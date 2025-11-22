El golazo desde mitad de cancha en el Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Nacional

El golazo de mitad de cancha de Lucas Scarnato en la Primera B Metropolitana

Lucas Scarnato tiene 37 años y lleva casi dos décadas en actividad como profesional, pero seguramente el tanto que marcó este viernes por la noche será uno de los más recordados de su carrera. En el Coliseo del Bajo Belgrano, el atacante anotó el primer tanto del triunfo 3-1 de Argentino de Merlo como visitante ante Excursionistas por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B Metropolitana con un bombazo desde mitad de cancha.

El delantero que surgió de San Miguel en el 2006 y desarrolló toda su vida en el ascenso entre la C y la B Metro (Luján, Laferrere, Atlas y Deportivo Armenio fueron sus otras camisetas) interceptó un pase del defensor Horacio Igarzábal en el centro del campo a la media hora de partido, levantó la cabeza y sacó un zurdazo al aire que recorrió todo el campo para clavarse sobre las espaldas del arquero Nahuel Cajal, quien al girar se chocó contra el poste dándole más espectacularidad a la situación.

Más allá de esta anotación, los de Merlo se apoderaron de un triunfo clave pensando en la vuelta de la próxima semana gracias a las anotaciones de Alexis Delgado y Víctor López (descontó Juan Zárate) en el complemento. Hay que tener en cuenta que Delgado (9), Fernando Maldonado (8) y Alan Salvador (6) llegaron a este juego como los máximos artilleros del equipo en el año.

En el Apertura, el combinado de Merlo sumó 35 puntos producto de 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas, lo que los ubicó en la tercera ubicación detrás del líder Midland (40) y de su escolta Real Pilar (36). La segunda parte del año fue más compleja, con un Clausura que los tuvo en el fondo de la tabla con 23 unidades tras 6 triunfos, 5 igualdades y 9 caídas.

En este contexto, y con Midland como dueño del primer ascenso tras liderar la tabla del Clausura con 38 puntos, el elenco dirigido por el ex Independiente y River Plate Cristian Tula se posicionó tercero de la Tabla Anual con 58 puntos teniendo en cuenta que Midland (78) fue el equipo que más unidades sumó seguido por Real Pilar (73).

Ya que Midland evitó disputar una final que se hubiese dado si hubiese existido un ganador distinto del Apertura o el Clausura, el segundo ascenso disponible a la Primera B Nacional se definirá por intermedio del Reducido que empareja a los ocho mejores equipos ubicados en la Tabla Anual.

Los dirigidos por Tula, que tomó el mando en el banco de suplentes a inicios de septiembre tras la salida de Néstor Ferraresi, quedaron enfrentados con Excursionistas que fue el 8° equipo que más puntos sumó en el año con 56.

Tanto estos cuartos de final, como las semifinales y las finales, se disputarán a doble partido con local y visitante dejando como anfitrión del segundo encuentro al equipo mejor ubicado en la Anual. Si tras esos 180 minutos de acción, el marcador permanece empatado, las llaves se definirán en los penales.

Con el ascenso de Midland a Primera B Nacional y los descensos confirmados a Primera C de Sacachispas y Fénix, la divisional sólo debe definir este segundo ascenso. Desde la segunda división bajarán Arsenal de Sarandí, Defensores Unidos de Zárate (CADU) y Talleres de Remedios de Escalada.

El Reducido de la Primera B Metropolitana tendrá este sábado sus otros tres cruces de ida de cuartos de final con Villa San Carlos-Acassuso, Flandria-Real Pilar y Sportivo Italiano-Deportivo Armenio. El ganador de Argentino de Merlo-Excursionistas irá contra Flandria o Real Pilar en semifinales.