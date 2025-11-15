Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis partió rumbo a Bolonia con el deseo de conseguir una nueva Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF viajó este viernes a Bolonia, Italia, donde participará del Final 8 de la Copa Davis, el torneo por equipos más importante del mundo. A las 13:15, Los Halcones despegaron del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, hacia Madrid, donde arribarán pasadas las 05:00 (hora local).

Tras una escala de una hora y 45 minutos, continuarán en dirección a Venecia, con llegada prevista a las 09:25 (hora local). Desde allí completarán el trayecto con un recorrido terrestre de 154 kilómetros hasta la sede anfitriona.

La delegación que partió desde suelo nacional está integrada por el capitán y el subcapitán, Javier Frana y Eduardo Schwank, y los tenistas Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni y Francisco Comesaña.

Horacio Zeballos se sumará al grupo en los próximos días, luego de su participación en las ATP Finals de Turín, torneo en el que quedó eliminado en la fase de grupos. Tomás Etcheverry, por su parte, ya se encuentra en Bolonia desde el lunes.

“Estamos todos con ganas de vivir momentos juntos. Esta experiencia es fantástica. Es un prestigio, un honor, y así lo asumimos”, sostuvo Frana, quien afrontará su tercera serie al mando de Los Halcones.

El plantel estará acompañado por un staff de aproximadamente 18 personas, compuesto por un kinesiólogo, un preparador físico, un jefe de prensa, un fotógrafo, un masajista, un encordador, un médico, una team manager, los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis y los respectivos entrenadores de los jugadores.

Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña representantes de la Selección Argentina de Tenis Copa Davis que disputarán el Final 8 de Bolonia (Crédito: Prensa AAT)

Con la mira puesta en Alemania, el seleccionado albiceleste planea tener su primera sesión de práctica en la SuperTennis Arena el sábado 15 de noviembre. El recinto oficial del evento, ubicado en el complejo ferial BolognaFiere, cuenta con capacidad para 10 mil espectadores.

Además del estadio principal, el predio dispone de áreas de entrenamiento, un lounge para las federaciones, sectores de hospitalidad y una fan zone para el público general: se trata de una arena temporal, adaptada especialmente para citas de la magnitud de la Copa Davis.

El capitán alemán, Michael Kohlmann, convocó a Alexander Zverev (3), Jan-Lennard Struff (100), Yannick Hanfmann (103) y a los doblistas Tim Puetz y Kevin Krawietz (11° en la categoría), quienes esta semana cayeron ante Horacio Zeballos -en dupla con el español Marcel Granollers- en las ATP Finals.

La gran novedad en la formación alemana será Zverev. Sascha, de 28 años, vuelve a integrar la nómina por primera vez desde febrero de 2023, serie que culminó en derrota ante Suiza por 3-2.

Final 8 de la Copa Davis: cuándo se jugarán los partidos y cómo es el formato

España y República Checa se medirán por el Final 8 de la Copa Davis (Crédito: EFE / Daniel Pérez)

El día previo al inicio de la competencia, el miércoles 19 de noviembre, la Federación Internacional de Tenis (ITF), en compañía de las autoridades y jugadores de ambas asociaciones, realizará el sorteo que determinará el orden de juego.

La serie, que se disputará al mejor de cinco puntos, con dos partidos de singles y uno de dobles, está programada para el jueves 20, no antes de las 12:00 (hora de la Argentina), luego del cruce entre España y República Checa. La jornada podrá seguirse en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y DirecTV Sports.

El equipo que resulte ganador avanzará directamente a semifinales, instancia en la que se medirá con el vencedor de la eliminatoria entre españoles y checos. La cita será el sábado a las 07:00, mientras que la final está prevista para el domingo, desde las 10:00.