Deportes

La nueva cábala de Boca en la antesala de una nueva “final” por el Clausura y las dudas de Úbeda pensando en Talleres

El Xeneize chocará contra los cordobeses en La Bombonera y el entrenador todavía no definió el equipo

Guardar
La duda en el mediocampo
La duda en el mediocampo de Claudio Úbeda antes del choque contra Talleres

Boca Juniors iniciará su camino en la fase final del Torneo Clausura recibiendo a Talleres de Córdoba en La Bombonera, duelo que dará inicio a las 20:00 horas del domingo. El técnico Claudio Úbeda comienza a delimitar la alineación titular del partido, el cual contará con los posibles regresos de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez. Además, de cara a los octavos de final, el cuerpo técnico volverá a tomar una medida que puertas adentro ya se considera una cábala.

El plantel xeneize retomó las concentraciones prolongadas, una modalidad que Úbeda ya había implementado en partidos considerados “finales” ante Estudiantes y River. En esta ocasión, la convocatoria está prevista para las 23 del viernes en el Hotel Intercontinental, donde permanecerán hasta el inicio del encuentro. El objetivo es mantener la cohesión y el enfoque del grupo durante casi dos días completos, en busca de asegurar el último gran objetivo de la temporada: conquistar el Torneo Clausura, tras haber sellado la clasificación a la Copa Libertadores.

La decisión de volver a este régimen responde a la experiencia positiva en compromisos recientes. Desde que se adoptó la concentración extendida, Boca logró victorias determinantes: primero ante Estudiantes en La Plata y luego frente a River Plate, resultados que consolidaron al equipo en la cima del Grupo A. En contraste, antes del partido contra Tigre, el plantel no se concentró debido a que la clasificación ya estaba asegurada, lo que se interpretó como un reconocimiento tras el triunfo en el Superclásico. En la noche del miércoles, varios futbolistas realizaron una cena íntima junto a sus parejas.

Las concentraciones largas, la nueva
Las concentraciones largas, la nueva cábala de Boca antes de cada partido vital (@BocaJrsOficial)

En la jornada de entrenamiento de este jueves, el equipo se trasladó al complejo Pedro Pompilio, ubicado a pocos metros del estadio, para preservar el césped de La Bombonera tras las lluvias que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires. Durante la práctica de fútbol, las novedades en el once titular pasaron por la integración de Di Lollo y Giménez. El defensor central regresa tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el delantero fue resguardado en el último partido para evitar una sanción que lo marginara de los octavos de final.

Nicolás Figal y Ander Herrera cedieron sus lugares en el equipo titular y participaron en el ensayo con los suplentes, junto a Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani. Pese a esto, el volante español le sembró una duda al cuerpo técnico xeneize luego de demostrar un buen rendimiento en los últimos partidos. Así las cosas, el ex Athletic Club le podría pelear el puesto a Carlos Palacios, más allá de que el chileno es el favorito a retener el lugar.

A su vez, el atacante uruguayo, que reapareció con gol ante Tigre tras dos meses de inactividad, continúa bajo observación por una molestia en el psoas derecho. No obstante, el Matador volvió a entrenarse a la par de sus compañeros desde el miércoles, por lo que se espera que sume minutos contra la T desde el banco de suplentes.

Por su parte, Battaglia, quien superó un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y se perfila para integrar la lista de concentrados, aunque su presencia inicial sería en el banco.

Claudio Úbeda pondría contra Talleres
Claudio Úbeda pondría contra Talleres el equipo titular que le ganó a River el Superclásico (Fotobaires)

El cronograma de preparación del equipo contempla un entrenamiento el viernes en Boca Predio, seguido de la concentración nocturna en el hotel. El sábado, el plantel volverá a practicar en Casa Amarilla, y el domingo recibirá a Talleres, dirigido por Carlos Tevez.

La probable formación de Boca para este compromiso incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Ander Herrera, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Con la clasificación asegurada como líder de la Zona A, la localía en La Bombonera y la reincorporación de jugadores fundamentales, Boca encara los playoffs del Torneo Clausura con el plantel prácticamente completo y la expectativa de mantener la racha positiva que lo llevó a la cima.

Temas Relacionados

Boca JuniorsClaudio ÚbedaTorneo ClausuraAnder HerreraEdinson CavaniCarlos PalaciosLautaro Di LolloMilton Giménez

Últimas Noticias

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

El presidente de la Conmebol comunicó que la misma se llevará a cabo en un estadio neutral y dio a conocer la fecha

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

El púgil argentino afrontará este sábado una pelea unificatoria por el título mundial supermosca

Lo que no se vio

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La institución de La Plata emitió un mensaje en el que desmintió los argumentos del ente regulador y de la LPF

Estudiantes negó haber votado a

La clave, en el mediocampo: las dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

El entrenador analiza el esquema que usará en el Cilindro. Las alternativas

La clave, en el mediocampo:

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Después de retirarse del fútbol profesional, el exdeportista apuesta por el autocuidado y la prevención. Cuáles fueron las consecuencias físicas que enfrenta tras finalizar su carrera, según reveló a Men’s Health

Marcelo Vieira se reinventa en
DEPORTES
Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima

Alejandro Domínguez confirmó la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

TELESHOW
El Turco Husaín reveló la

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

INFOBAE AMÉRICA

El hijo del ex contralor

El hijo del ex contralor correísta fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos

El narco ecuatoriano alias Pipo sostiene que su acta de defunción está vigente pese a su captura en España

Reportan el sobrevuelo de al menos cinco aviones militares de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

Semiyarka, la ciudad que desafía la visión sobre el origen del urbanismo en la Edad del Bronce

Regalos para estar presente: cómo elegir obsequios que conectan esta Navidad