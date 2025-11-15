Deportes

Impactante: un futbolista de Ghana sufrió una doble fractura de tibia y peroné en el amistoso ante Japón

El mediocampista Abu Francis intentó interceptar un remate de Ao Tanaka y sufrió una espeluznante lesión. IMÁGENES SENSIBLES

La dura lesión que sufrió el futbolista de Ghana Abu Francis ante Japón

El fútbol mundial vivió horas de profunda preocupación tras conocerse las imágenes de lo sucedido con Abu Francis, mediocampista de la selección de Ghana. El futbolista de 24 años sufrió una impactante lesión en el amistoso contra Japón que su equipo jugó el viernes en el Toyota Stadium ubicado en la ciudad japonesa de Aichi.

Cuando el reloj marcaba los 50 minutos de acción, y el elenco local se imponía 1-0 por la anotación del futbolista del Mónaco francés Takumi Minamino, Abu intentó evitar un tiro desde afuera del área del mediocampista Ao Tanaka, quien milita en el Leeds de Inglaterra. Francis apareció por atrás del rival, metió su pierna derecha para alcanzar la pelota, pero quedó enredado con Tanaka, que justo sacó su remate para impactar el balón pero terminó golpeando al africano.

Las imágenes hablaron por sí solas: el tobillo del futbolista de 24 años, que inició su camino en el Nordsjaelland de Dinamarca y pasó por el Cercle Brugge de Bélgica antes de emigrar esta temporada al Toulouse de Francia, quedó enganchado en el piso cuando Tanaka remató. La gravedad del asunto quedó expuesta cuando los protagonistas del partido empezaron a pedir con urgencia el ingreso de los médicos y de la camilla para asistir al mediocampista.

La atención de los especialistas se extendió en el terreno de juego durante más de cuatro minutos, hasta que lo retiraron del sitio. Mientras el técnico daba paso al ingreso de Alidu Seidu para reemplazar al lesionado, Abu Francis fue “trasladado con urgencia” al Hospital Toyota Memorial cercano al recinto, donde permanece según detalló el periódico francés L’Equipe.

Según este diario, el diagnóstico que difundieron extraoficialmente es el de “una doble fractura de tibia y peroné”, a pesar de que ni Toulouse ni la selección de Ghana emitieron un parte médico oficial. “La operación tendrá lugar hoy (sábado) en Japón. Era demasiado arriesgado que volviera a jugar en esas condiciones”, le adelantó una fuente cercana al caso al medio francés.

“Las imágenes son terribles y te enviamos toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos, Francis. Todo el club estará a tu lado para ayudarte a superar esta prueba. Estaremos a tu lado para ayudarte a recuperarte lo antes posible”, fue el posteo que subió apenas sucedió el hecho el Toulouse de Francia.

“Seleccionado con Ghana para enfrentarse a Japón y Corea del Sur durante el parón internacional, Francis Abu sufrió una lesión muy grave que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses”, fue el primer informe del club. “Imágenes que odiamos ver. Seleccionado por The Black Stars de Ghana para los partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur, Francis Abu ha visto cómo su temporada terminaba prematuramente. Víctima de una terrible lesión frente a los japoneses, nuestro centrocampista estará alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Una noticia muy triste. Todo el club te desea una pronta recuperación, Abu. ¡Mantente fuerte y vuelve pronto, estamos todos contigo en esta prueba!“, agregaron.

La Ghana Football Association informó que el jugador se encuentra “estable” y detalló: “El equipo médico de The Black Stars, liderado por el Dr. Prince Pambo, médico del Toulouse FC, y médicos del Hospital Memorial Toyota, han mantenido reuniones exhaustivas y han acordado el plan de tratamiento adecuado para el jugador".

“La Federación Ghanesa de Fútbol agradece a los ghaneses su apoyo y solidaridad durante este lamentable incidente. La Federación informará al público sobre los próximos pasos en el plan de cirugía y recuperación del jugador en las próximas horas. La Asociación de Fútbol de Ghana le desea a Francis Abu una pronta recuperación”, expusieron.

La Federación también dio a conocer que el capitán del equipo Jordan Ayew se comunicó con su compañero, más allá de que no formó parte de esta gira por una lesión en la rodilla. “En nombre de todos los jugadores, te deseamos una pronta recuperación y rezamos para que Dios te sane y puedas volver al campo a hacer lo que más te gusta”, fueron las palabras que replicaron de esa charla telefónica que mantuvieron.

Al mismo tiempo, el entrenador del seleccionado africano Otto Addo reveló el gesto que tuvo Ao Tanaka luego de ser protagonista involuntario de la lesión: “Agradezco mucho que el jugador no solo se acercara a disculparse con nuestro compañero, sino también conmigo como entrenador. No damos por sentado este tipo de comportamiento. Creo que es una excelente educación aquí en Japón. Que el jugador se disculpe significa mucho, y le dije que lo agradezco enormemente. Lamentablemente, este tipo de cosas suceden en el fútbol”.

Tanaka, surgido del Kawasaki Frontale de su país y con un paso por el Fortuna Düsseldorf de Alemania antes de firmar con Leeds, fue sustituido a los 67 minutos. El futbolista de 27 años se acercó al banco de suplentes para pedir disculpas por lo sucedido, más allá de que no tuvo intención alguna.

El DT se refirió a lo ocurrido: “A veces entras en un duelo, a veces con demasiada intensidad, y tienes muy mala suerte. Pero esto también forma parte del fútbol y valoro muchísimo que el jugador haya venido a disculparse. Lo agradezco enormemente. Como dije, para nosotros, esto es parte del fútbol. Esperamos que no sea nada grave, pero, sinceramente, no pinta bien”.

Abu Francis había firmado con el Toulouse hace apenas unos meses y alcanzó a jugar apenas ocho partidos antes de sufrir esta lesión que lo marginará de la Copa de Naciones Africanas que iniciará el próximo 21 de diciembre en Marruecos y se extenderá hasta el 18 de enero del 2026. Pero además, suena complicado que pueda jugar el Mundial 2026 que comenzará en junio: su país obtuvo el boleto tras liderar el Grupo I de las Eliminatorias de África.

Este amistoso contra Japón, en el marco de la Kirin Challenge Cup, terminó con triunfo del local por 2-0 ya que Ritsu Doan señaló el segundo tanto a los 60 minutos.

