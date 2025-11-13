La FIFA dio a conocer a los candidatos al Premio Puskás y Marta al mejor gol del año: los tres argentinos en carrera

La FIFA dio a conocer los candidatos a ganar los prestigiosos premios Puskás y Marta, que se otorgan a los mejores goles del año tanto en la rama masculina como femenina en The Best del 2025. Argentina tendrá la presencia de tres futbolistas. Santiago Montiel de Independiente y Pedro de la Vega de Seattle Sounders buscarán quedarse con el galardón entre los hombres, al igual que Kishi Núñez entre las mujeres, gracias a su tanto con la selección argentina.

El gol que le valió la nominación a Montiel se produjo el 11 de mayo de 2025 durante el enfrentamiento entre Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. En esa ocasión, el jugador del Rojo ejecutó una chilena desde fuera del área para abrir el marcador en Avellaneda. La espectacularidad de la maniobra y la dificultad técnica de la ejecución fueron determinantes para que la FIFA lo incluyera en la lista de aspirantes al premio.

Por su parte, Pedro de la Vega, actual futbolista de Seattle Sounders y exjugador de Lanús, fue nominado gracias a su gol del 31 de julio de 2025 en la fase de grupos de la Leagues Cup frente a Cruz Azul de México. En esa jugada, Pepo avanzó por la banda izquierda, recibió un pase largo y, sin detener el balón, conectó una volea de primera que se coló en el ángulo más alejado del arquero rival. La precisión y potencia del remate, sumadas a la importancia del contexto internacional, consolidaron su candidatura al galardón.

La lista de nominados incluye a futbolistas de diversas ligas y nacionalidades: Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpaşa) y Lamine Yamal (Barcelona), junto a los argentinos Montiel y De la Vega. Entre los goles seleccionados figuran acciones ejecutadas en partidos de clubes y selecciones, tanto en competiciones nacionales como internacionales.

En paralelo, la FIFA también dio a conocer los nombres de las candidatas al Premio Marta 2025, que reconoce el mejor gol en el fútbol femenino. Entre las once nominadas se encuentra Kishi Núñez, quien marcó un gol para Argentina frente a Costa Rica el 9 de agosto de 2024 durante la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. La jugadora de 19 años es una de las grandes figuras del combinado albiceleste y de Boca Juniors.

La lista la completan Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Australia), Jon Ryong-jong (Corea del Norte), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Países Bajos), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (Estados Unidos) y Khadija Shaw (Hammarby).

El golazo de chilena de Santiago Montiel que fue nominado al Premio Puskás de la FIFA (FotoBaires)

Cabe destacar que los dos prestigiosos premios abarcan los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Según informó la organización, los ganadores serán elegidos por los aficionados y por un panel de Leyendas de la FIFA. Los vencedores de los premios se determinarán mediante una elección dividida al 50% entre ambas partes (hinchas y expertos). El reconocimiento lleva el nombre del histórico futbolista húngaro Ferenc Puskás del lado masculino, mientras que del femenino le rinde homenaje a la brasileña Marta.

Santiago Montiel, Pepo De La Vega y Kishi Núñez no serán los únicos argentinos que participarán de la gala de los premios The Best. Entre los nominados se encuentran Emiliano Dibu Martínez, a mejor arquero, y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing ternado al Fan Award. También se entregarán los galardones a mejor jugador masculino, jugadora femenina, mejor entrenador, mejor entrenadora y mejor portera.

TODOS LOS NOMINADOS A LOS THE BEST

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich

Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

Pedri, España y Barcelona

Raphinha, Brasil y Barcelona

Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

Vitinha, Portugal y París Saint-Germain

Lamine Yamal, España y Barcelona

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Sandy Baltimore, Francia y Chelsea

Nathalie Björn, Suecia y Chelsea

Aitana Bonmatí, España y Barcelona

Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea

Mariona Caldentey, España y Arsenal

Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current

Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon

Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon

Patri Guijarro, España y Barcelona

Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon

Lauren James, Inglaterra y Chelsea

Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polonia y Barcelona

Clàudia Pina, España y Barcelona

Alexia Putellas, España y Barcelona

Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal

Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, París Saint-Germain

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon

Seb Hines, Orlando Pride

Renée Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, Inglaterra

Premio The Best al Arquero de la FIFA

Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC

Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa

Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich

David Raya, España y Arsenal

Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán

Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

Premio a la Afición de la FIFA

Alejandro Ciganotto (ARG)

Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)

Aficionados del Zakho (IRQ)

Premio Púskas

Santiago Montiel (Independiente)

Pedro de la Vega (Seattle Sounders)

Alerrandro (Vitória)

Alessandro Deiola (Cagliari)

Amr Nasser (Pharco)

Carlos Orrantía (Atlas)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)

Declan Rice (Arsenal)

Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Kévin Rodrigues (Kasımpaşa)

Lamine Yamal (Barcelona)

Premio Marta

Kishi Núñez (selección argentina)

Jordyn Bugg (Seattle Regi)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Ashley Cheatley (Brentford)

Kyra Cooney-Cross (Australia)

Jon Ryong-jong (Corea del Norte)

Marta (Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Países Bajos)

Lizbeth Ovalle (Tigres)

Ally Sentnor (Estados Unidos)

Khadija Shaw (Hammarby)