La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

La duda en el mediocampo de Claudio Úbeda antes del choque contra Talleres

Boca Juniors iniciará su camino en la fase final del Torneo Clausura recibiendo a Talleres de Córdoba en La Bombonera, duelo que dará inicio a las 20:00 horas del domingo. El técnico Claudio Úbeda comienza a delimitar la alineación titular del partido, el cual contará con los posibles regresos de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez. Además, de cara a los octavos de final, el cuerpo técnico volverá a tomar una medida que puertas adentro ya se considera una cábala.

El plantel xeneize retomó las concentraciones prolongadas, una modalidad que Úbeda ya había implementado en partidos considerados “finales” ante Estudiantes y River. En esta ocasión, la convocatoria está prevista para las 23 del viernes en el Hotel Intercontinental, donde permanecerán hasta el inicio del encuentro. El objetivo es mantener la cohesión y el enfoque del grupo durante casi dos días completos, en busca de asegurar el último gran objetivo de la temporada: conquistar el Torneo Clausura, tras haber sellado la clasificación a la Copa Libertadores.

La decisión de volver a este régimen responde a la experiencia positiva en compromisos recientes. Desde que se adoptó la concentración extendida, Boca logró victorias determinantes: primero ante Estudiantes en La Plata y luego frente a River Plate, resultados que consolidaron al equipo en la cima del Grupo A. En contraste, antes del partido contra Tigre, el plantel no se concentró debido a que la clasificación ya estaba asegurada, lo que se interpretó como un reconocimiento tras el triunfo en el Superclásico. En la noche del miércoles, varios futbolistas realizaron una cena íntima junto a sus parejas.

Las concentraciones largas, la nueva cábala de Boca antes de cada partido vital (@BocaJrsOficial)

En la jornada de entrenamiento de este jueves, el equipo se trasladó al complejo Pedro Pompilio, ubicado a pocos metros del estadio, para preservar el césped de La Bombonera tras las lluvias que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires. Durante la práctica de fútbol, las novedades en el once titular pasaron por la integración de Di Lollo y Giménez. El defensor central regresa tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el delantero fue resguardado en el último partido para evitar una sanción que lo marginara de los octavos de final.

Nicolás Figal y Ander Herrera cedieron sus lugares en el equipo titular y participaron en el ensayo con los suplentes, junto a Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani. Pese a esto, el volante español le sembró una duda al cuerpo técnico xeneize luego de demostrar un buen rendimiento en los últimos partidos. Así las cosas, el ex Athletic Club le podría pelear el puesto a Carlos Palacios, más allá de que el chileno es el favorito a retener el lugar.

A su vez, el atacante uruguayo, que reapareció con gol ante Tigre tras dos meses de inactividad, continúa bajo observación por una molestia en el psoas derecho. No obstante, el Matador volvió a entrenarse a la par de sus compañeros desde el miércoles, por lo que se espera que sume minutos contra la T desde el banco de suplentes.

Por su parte, Battaglia, quien superó un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y se perfila para integrar la lista de concentrados, aunque su presencia inicial sería en el banco.

Claudio Úbeda pondría contra Talleres el equipo titular que le ganó a River el Superclásico (Fotobaires)

El cronograma de preparación del equipo contempla un entrenamiento el viernes en Boca Predio, seguido de la concentración nocturna en el hotel. El sábado, el plantel volverá a practicar en Casa Amarilla, y el domingo recibirá a Talleres, dirigido por Carlos Tevez.

La probable formación de Boca para este compromiso incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Ander Herrera, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Con la clasificación asegurada como líder de la Zona A, la localía en La Bombonera y la reincorporación de jugadores fundamentales, Boca encara los playoffs del Torneo Clausura con el plantel prácticamente completo y la expectativa de mantener la racha positiva que lo llevó a la cima.