: cayeron 3-0 sin poder convertir ninguna ejecución. Gimnasia de Mendoza se consagró campeón de la Primera B Nacional y obtuvo el primer ascenso a la máxima categoría.

Ya en el Reducido, su primer escollo fue Gimnasia de Jujuy. Este rival se imponía 1-0 en la llave a doble partido, pero el árbitro Lucas Comesaña suspendió el duelo bajo una denuncia de amenazas y el Tribunal de Disciplina le dio por ganado el duelo por 3-0 a Deportivo Madryn. En semifinales, perdió la ida 1-0 contra Deportivo Morón y, en condición de local en el Estadio Abel Sastre, lo venció por el mismo resultado y avanzó a la final por ventaja deportiva (terminó en una mejor posición que el Gallito en la Fase Regular). Al finalizar el duelo, se registraron varios focos de pelea e intervención de la Policía, que terminó con nueve suspendidos.

El resumen del partido entre Deportivo Madryn vs Morón

Estudiantes de Río Cuarto, a diferencia de Madryn que nunca jugó en Primera, buscará volver a la máxima categoría después de 40 años (disputó tres campeonatos Nacionales entre 1983 y 1985). Obtuvo esta oportunidad tras terminar segundo en la Zona B con 60 unidades, a tres del líder Gimnasia de Mendoza.

El plantel de Iván Delfino ejerce una localía impenetrable en el último tiempo porque le ganó 2-1 a Patronato en la primera ronda del Reducido, empató en Salta con Gimnasia y Tiro y lo despachó 2-0 en los 90 minutos en La Docta y pasó las semis por ventaja deportiva frente a Estudiantes de Buenos Aires (perdió 1-0 en Caseros y ganó por el mismo marcador en Córdoba).

Darío Herrera estará acompañado por Cristian Navarro y Facundo Rodríguez como jueces de línea. Lucas Cavallero será el cuarto árbitro y la intervención de Baliño desde el VAR estará asistida por Federico Cano como AVAR.

El próximo domingo 30 se disputará la revancha en el Estadio Abel Sastre de Madryn con hora a confirmar. Si al término de los segundos 90 minutos, la serie está igualada, la definición se trasladará a la ejecución de tiros desde el punto penal para definir el segundo ascenso.

Hay que recordar que el pasado fin de semana se concretó el descenso de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, quienes disputarán la segunda categoría a partir de la temporada 2026.

Posibles formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Álvaro Cuello o Agustín Morales, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Martín Garnerone y Lucas González. DT: Iván Delfino.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez o Abel Bustos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Ezequiel Montagna y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estadio: Antonio Candini (Córdoba)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Jorge Baliño

Hora: 21:15

TV: TyC Sports