Deportes

El repudiable comentario del entrenador de Bam Rodríguez al Puma Martínez durante el pesaje

Robert García realizó un desafortunado comentario contra el boxeador argentino antes de la pelea en Arabia Saudita

Guardar
El repudiable comentario de Robert García al Puma Martínez

La tensión entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez alcanzó su punto máximo en la antesala de la esperada velada de boxeo en Riad (Arabia Saudita), donde ambos pugilistas buscarán unificar los títulos súper mosca de la AMB, en poder del argentino, y los del CMB y OMB, que ostenta el estadounidense. El ambiente se tornó aún más intenso tras el pesaje, cuando el entrenador de Bam, Robert García, intervino con declaraciones que encendieron la polémica.

Durante el último cara a cara, Puma Martínez se aproximó de manera desafiante a su rival, acortando la distancia hasta quedar a escasos centímetros. En ese momento, se elevó sobre las puntas de los pies y colocó su frente junto a la de Bam, lo que obligó a la seguridad a intervenir para evitar que la situación escalara. A pesar de la separación, el argentino mantuvo la mirada fija en Rodríguez y buscó acercarse nuevamente, aunque el personal de seguridad se lo impidió.

La confrontación verbal no tardó en sumarse al enfrentamiento físico. Robert García, entrenador de Bam, se dirigió al Puma con advertencias y comentarios provocadores. “No lo toques, no lo toques cabrón”, exclamó García, mientras el argentino intentaba empujar al entrenador con la mano derecha. El intercambio subió de tono cuando García lanzó una frase que generó controversia: “Nos la vas a pelar, cabrón. Vas a ir a visitar a Pileta, wey”. Esta referencia aludía a Gustavo “Pileta” Maidana, primo de Marcos “Chino” Maidana, quien fue hallado sin vida en agosto pasado, lo que añadió un matiz delicado a la confrontación.

García continuó con sus provocaciones, calificando al argentino de “loquito” y agregando: “Pobrecito, me das lástima, wey”. Estas expresiones contribuyeron a elevar la temperatura del ambiente previo a la pelea, en la que ambos equipos buscan imponer su dominio psicológico antes de subir al cuadrilátero.

La velada que protagonizarán Fernando
La velada que protagonizarán Fernando Puma Martínez y Jesse Bam Rodríguez comenzará hoy a las 17 (hora argentina)

Por su parte, Puma Martínez reafirmó su confianza y su apodo de “mata reyes”, respaldado por sus victorias previas ante Jerwin Ancajas y Kazuto Ioka. El campeón de la AMB expresó: “Yo soy el campeón, yo vengo por los otros cinturones que me pertenecen”. Además, recordó sus triunfos recientes: “Primero le gané al gran campeón que era Ancajas, después le gané al gran campeón Kasuto Ioka y ahora me llaman el mata reyes, por eso tengo toda la fe en que vamos a ganar para toda la Argentina”.

¿Quién era Pileta Maidana? Su nombre estuvo vinculado durante las últimas décadas al pugilismo ya que como primo de Marcos René Chino Maidana fue una pieza clave en la carrera deportiva y luego siguió vinculado hasta sus últimos días como manager de distintos pugilistas del país. Fue un personaje central en la vida boxística del Chino Maidana y, luego, en su empresa de organización de veladas, Chino Maidana Promotions. En el rol de manager, aquellos que estaban cerca del mundo del pugilismo destacan su rol de cazatalentos para encontrar a los próximos prospectos del país.

En los últimos años se había convertido en una referencia del entorno del campeón mundial Puma Martínez, acercándolo a la promotora y convirtiéndose en un sostén para el equipo de trabajo que tiene como personaje clave también al coach y manager Rodrigo Calabrese.

“En esta promotora somos el boxeo de verdad. Venimos del barrio, de donde vienen ellos para hacer crecer este deporte”, había dicho Gustavo en octubre del 2024 cuando tanto él, como el Chino, Calabrese y el Puma Martínez fueron reconocidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por su aporte al pugilismo.

La expectativa por la unificación de títulos se ve marcada por la intensidad de los intercambios previos, tanto verbales como físicos, entre los protagonistas y sus equipos.

Temas Relacionados

Puma MartínezRobert GarcíaBoxeoJesse Bam Rodríguez

Últimas Noticias

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

El invicto argentino pondrá en juego su corona AMB e intentará unificar con los cinturones CMB y OMB que pertenecen al norteamericano en Arabia Saudita

Fernando Puma Martínez vs. Jesse

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El Granate se enfrentará al Galo desde las 17 en el Defensores del Chaco de Asunción por la final del torneo internacional

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro

La sorprendente maniobra de Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Las Vegas: “¡Qué salvada!"

El argentino salió perjudicado por el volantazo, pero gracias a eso permaneció en la pista

La sorprendente maniobra de Franco

Se conoció el motivo por el que Ángel Di María se ausentó a los festejos del título que la AFA le otorgó a Rosario Central

El Fideo no estuvo junto al plantel canalla en la celebración del jueves pasado

Se conoció el motivo por

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

El bicampeón olímpico ruso se desplomó repentinamente sobre el hielo durante un ensayo, dejando un legado imborrable en el deporte y alertando sobre un riesgo genético que lleva su nombre

El legado de Sergei Grinkov,
DEPORTES
Lanús enfrentará a Atlético Mineiro

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

La sorprendente maniobra de Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Las Vegas: “¡Qué salvada!"

Se conoció el motivo por el que Ángel Di María se ausentó a los festejos del título que la AFA le otorgó a Rosario Central

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

TELESHOW
Estudió para sacerdote, se casó

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

INFOBAE AMÉRICA

La defensa de Jair Bolsonaro

La defensa de Jair Bolsonaro anunció que apelará la prisión preventiva ordenada por la Corte de Brasil: “Pone en riesgo su vida”

Cómo es la sala especial de la Policía Federal de Brasilia donde Jair Bolsonaro permanecerá detenido

Controvertido cierre de la COP30 en Brasil: desafíos ambientales y críticas internacionales

Von der Leyen planteó ante el G20 impulsar una reforma “profunda e integral” de la OMC

“Persecución” y “vergonzoso”: críticas en el bolsonarismo tras la decisión de la Justicia brasileña de enviarlo a prisión