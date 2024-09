La tierna historia de la joven promesa del tenis argentino y Tino, su perro “cábala”, que también salió campeón

Solana Sierra se coronó este domingo en el W50 de Pilar, por segundo fin de semana consecutivo, y contó en el torneo con la compañía de su perro Tino

Solana Sierra fue la gran protagonista del tenis femenino argentino en las últimas dos semanas y promete serlo en los próximos años. La marplatense, de 20 años, se consagró por segundo domingo consecutivo en el W50 de Pilar, después de haberse quedado con el W50 de San Miguel de Tucumán siete días antes.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) volvió a organizar este tipo de torneos después de 25 años y la jugadora, que acumula 11 trofeos a lo largo de su carrera, estuvo a la altura. Pero Solana, además de un futuro prometedor, tiene una cábala que cuando compite cerca de casa suele acompañarla.

Solana y la compañía de Tino, su amiguito de cuatro patas

Se trata de Tino, su perrito caniche que posó con ella y el trofeo en la cancha central del Mayling Club de Campo. La conquista le asegura a la jugadora, que llegó al primer cuadro de un Grand Slam este año en el US Open, amanecer este lunes en el puesto 143 del ranking de la WTA. ¿Funcionará el amuleto para que la joven llegue al Top 100 del escalafón?

Una vez concluido el encuentro ante la francesa Leolia Jeanjean, quien debió retirarse de la final tras caer 6-2 en el primer set por una lesión en la rodilla, Infobae pudo hablar con ella y contó lo que significa la compañía de Tino.

“Aunque sea una cosita tan chiquita me transmite un montón, siempre me encanta pasar tiempo con él”, contó la bonaerense quien fue acompañada en el cierre del certamen también por sus padres. No es la primera vez que el perrito apoyó en vivo y en directo a Solana: en 2023, la escoltó en su camino al desenlace del W25 de Bragado; y semanas atrás, aunque no lo dejaron acceder a la tribuna, estuvo en el predio de Los Lagartos Country Club cuando la finalista del Roland Garros Junior 2022 se coronó en el W35 de Pilar.

“Es re lindo tenerlo acá con mis papás, es súper especial. Para mí es muy importante. Lo tengo hace seis años conmigo”, afirmó minutos después de conseguir su décimo triunfo al hilo, en los que solo cedió un set.

El año que le permite soñar a Solana Sierra

Solana Sierra consiguió su sexto título del año -cinco de ellos en Argentina-. Los W50 que obtuvo en Tucumán y en Pilar, organizados por la AAT, la acercaron a los primeros 100 lugares del circuito. Este tipo de torneos dentro del país, además de brindarles la compañía de sus seres queridos, permiten que las y los tenistas sumen puntos clave a la hora de clasificar a las grandes citas del deporte.

En la capital de la provincia norteña, la semana pasada, la oriunda de La Feliz sumó cinco victorias al hilo, no perdió ningún set y en la final venció en el Lawn Tennis de Tucumán a la italiana Giorgia Pedone, por un doble 6-2.

Con un 2024 que cierra con las mejores sensaciones, Solana y Tino se permiten soñar.