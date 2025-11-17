La secuencia del penal que Cavani le pidió a Paredes en el triunfo de Boca: el enorme elogio de Leandro al uruguayo

El regreso de Edinson Cavani a la titularidad en Boca Juniors estuvo marcado por un momento decisivo: el delantero uruguayo volvió a anotar tras una prolongada ausencia, gracias a un penal que le cedió Leandro Paredes durante el encuentro ante Tigre en La Bombonera. Este gesto, que permitió a Cavani cortar una racha de casi cuatro meses sin convertir, se produjo en el marco de la victoria por 2-0 que aseguró a Boca el liderazgo de la Zona A en el Torneo Clausura 2025.

El desarrollo del partido mostró a Boca enfrentando dificultades en la primera mitad, con un Tigre que generó oportunidades y complicó al local. Sin embargo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda logró mejorar su rendimiento en el segundo tiempo. El primer gol llegó a los 27 minutos, cuando Ayrton Costa marcó de cabeza, abriendo el camino hacia el triunfo y consolidando el dominio xeneize en la recta final del torneo.

La jugada que definió el regreso de Cavani se produjo tras una revisión arbitral que determinó una mano dentro del área de Tigre. Todo indicaba que Paredes sería el encargado de ejecutar el penal porque fue quien tomó la pelota. Sin embargo, Cavani al observarlo se acercó y se lo pidió. El capitán aceptó y tomó la decisión de cederle la oportunidad al uruguayo, quien venía de superar dos lesiones y de un período de inactividad de más de dos meses.

Sobre esta determinación, Leandro Paredes explicó a ESPN: “Ya lo había hablado con Marchesín antes de que cobren el penal. Para nosotros es espectacular que él esté en cancha y que esté bien. Si convierte, mejor para nosotros”. El mediocampista subrayó la importancia de que Cavani recupere la confianza y el ritmo competitivo, considerando el valor que su presencia aporta al equipo.

El propio Paredes amplió su análisis tras el encuentro y destacó el impacto positivo del retorno de Cavani: “Lo había hablado justo antes del penal. Para nosotros es espectacular que él esté en campo, esté bien y confianza, si convierte, mejor para nosotros”, reiteró en diálogo con ESPN. Además, el capitán de Boca anticipó los desafíos venideros para el plantel: “¿Para qué estamos? Para preparar el partido que viene de la mejor manera, ya que seguramente será muy difícil como todos los que jugamos”.

La victoria ante Tigre representó la cuarta consecutiva para Boca, que venía de imponerse en el Superclásico frente a River Plate, también en La Bombonera. Este cierre de la fase regular permitió al equipo asegurarse el primer puesto de la Zona A, generando un clima de celebración entre los hinchas que colmaron el estadio.

La recuperación de Cavani demandó un extenso período tras sufrir un desgarro en el psoas derecho en el partido frente a Central, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante siete partidos. Su último gol había sido el 24 de agosto ante Banfield, por lo que su gol ante Tigre significó el fin de una doble racha: la de su inactividad y la sequía goleadora.

En el transcurso de su recuperación, el uruguayo permaneció en el banco de suplentes sin ingresar en tres ocasiones: una vez en 2023 frente a Central Córdoba y dos veces en 2025, ante Newell’s y River. En los partidos en los que sí sumó minutos este año, no logró modificar el resultado, salvo en el encuentro ante Unión, donde Boca empató tras su ingreso.