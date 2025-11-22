El repudiable comentario del entrenador de Bam Rodríguez al Puma Martínez durante el pesaje

El repudiable comentario de Robert García al Puma Martínez

La tensión entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez alcanzó su punto máximo en la antesala de la esperada velada de boxeo en Riad (Arabia Saudita), donde ambos pugilistas buscarán unificar los títulos súper mosca de la AMB, en poder del argentino, y los del CMB y OMB, que ostenta el estadounidense. El ambiente se tornó aún más intenso tras el pesaje, cuando el entrenador de Bam, Robert García, intervino con declaraciones que encendieron la polémica.

Durante el último cara a cara, Puma Martínez se aproximó de manera desafiante a su rival, acortando la distancia hasta quedar a escasos centímetros. En ese momento, se elevó sobre las puntas de los pies y colocó su frente junto a la de Bam, lo que obligó a la seguridad a intervenir para evitar que la situación escalara. A pesar de la separación, el argentino mantuvo la mirada fija en Rodríguez y buscó acercarse nuevamente, aunque el personal de seguridad se lo impidió.

La confrontación verbal no tardó en sumarse al enfrentamiento físico. Robert García, entrenador de Bam, se dirigió al Puma con advertencias y comentarios provocadores. “No lo toques, no lo toques cabrón”, exclamó García, mientras el argentino intentaba empujar al entrenador con la mano derecha. El intercambio subió de tono cuando García lanzó una frase que generó controversia: “Nos la vas a pelar, cabrón. Vas a ir a visitar a Pileta, wey”. Esta referencia aludía a Gustavo “Pileta” Maidana, primo de Marcos “Chino” Maidana, quien fue hallado sin vida en agosto pasado, lo que añadió un matiz delicado a la confrontación.

García continuó con sus provocaciones, calificando al argentino de “loquito” y agregando: “Pobrecito, me das lástima, wey”. Estas expresiones contribuyeron a elevar la temperatura del ambiente previo a la pelea, en la que ambos equipos buscan imponer su dominio psicológico antes de subir al cuadrilátero.

La velada que protagonizarán Fernando Puma Martínez y Jesse Bam Rodríguez comenzará hoy a las 17 (hora argentina)

Por su parte, Puma Martínez reafirmó su confianza y su apodo de “mata reyes”, respaldado por sus victorias previas ante Jerwin Ancajas y Kazuto Ioka. El campeón de la AMB expresó: “Yo soy el campeón, yo vengo por los otros cinturones que me pertenecen”. Además, recordó sus triunfos recientes: “Primero le gané al gran campeón que era Ancajas, después le gané al gran campeón Kasuto Ioka y ahora me llaman el mata reyes, por eso tengo toda la fe en que vamos a ganar para toda la Argentina”.

¿Quién era Pileta Maidana? Su nombre estuvo vinculado durante las últimas décadas al pugilismo ya que como primo de Marcos René Chino Maidana fue una pieza clave en la carrera deportiva y luego siguió vinculado hasta sus últimos días como manager de distintos pugilistas del país. Fue un personaje central en la vida boxística del Chino Maidana y, luego, en su empresa de organización de veladas, Chino Maidana Promotions. En el rol de manager, aquellos que estaban cerca del mundo del pugilismo destacan su rol de cazatalentos para encontrar a los próximos prospectos del país.

En los últimos años se había convertido en una referencia del entorno del campeón mundial Puma Martínez, acercándolo a la promotora y convirtiéndose en un sostén para el equipo de trabajo que tiene como personaje clave también al coach y manager Rodrigo Calabrese.

“En esta promotora somos el boxeo de verdad. Venimos del barrio, de donde vienen ellos para hacer crecer este deporte”, había dicho Gustavo en octubre del 2024 cuando tanto él, como el Chino, Calabrese y el Puma Martínez fueron reconocidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por su aporte al pugilismo.

La expectativa por la unificación de títulos se ve marcada por la intensidad de los intercambios previos, tanto verbales como físicos, entre los protagonistas y sus equipos.