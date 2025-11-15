Deportes

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

La primera singlista nacional derrotó a la eslovaca Rebecca Sramkova y le dio el segundo punto al equipo dirigido por Mercedes Paz. Luego, lo celebró con una compañía muy especial: el caniche que la acompaña en cada torneo

Solana Sierra disfrurando el triunfo de la Selección Argentina de Tenis de Billie Jean King Cup junto a su familia y su perro Tino

El triunfo de la Selección Argentina de Tenis Femenino YPF ante Eslovaquia por los Playoffs de la Billie Jean King Cup, en Córdoba, tuvo como una de sus protagonistas a Solana Sierra, la número uno del país. Pero la joven marplatense no solo brilló en la cancha: también volvió a llamar la atención por la presencia de una figura muy especial en las tribunas, alguien que ya es parte de su historia reciente. Tino, su perro y verdadera “cábala”, reapareció en escena y reforzó un lazo emocional que trasciende lo deportivo.

La victoria de Sierra ante la eslovaca Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4 no solo encaminó el 2-0 para Argentina en la serie, sino que además generó el marco ideal para un pequeño reencuentro familiar en las tribunas del Córdoba Lawn Tenis Club. Entre aplausos y banderas, se acomodaron sus padres, su abuela y, por supuesto, Tino, el caniche que no quiso perderse otra momento clave en la carrera de Solana.

No es la primera vez que Tino acompaña en vivo y en directo a Solana. En 2023 ya había estado a su lado cuando fue finalista del W25 de Bragado, y volvió a decir presente en dos de sus grandes conquistas locales: el título del W50 de Pilar, disputado en el Mayling Club de Campo, y el del W35 de Pilar, en el Los Lagartos Country Club, ambas en 2024. En este último caso, incluso, su presencia generó tanta repercusión que debió seguir la acción desde afuera porque no lo dejaron ingresar a la tribuna.

El fiel compañero de la número uno argentina, Tino, se convirtió en la cábala que acompaña cada triunfo de Solana Sierra (Crédito: @_canchacentral)

En aquella oportunidad Solana había dicho: “Aunque sea una cosita tan chiquita me transmite un montón, siempre me encanta pasar tiempo con él. Para mí es muy importante. Lo tengo hace seis años conmigo”.

En Córdoba, esa conexión volvió a quedar a la vista. Tino ocupó un lugar privilegiado cerca de la cancha, atento a cada punto, formando parte del círculo íntimo de apoyo emocional de la tenista de 21 años. Una vez que se retiró de la cancha central, Sierra se acercó a su perro y a sus familiares para comentar cómo había vivido Tino el partido desde las tribunas.

En diálogo exclusivo con Infobae, Sierra no ocultó su alegría por reencontrarse con Tino: “Súper feliz, hacía una semana que no lo veía. Me da mucha felicidad que pueda estar acá y acompañarme junto a mis papás, mi abuela y mi primo”, relató la joven marplatense, destacando el valor de contar con su círculo íntimo en un partido clave defendiendo los colores argentinos.

Más que un espectador: Tino, la cábala de cuatro patas que no se pierde ningún partido clave de Sierra (Crédito: Prensa AAT/Stefano La Rosa)

Consultada sobre la influencia de su perro en los resultados, la jugadora confirmó con una sonrisa la hipótesis que circula en el ambiente: “Cada vez que me viene a ver, gano, así que Tino es la cábala”. Y añadió: “Hoy vino bañado y con el pelo más corto”.

Más allá del resultado, hay imágenes que hablan por sí solas: Solana celebrando, su familia emocionada en la tribuna y Tino observando desde un costado, tranquilo pero atento a todo el cariño que lo rodea.

