“Quiero andar en un avión de guerra”: Maxi López relató la extrema historia que protagonizó en Rusia

El ex delantero relató una particular anécdota de su paso por Rusia

Maximiliano López se retiró en 2021 tras una carrera prolongada con pasos por River Plate, Barcelona, Gremio, Catania, Udinese y Vasco da Gama, entre otros equipos. Ahora, su vida lo tiene alejado de las canchas, luego de tomar un camino vinculado al rol empresarial y, en las últimas semanas, regresó al centro de la escena mediática por su participación en el reality MasterChef Celebrity (Telefe).

En charla con el ciclo Paren la mano, que se emite por Vorterix, el ex futbolista de 41 años relató una serie de diferentes anécdotas de su paso por el fútbol. Una de las más destacadas se remontó a su estadía en Rusia con la camiseta del FC Moscú, a donde llegó en 2007 proveniente del Blaugrana: “Un día, hablé con el traductor y le dije: ‘Quiero andar en un avión de guerra’. Porque en una charla que tuve con el presidente me dijo: ‘Vos en este país con plata hacés todo lo que querés’. Le pregunté si se podía porque tenía ganas de ir a una base militar y me dice: ‘No, yo en esta no me meto’. Voy y hablo con el Presidente. ‘Vos me dijiste que puedo hacer...’. Aparte, yo venía metiendo goles. Le dije: ‘Conseguime un avión de guerra’. Llamó a alguien, tardó 30 segundos y me dijo: ‘Mañana estás en la base militar’. Me dijo que eran 40 lucas. Le dije: ‘Dale’. Yo encaré”.

La narración siguió con el detalle de esa jornada en ese impensado lugar: “Adentro de la base militar, me empezaron a hablar dos pibes, no entendía nada. Les dije que vayamos al avión y les hablo en inglés. Me empezaron a mostrar en ruso como me tenía que preparar, pero no entendía nada. ‘Flaco, ya puse la rúcula, abrí ese avión y vamos a dar una vuelta, no me chamuyes, ja’. ¿Si va rápido? ¡No me cagué encima de pedo! La experiencia fue lo que quería”.

En el medio del relato, se coló una pregunta del conductor Luquitas Rodríguez: “¿No le consultaste a Wanda (Nara) antes de hacer el gasto?”. A continuación, la reacción de Maxi López sobre la consulta vinculada a su entonces pareja desató las carcajadas del equipo: “Vos no tenés idea la que se iba por el otro lado. Esto era un coffee, ja”.

El ex futbolista contó una historia de su paso por Italia

Más adelante, trajo al presente su primera etapa entre 2010 y 2012 por el Catania de Italia y su oportunidad truncada de seguir su carrera en una entidad histórica del Calcio: “Era amado, lo salvamos del descenso al club e hicimos récord de puntos. Ya tenía todo arreglado con el Milan. A último momento, el presidente tiró atrás la operación y me dijo que me quede en Catania”.

Esa decisión conllevó una serie de visitas a su casa por parte de los ultras: “Me atendió durante seis meses, me mandaba los pibes a casa... Un día, me caen a casa, me empiezan a tirar bombas de estruendo y yo tenía los nenes chiquitos. Entonces, salgo caliente y estaban los capos de la Curva Sud. Los encaro y les digo que los conocía: ‘Me venís a romper los huevos a casa, yo tengo a los pibes durmiendo, ¿qué me venís a tirar bombas?’. Estaban muy emputecidos. El jefe me dijo: ’Mirá, el presidente nos está pagando para que te rompamos las pelotas’. Yo les dije que lo entendía, les ofrezco la cerveza, vayanse, cuando vienen al entrenamiento no pasa nada, pero en mi casa no. Ahí entendieron y no volvieron más".

Además, su paso por Barcelona lo llevó a coincidir con Ronaldinho, un jugador que le entregó un sinfín de recuerdos: “Hay 1000 historias, necesitaríamos un mes para contar todo. Es otro nivel. Era un crack como persona, diferente total. Era un show tenerlo de compañero. Nosotros estábamos todos sentados en el vestuario y el pibe agarraba la pelota y empezaba a hacer cosas...”.

El argentino transitaba su vida diaria en Ginebra, Suiza, antes de retornar a la Argentina para ser parte de un show televisivo en el prime time de la TV. “Wanda (Nara) me rompe las pelotas hace mucho tiempo para hacer esto. Y nunca había estado receptivo y me agarró en el momento justo. Me picó la oreja. Y dije: ‘Voy a probar’. Me dejé llevar”, concluyó.