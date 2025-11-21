Simone Biles dio detalles de su reciente cirugía estética que causó furor en los fanáticos: “Parecían de otro planeta”

La gimnasta Simone Biles con el premio en la ceremonia de los Laureus 2025 (REUTERS/Juan Medina)

La gimnasta estadounidense Simone Biles se sometió recientemente a tres cirugías estéticas, tal como compartió en sus redes sociales, pero una de ellas causó más intriga entre sus millones de seguidores, con lo cual la campeona olímpica explicó algunos detalles precisos tras pasar por el quirófano.

La deportista de 28 años habló abiertamente sobre su reciente operación para aumentar el tamaño de sus senos, abordando el proceso realizado y los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. En un video publicado en su cuenta de TikTok, Biles explicó que la intervención se realizó el 16 de junio pasado en Houston, Texas, bajo la supervisión de la doctora Kriti Mohan. La atleta olímpica le mostró a la cirujana algunas fotografías como referencia y, tras analizar las opciones, ambas concluyeron que la colocación de los implantes “debajo del músculo” proporcionaría un resultado más natural.

La deportista respondió a la pregunta que, según sus palabras, “todos quieren saber”: el tamaño de los implantes elegidos. Biles detalló en su video que se colocó “310, perfil alto, extra relleno con silicona” y además reconoció que consideró la posibilidad de optar por un tamaño de 330, pero finalmente lo descartó porque “no cabría”. Para contextualizar su elección, la gimnasta indicó que mide 1.42 metros y pesa 47 kilogramos, además de tener “hombros muy anchos”, lo que influyó en la decisión sobre el tamaño más adecuado para su contextura.

Simone Biles habló abiertamente sobre una de las recientes cirugías estéticas que se practicó (Instagram @simonebiles)

En cuanto al postoperatorio, Simone Biles admitió que la recuperación fue más difícil de lo que había anticipado. Relató que el primer día luego de salir de la clínica, su esposo Jonathan Owens tuvo que ayudarla a levantarse de la cama y acompañarla al baño. Además, la gimnasta confesó que tras la operación experimentó ansiedad y regresó a la consulta de la doctora Mohan para pedirle que retirara los implantes porque sentía que “debían ser más pequeños”. “Al principio parecían de otro planeta, como pechos de alienígena”, comentó entre risas, aunque luego aseguró que ahora están “perfectos”.

Biles también mencionó que las únicas secuelas que ha notado tras la intervención son las incisiones, que describió como de “probablemente un centímetro y medio cada una”, pero que “se ven realmente bien”, concluyó la atleta en sus redes sociales.

La sinceridad de Simone Biles fue ampliamente reconocida en la sección de comentarios de su publicación, donde numerosos usuarios elogiaron tanto el resultado como su disposición a hablar abiertamente del tema. Entre los mensajes destacados, algunos seguidores afirmaron: “Se ven bien y naturales”, “Te ves increíble y radiante” y “Te quedan muy bien también”. Otra persona compartió su experiencia con la misma cirujana, calificando el resultado como “10 de 10”.

A finales de octubre, Biles utilizó la plataforma TikTok para interactuar con sus seguidores y plantearles un enigma sobre las operaciones a las que se había sometido. “Me he hecho tres cirugías plásticas. Dos de ellas nunca podrían adivinarlas. Hagan sus apuestas”, expresó la atleta. Posteriormente, la nacida en Columbus detalló que se realizó una blefaroplastia inferior para corregir las bolsas debajo los ojos y una intervención en los lóbulos de las orejas.

Simone Biles estuvo en Buenos Aires en octubre dando una clínica a jóvenes gimnastas (Jaime Olivos)

La propia Biles explicó más adelante, en un comentario ante la pregunta de un seguidor, que se aumentó los senos utilizando como respuesta un emoji de dos cerezas: “Blefaroplastia inferior porque tenía unas bolsas horribles en los ojos y cirugía del lóbulo de la oreja, ya que cuando era más joven se me desgarró el lóbulo cuando me arrancaron un aro”.

La vida personal de Biles también ha estado en el centro de la atención mediática. En 2023 contrajo matrimonio con Jonathan Owens, jugador de fútbol americano de los Chicago Bears en la NFL. Este acontecimiento marcó una nueva etapa para la gimnasta, quien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tomó la decisión de retirarse de la final por equipos y de varias pruebas individuales para priorizar su salud mental, afectada por una crisis de ansiedad y un bloqueo que le impedía coordinar cuerpo y mente.

En cuanto a su futuro en la gimnasia, la campeona mantiene la incógnita sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Durante un evento celebrado en Buenos Aires a principios de octubre, Biles afirmó que actualmente se encuentra en un periodo de descanso, subrayando que “es fundamental que la salud física esté a la altura de la salud mental”. No obstante, la estadounidense anticipó que estará presente “de alguna manera” en la cita olímpica, aunque sin precisar si lo hará como deportista de su país: “Compitiendo o en las gradas”.