“Quiero andar en un avión de guerra”: Maxi López relató la extrema historia que protagonizó en Rusia

El ex futbolista, que ahora es una de las estrellas del reality de cocina, repasó la particular vivencia que atravesó cuando jugaba en el FC Moscú

El ex delantero relató una particular anécdota de su paso por Rusia

Maximiliano López se retiró en 2021 tras una carrera prolongada con pasos por River Plate, Barcelona, Gremio, Catania, Udinese y Vasco da Gama, entre otros equipos. Ahora, su vida lo tiene alejado de las canchas, luego de tomar un camino vinculado al rol empresarial y, en las últimas semanas, regresó al centro de la escena mediática por su participación en el reality MasterChef Celebrity (Telefe).

En charla con el ciclo Paren la mano, que se emite por Vorterix, el ex futbolista de 41 años relató una serie de diferentes anécdotas de su paso por el fútbol. Una de las más destacadas se remontó a su estadía en Rusia con la camiseta del FC Moscú, a donde llegó en 2007 proveniente del Blaugrana: “Un día, hablé con el traductor y le dije: ‘Quiero andar en un avión de guerra’. Porque en una charla que tuve con el presidente me dijo: ‘Vos en este país con plata hacés todo lo que querés’. Le pregunté si se podía porque tenía ganas de ir a una base militar y me dice: ‘No, yo en esta no me meto’. Voy y hablo con el Presidente. ‘Vos me dijiste que puedo hacer...’. Aparte, yo venía metiendo goles. Le dije: ‘Conseguime un avión de guerra’. Llamó a alguien, tardó 30 segundos y me dijo: ‘Mañana estás en la base militar’. Me dijo que eran 40 lucas. Le dije: ‘Dale’. Yo encaré”.

La narración siguió con el detalle de esa jornada en ese impensado lugar: “Adentro de la base militar, me empezaron a hablar dos pibes, no entendía nada. Les dije que vayamos al avión y les hablo en inglés. Me empezaron a mostrar en ruso como me tenía que preparar, pero no entendía nada. ‘Flaco, ya puse la rúcula, abrí ese avión y vamos a dar una vuelta, no me chamuyes, ja’. ¿Si va rápido? ¡No me cagué encima de pedo! La experiencia fue lo que quería”.

En el medio del relato, se coló una pregunta del conductor Luquitas Rodríguez: “¿No le consultaste a Wanda (Nara) antes de hacer el gasto?”. A continuación, la reacción de Maxi López sobre la consulta vinculada a su entonces pareja desató las carcajadas del equipo: “Vos no tenés idea la que se iba por el otro lado. Esto era un coffee, ja”.

El ex futbolista contó una historia de su paso por Italia

Más adelante, trajo al presente su primera etapa entre 2010 y 2012 por el Catania de Italia y su oportunidad truncada de seguir su carrera en una entidad histórica del Calcio: “Era amado, lo salvamos del descenso al club e hicimos récord de puntos. Ya tenía todo arreglado con el Milan. A último momento, el presidente tiró atrás la operación y me dijo que me quede en Catania”.

Esa decisión conllevó una serie de visitas a su casa por parte de los ultras: “Me atendió durante seis meses, me mandaba los pibes a casa... Un día, me caen a casa, me empiezan a tirar bombas de estruendo y yo tenía los nenes chiquitos. Entonces, salgo caliente y estaban los capos de la Curva Sud. Los encaro y les digo que los conocía: ‘Me venís a romper los huevos a casa, yo tengo a los pibes durmiendo, ¿qué me venís a tirar bombas?’. Estaban muy emputecidos. El jefe me dijo: ’Mirá, el presidente nos está pagando para que te rompamos las pelotas’. Yo les dije que lo entendía, les ofrezco la cerveza, vayanse, cuando vienen al entrenamiento no pasa nada, pero en mi casa no. Ahí entendieron y no volvieron más".

Además, su paso por Barcelona lo llevó a coincidir con Ronaldinho, un jugador que le entregó un sinfín de recuerdos: “Hay 1000 historias, necesitaríamos un mes para contar todo. Es otro nivel. Era un crack como persona, diferente total. Era un show tenerlo de compañero. Nosotros estábamos todos sentados en el vestuario y el pibe agarraba la pelota y empezaba a hacer cosas...”.

El argentino transitaba su vida diaria en Ginebra, Suiza, antes de retornar a la Argentina para ser parte de un show televisivo en el prime time de la TV. “Wanda (Nara) me rompe las pelotas hace mucho tiempo para hacer esto. Y nunca había estado receptivo y me agarró en el momento justo. Me picó la oreja. Y dije: ‘Voy a probar’. Me dejé llevar”, concluyó.

El minucioso plan que analiza el Barcelona para romper el mercado y lograr el fichaje de Julián Álvarez

El delantero argentino del Atlético de Madrid es la principal debilidad de la dirigencia azulgrana para reforzar la ofensiva

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

El Tiburón disputará un mano a mano ante el conjunto verdinegro, mientras que los mendocinos se medirán ante Deportivo Riestra. Desde las 17

Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Rojo y el Canalla se verán las caras desde las 21:30 en Avellaneda. Transmitirá ESPN Premium

San Lorenzo recibirá a Sarmiento con el objetivo de terminar lo más alto posible en la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Ciclón y el Verde chocarán desde las 19:15. Transmitirá TNT Sports

La historia de superación de Bautista Tadini, el joven que volvió a jugar al tenis tras superar un ACV: "Entró a la cancha con una sonrisa"

Seis meses después del episodio, y tras una recuperación sorprendente, el chico sanjuanino de 17 años participó de un Regional en Mendoza. La emoción de su familia

El minucioso plan que analiza el Barcelona para romper el mercado y lograr el fichaje de Julián Álvarez

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

San Lorenzo recibirá a Sarmiento con el objetivo de terminar lo más alto posible en la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La historia de superación de Bautista Tadini, el joven que volvió a jugar al tenis tras superar un ACV: “Entró a la cancha con una sonrisa”

Todo listo para el primer show de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Elzada Clover y Lois Jotter, las mujeres que la prensa dio por muertas antes de comenzar su viaje por el Gran Cañón

Así funciona un agujero negro por dentro, según lo que la ciencia cree saber hasta ahora

El papa León XIV reunió a Cate Blanchett, Spike Lee, Viggo Mortensen y otras estrellas para defender el valor del cine

Así es la imponente estatua de la Virgen María que inauguraron en Brasil: es más grande que el Cristo Redentor

El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood y advirtió que el cine está en peligro