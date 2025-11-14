Deportes

La antigua reflexión de Dibu Martínez que se hizo viral tras la crítica del DT de Italia a las Eliminatorias

El entrenador italiano expresó su descontento con el formato de clasificación en la región para el Mundial

Guardar
La frase de Gattuso generó
La frase de Gattuso generó repercusión (Foto: Reuters/Matteo Ciambelli)

Una fuerte declaración de Gennaro Gattuso reavivó el debate sobre la dificultad y el prestigio de las Eliminatorias Sudamericanas en el contexto de la clasificación al Mundial de Estados Unidos 2026. Las redes sociales no demoraron en recordar una antigua reflexión de Emiliano Martínez sobre el tema.

El detonante del debate surgió cuando Gattuso, actual entrenador de la selección italiana, expresó su descontento con el formato de clasificación en Sudamérica. El ex jugador del Milan manifestó: “No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue el repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”. Además, Gattuso añadió que observar a seis equipos sudamericanos clasificando directamente al Mundial le generaba “cierta tristeza”, y que esa era su verdadera decepción, más allá de la repesca.

En redes sociales, rápidamente se convirtió en viral una reflexión que Dibu Martínez lanzó sobre el tema en 2022 ante unas declaraciones controversiales de Kylian Mbappé por el nivel en sudamérica. “Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica”, había advertido el arquero argentino en una entrevista con TyC Sports en la previa a lo que fue la Finalíssima con Italia a mitad de aquel año que terminó con Argentina alzando la Copa del Mundo.

Estas palabras habían sido como contestación a la afirmación polémica de Mbappé, que a mediados del 2022 planteó que Argentina y Brasil no jugaban partidos de nivel como sí lo hacían los europeos.

Ahora, el contexto deportivo de ambas selecciones acentuó el contraste. Mientras Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, lidera el ranking FIFA y ostenta los títulos de la Copa América 2021 y el Mundial 2022, Italia atraviesa un periodo de inestabilidad. El equipo dirigido por Gattuso ocupa la segunda posición del grupo I en las eliminatorias europeas, por detrás de Noruega. El grupo lo completan Israel, Estonia y Moldavia. En la penúltima fecha, Italia venció 2-0 a Moldavia, pero Noruega mantuvo la ventaja de tres puntos tras superar 4-1 a Estonia. Para lograr la clasificación directa, Italia necesitaría vencer a Noruega por nueve goles de diferencia, una hazaña improbable dada la diferencia de gol (+12 para Italia y +29 para Noruega).

Italia venció a Moldavia y
Italia venció a Moldavia y todavía sueña con la clasificación al Mundial (REUTERS/Vladislav Culiomza)

La situación de la Azzurra se ha vuelto crítica en los últimos veinte años. Tras consagrarse campeona en el Mundial de Alemania 2006, Italia sufrió eliminaciones en la fase de grupos en 2010 y 2014, y no logró acceder a las ediciones de 2018 y 2022 tras caer en el repechaje ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente. Este presente contrasta con la solidez de la selección argentina, que ya aseguró su presencia en el próximo Mundial.

El debate sobre la dificultad de las eliminatorias se intensificó al analizar el ranking FIFA de los equipos involucrados. El grupo de Italia está compuesto por selecciones con posiciones inferiores en el escalafón: Noruega (29º), Israel (78º), Moldavia (156º) y Estonia (130º). En cambio, los equipos sudamericanos que no lograron la clasificación —Chile (56º), Venezuela (50º) y Perú (49º)— superan en ranking a los europeos eliminados del grupo de Italia. Además, cinco de los seis clasificados directos de Sudamérica —Argentina (2º), Brasil (7º), Colombia (13º), Uruguay (15º), Ecuador (23º), Paraguay (39º) y Bolivia (76º, que jugará el repechaje)— se ubican por encima de Noruega.

Temas Relacionados

deportes-internacionalDibu MartínezGennaro GattusoSelección de ItaliaSelección ArgentinaEliminatorias SudamericanasEliminatorias de la UEFA

Últimas Noticias

Con formaciones confirmadas, Argentina se enfrenta a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

El equipo de Diego Placente viene de terminar como la mejor selección de la fase de grupos y se enfrenta al peor de los clasificados

Con formaciones confirmadas, Argentina se

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Existen serias chances de que se repita el Superclásico en los mata-mata del campeonato

Qué resultados cruzarían a Boca

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

En el pódcast Stick to Football, el exmediocampista del Manchester United reflexionó sobre la búsqueda de una vida tranquila lejos del fútbol profesional

“Ver a Bale pasarme por

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

Steve Nielsen, director general de la escudería francesa, se sinceró al hablar de las dificultades que tuvo el equipo en las detenciones del piloto argentino durante esta temporada

La explicación de Alpine tras

Los Pumas dieron a conocer su formación para enfrentar a Escocia en un duelo trascendental rumbo al Mundial 2027

La selección argentina de rugby afrontará el encuentro con cinco modificaciones en la alineación inicial, en busca de ratificar su lugar entre los seis mejores equipos del mundo y sostener su rol de cabeza de serie rumbo al Mundial 2027

Los Pumas dieron a conocer
DEPORTES
Con formaciones confirmadas, Argentina se

Con formaciones confirmadas, Argentina se enfrenta a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

Los Pumas dieron a conocer su formación para enfrentar a Escocia en un duelo trascendental rumbo al Mundial 2027

TELESHOW
La propuesta de Maxi López

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

La incómoda pregunta de Mario Pergolini a Soy Rada sobre su posible salida del programa

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV inaugurará

El papa León XIV inaugurará un nuevo ambulatorio para los pobres en la columnata de San Pedro

La Justicia británica declaró responsable a la minera BHP por el desastre de la represa Mariana en Brasil

Las bolsas mundiales caen ante las crecientes dudas sobre la bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos

Ucrania volvió a derribar misiles hipersónicos y balísticos tras recibir nuevos Patriots

“Una cloaca de dimensiones extraordinarias”: el diagnóstico de Rodrigo Paz sobre el estado institucional de Bolivia