El desconsolado llanto de Mauro Zárate en medio de una entrevista cuando le mostraron las declaraciones de sus padres tras su primer gol profesional

La emoción de Mauro Zárate al recordar a sus padres

Mauro Zárate protagonizó una emotiva entrevista en la que no pudo ocultar sus lágrimas cuando recordó a sus padres. El ex delantero pasó por los estudios de ESPN y vio una entrevista inédita que le hicieron a sus papás justo después de que convirtiera su primer gol en Primera División, justamente gracias a una asistencia de su hermano Rolando.

“¿El primer gol?”, le preguntó Mauro, ya con voz acongojada, al periodista Pablo González, que le mencionó que iban a mostrarle un material audiovisual que quizás no había visto. Zárate, imaginando lo que se venía, comenzó lentamente a quebrarse. El ex futbolista formado en la cantera de Vélez, donde justamente hizo sus primeras armas y tuvo su bautismo en la red, tuvo que dejar de hacer contacto visual con la pantalla para disimular su emoción.

Primero repasaron el testimonio de su madre, Catalina Riga, que decía en aquel año 2004: “Empecé a golpear la mesa, a gritar. No lo podemos creer. Era algo impresionante, que los dos hermanos… encima con pase de Roly a Mauro. Yo había dicho a la mañana que iba a ser pase de Mauro para que Roly siga de goleador del campeonato y fue al revés, pero bueno, hicieron un gol cada uno. Una emoción bárbara, una alegría. El teléfono empezó a sonar, llamaron amigos, vecinos y parientes. Fue algo hermosísimo”.

La emoción de Mauro Zárate en vivo en una nota con ESPN

Luego reprodujeron la palabra de Rolo, su papá: “Ya no puedo pedir más, solamente que siga en un nivel cada vez más alto. Estábamos acá a los gritos, todo el mundo… ¿sabés lo que era? Una alegría tremenda, y eso que ya estamos curtidos porque tuvimos experiencias con el Ratón, con el Chino, que salió campeón con el Málaga en España… Hemos tenido experiencias muy lindas con los chicos”.

Después de recomponerse lo suficiente para hilvanar varias palabras, Mauro expresó: “Me acuerdo de todo lo lindo. Nos ayudaron en todo a todos. Me cuesta muchísimo todavía. Es un detonante que tengo adentro porque es difícil, los viejos son los viejos. Lucharon muchísimo para darnos todo. Lo hicieron con mis hermanos primero y después conmigo. Así que somos muy agradecidos a nuestros viejos”.

Los Zárate son cinco hermanos, con la particularidad que el mayor de todos se recibió de abogado y fue el único que no se dedicó al fútbol, pese a que Don Rolo le decía que podía triunfar como defensor: “Yo no lo vi mucho, pero juega bien. Si lo escuchaba a mi viejo, llegaba tranquilamente”. Sobre su papá, Mauro rememoró: “Sí, me puteaba por morfón. No era que me decía que siempre jugaba mal, pero no me decía que jugaba bien. Jamás te lo iba a decir porque no tenía sentido, si no, no ibas a mejorar”.

La mamá de Mauro falleció a mediados de 2024. “No estábamos preparados para tu partida viejita, me partiste al medio”, le dedicó un mensaje el ex jugador en las redes sociales en aquel momento. Don Rolo también había partido en julio de 2022, luego de afrontar un mes de internación. “Somos lo que somos por mi viejo. El papá de él jugaba, él también. Lo teníamos en la sangre y él sabía que adentro nuestro estaba el fútbol", lo recordó MZ en aquel entonces.