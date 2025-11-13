Mike Tyson aseguró que sabe por qué perdió contra Jake Paul: la razón por la que pidió la revancha

Paul aplica su poder en el rostro de Tyson en el combate de noviembre de 2024 (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Mike Tyson ha roto el silencio sobre su controvertida pelea contra Jake Paul, un combate que atrajo la atención de 65 millones de espectadores y que, según el propio excampeón, no cumplió con las expectativas. Iron Mike, de 59 años, ofreció una autocrítica poco habitual sobre su preparación y desempeño en el ring, en el que cayó por puntos, en un combate en el que la diferencia de edad (el influencer tiene 28 años) se notó demasiado.

“Aprendí mucho de mi última pelea. Dejé gran parte de mi esfuerzo en el gimnasio. Entrené demasiado. Fui demasiado intenso; fui demasiado extremo. Necesito relajarme más. Eso es lo que siempre he creído. Necesito relajarme más”, sorprendió.

El ex rey de los pesados no solo reconoció los errores cometidos en su preparación, sino que también manifestó su deseo de volver a enfrentarse con el ex actor y Youtuber. “Creo que entrené con demasiada intensidad y dejé la mayor parte de mi potencial en el gimnasio. Espero que, después de esta pelea con Floyd Mayweather, podamos tener una revancha. Sí, me interesaría”, afirmó Kid Dynamite. Así, el púgil dejó claro que su interés por una segunda oportunidad, aunque antes en el calendario aparece la exhibición con Pretty Boy Floyd. Se espera que sea en la primavera de 2026 en Estados Unidos.

“Tyson vs. Mayweather romperá todos los récords, tanto de transmisión, streaming y de recaudación establecidos en la pelea de Mike de 2024 (contra Jake Paul). Planeamos una sólida campaña promocional con contenido premium semanal y de alcance global”, aseguraron los promotores Richard y Craig Miele, cofundadores de CSI Sports/Fight Sports, en diálogo con ESPN.

El primer enfrentamiento entre Tyson y Paul se convirtió en uno de los eventos más vistos del boxeo reciente, aunque la crítica y el público coincidieron en calificarlo como un espectáculo decepcionante. La pelea, promocionada como un duelo profesional, se caracterizó por la falta de acción y la evidente merma física de Tyson, quien solo mostró energía en los primeros asaltos. El bajo rendimiento del excampeón se atribuyó, en parte, a una úlcera detectada a finales de mayo de 2024, cuando Tyson tuvo que recibir atención médica en un avión. Esta afección obligó a posponer el combate y a interrumpir sus entrenamientos durante un periodo prolongado, lo que afectó su estado físico en la noche del enfrentamiento.

Por su parte, Jake Paul, apodado ‘The Problem Child’, justificó la ausencia de agresividad en el combate al asegurar que no buscó noquear a Tyson por respeto a su trayectoria. Esta actitud incluso generó controversia entre los apostadores, porque especularon con que la pelea estuvo amañada.

Mientras tanto, Jake Paul ha cancelado una pelea que tenía prevista contra Gervonta Davis, que estaba programada para este viernes 14 de noviembre en el Kaseya Center, tras la aparición de una demanda judicial que involucra graves acusaciones. La denuncia fue presentada el 30 de octubre por Courtney Rossel, quien mantuvo una relación de cinco meses con el campeón de peso ligero de la AMB. La mujer acusó al boxeador de agresión, secuestro, detención ilegal y otros delitos.

La determinación de Tyson por volver a medirse con Paul, tras reconocer sus propios errores y limitaciones físicas, añade un nuevo capítulo a la rivalidad entre ambos. El excampeón, lejos de conformarse con el resultado anterior, mantiene la convicción de que aún puede demostrar su verdadero potencial sobre el ring, a pesar de los casi 30 años de diferencia.