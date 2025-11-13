Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Scaloni piensa los nombres para cerrar la lista de cara al próximo Mundial (Foto Rich Storry/AFP)

Es mucho más que el último partido del año para la selección argentina. Se trata, en rigor de verdad, de la última prueba seria que tendrá Lionel Scaloni antes de definir la lista de buena fe para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El amistoso de mañana ante Angola, a las 13 de la Argentina en Luanda, será un ensayo crucial para el entrenador. Ocurre que el año próximo ya no habrá tiempo para más pruebas: si se juega la Finalíssima ante España en marzo, será con el plantel que irá al Mundial. Y los amistosos de junio, a días del arranque de la Copa del Mundo, también tendrán como protagonistas a los mundialistas.

Por eso, el amistoso de este viernes representa mucho para nueve jugadores de la Selección: Marcos Senesi, Valentín Barco, Máximo Perrone, Kevin Mac Allister, Nicolás Paz, Emiliano Buendía, José Manuel López, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

En ese marco, parece difícil que todos tengan la chance de mostrarse durante el partido más allá de las bajas de varios jugadores importantes para el seleccionado: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono y Julián Alvarez no estarán por distintas razones.

Joaquin Panichelli y Valentin Barco, dos futbolistas que juegan en Francia y aspiran a llegar al Mundial

Por caso, las chances de ir al Mundial parecen mayores para futbolistas como Nicolás Paz y el Flaco López. En un segundo escalafón aparecen Senesi y el Colo Barco, y con menores posibilidades están Perrone, Kevin Mac Allister, Buendía, Panichelli y Prestianni.

Nico Paz fue bendecido por el mismísimo Lionel Messi en la Selección. “Este es un distinto, eh”, le dijo, palabras más, palabras menos, el capitán argentino a Scaloni en medio de un entrenamiento en el predio de la AFA, en Ezeiza. Y el correntino López, una de las figuras del Palmeiras finalista de la Copa Libertadores, dejó una gran imagen en el cuerpo técnico en los pocos entrenamientos que compartió con el plantel y hoy es el tercer centrodelantero detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Tiene un solo partido en la Selección (el 6 a 0 del 14 de octubre ante Puerto Rico, en Miami) y cuenta con chances firmes de ir al Mundial.

Las posibilidades de Senesi de jugar el Mundial parecen depender más de que Lisandro Martínez no regrese en buen nivel tras recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados (se entrenó con el plantel albiceleste en Alicante pero sabiendo que no jugaría este amistoso). Y hoy Barco corre desde atrás: su batalla pasa por posicionarse como una de las principales alternativas por si surge alguna baja en el mediocampo, ya que hoy juega en esa posición en Racing de Estrasburgo.

El Flaco López, figura de Palmeiras, está muy bien considerado por el cuerpo técnico de la selección argentina (Foto REUTERS/Manuel Claure)

Mientras Panichelli podría ser un competidor del Flaco López para ir de tercer centrodelantero, a Perrone, Kevin Mac Allister, Buendía y Prestianni les asisten chances más bien escasas de ir al Mundial. Hoy Panichelli es una de las figuras del campeonato francés: compañero del Colo Barco, es el máximo goleador de la Ligue 1 con nueve goles en doce partidos.

Un condicionante para las chances de estos nueve futbolistas será la cantidad de hombres que integrarán las listas de buena fe: la FIFA informará el 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo del Mundial en Washington, si serán de 26 jugadores, de 28 ó de 30. Si se amplía el número, será por un motivo absolutamente razonable: la cantidad de seleccionados participantes subirá de 32 a 48 y, por añadidura, se jugarán más partidos: para ser campeón -por caso- habrá que ganar cinco mano a mano, uno más que los que festejó Argentina para conseguir la tercera estrella en Qatar.

Fuera de ello, los 21 nombres que parecen tener un lugar asegurado en el Mundial son Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Scaloni tiene que definir al menos cinco lugares más: un arquero (pelean Walter Benítez y Facundo Cambeses), un marcador central (Lisandro Martínez, Juan Foyth, Senesi y Lautaro Rivero), un lateral izquierdo (Facundo Medina, Marcos Acuña y Julio Soler), un mediocampista central (Aníbal Moreno, Guido Rodríguez, Perrone, Alan Varela) y otro ofensivo (Nicolás Paz, Buendía, Facundo Buonanotte, Matías Soulé), y un delantero (José Manuel López, Valentín Castellanos y Panichelli).

Se termina la competencia para Argentina en 2025. El último capítulo será ante Angola y los tiempos para las pruebas se evaporan. La búsqueda del bicampeonato mundial está cada vez más cerca y Scaloni ya tiene resuelta mucho más que la columna vertebral.