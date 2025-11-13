Una estrella del Palmeiras y la selección de Brasil podría ser suspendida tras un posteo que desató la polémica: “No fue homofobia”

Vitor Roque, bajo la lupa de la justicia por una polémica publicación (REUTERS/Ricardo Moraes)

La controversia en torno a Vitor Roque cobró fuerza en los últimos días, luego de que el delantero del Palmeiras fuera denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) por una supuesta conducta homofóbica en redes sociales. El futbolista, que actualmente se encuentra en Londres con la selección brasileña para disputar los amistosos de cierre de año frente a Senegal y Túnez, respondió públicamente a las acusaciones y manifestó su confianza en la defensa legal del club.

El origen del proceso disciplinario se remonta a una publicación realizada por Vitor Roque tras la victoria del Palmeiras por 3-2 sobre el São Paulo en el Estadio Morumbi, correspondiente a la jornada 27 del Campeonato Brasileño. En esa ocasión, el delantero compartió en sus redes sociales una imagen de un tigre —apodo por el que es conocido— mordiendo el cuello de un ciervo. Esta publicación motivó la denuncia de la fiscalía del STJD, que la consideró presuntamente discriminatoria.

El posteo desató una controversia inesperada en el fútbol brasileño, al poner en evidencia la sensibilidad que rodea el uso de ciertos términos en el país. Numerosos usuarios advirtieron que la palabra “veado”, que en español significa ciervo, posee en Brasil una connotación peyorativa, utilizada en la jerga local para referirse de manera despectiva a la homosexualidad. El gesto de Vitor Roque, que pretendía ser una burla hacia un rival, terminó involucrando de forma indirecta al colectivo LGTBIQ+, lo que motivó una reacción inmediata por parte de su club.

La directiva del Palmeiras intervino rápidamente tras conocer la publicación del futbolista. En un comunicado oficial, la institución detalló: “En cuanto se enteraron de una publicación del delantero Vitor Roque en redes sociales el domingo por la noche, la directiva del Palmeiras habló con el joven jugador y le explicó que provocaciones como esta ya no tienen cabida en el fútbol, ya que pueden derivar en violencia. El deportista comprendió y borró la imagen de su cuenta inmediatamente”. De este modo, el club buscó frenar la escalada del conflicto y subrayar su postura frente a manifestaciones que puedan interpretarse como discriminatorias.

El polémico posteo de Vitor Roque que borró luego de la repercusión que tuvo

La reacción de Vitor Roque fue inmediata: eliminó la publicación de sus redes sociales tras la conversación con la dirigencia, lo que permitió contener la polémica en sus primeras horas. No obstante, el episodio abrió la puerta a un debate sobre las posibles consecuencias disciplinarias para el jugador. Según el artículo 243-G del Código de Justicia Deportiva Brasileño (CBJD), se sancionan los actos discriminatorios, desdeñosos o ultrajantes motivados por origen étnico, raza, sexo, color, edad, tercera edad o discapacidad, con el objetivo de salvaguardar la dignidad y la igualdad en el ámbito deportivo. Las penas contempladas por este artículo pueden oscilar entre 5 y 10 partidos de suspensión para quienes incurran en este tipo de conductas.

De ser hallado culpable, Vitor Roque podría perderse lo que resta del Brasileirão, salvo que se le conceda la posibilidad de jugar bajo suspensión condicional. Vale mencionar que el equipo dirigido por Abel Ferreira es líder del torneo junto al Flamengo, con quien paradójicamente también disputará la final de la Libertadores el sábado 29 de noviembre, a falta de seis jornadas para el final. El juicio en primera instancia está previsto para el lunes 17.

Durante una conferencia de prensa, Vitor Roque abordó la situación y defendió su postura. “Tengo la mente despejada. No veo ningún motivo para una suspensión. Veo a mucha gente hablando, y creo que una conversación educativa sería suficiente”, afirmó el delantero, según declaraciones recogidas por la prensa. El futbolista insistió en que la publicación no tenía carácter discriminatorio y lamentó la interpretación que se le ha dado: “Quería aclarar que no era nada parecido a lo que muchos dicen, que no era para nada homófobo. Era solo una broma que publiqué sin mala intención, pero la gente ya la está malinterpretando. A quien piense eso, le pido disculpas de antemano”.

El delantero, apodado como Tigrinho, también expresó su tranquilidad respecto al proceso y la confianza en el equipo jurídico del club: “Y no, no tengo miedo (de ser suspendido), porque los abogados del Palmeiras ya están trabajando en ello. Espero seguir ayudando al Palmeiras de la mejor manera posible”.

La evaluación del caso por parte del STJD se realizará el próximo lunes 17, fecha en la que se determinará si Vitor Roque podrá continuar participando en el campeonato o si deberá cumplir una sanción que podría apartarlo de los próximos compromisos del Palmeiras.