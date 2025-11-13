Deportes

La FIFA dio a conocer a los candidatos al Premio Puskás y Marta al mejor gol del año: los tres argentinos en carrera

Santiago Montiel, de Independiente; Pedro de la Vega, de Seattle Sounders y Kishi Núñez, en la Selección, son los representantes albicelestes que buscarán quedarse con el galardón. Todas las conquistas nominadas

La FIFA dio a conocer los candidatos a ganar los prestigiosos premios Puskás y Marta, que se otorgan a los mejores goles del año tanto en la rama masculina como femenina en The Best del 2025. Argentina tendrá la presencia de tres futbolistas. Santiago Montiel de Independiente y Pedro de la Vega de Seattle Sounders buscarán quedarse con el galardón entre los hombres, al igual que Kishi Núñez entre las mujeres, gracias a su tanto con la selección argentina.

El gol que le valió la nominación a Montiel se produjo el 11 de mayo de 2025 durante el enfrentamiento entre Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. En esa ocasión, el jugador del Rojo ejecutó una chilena desde fuera del área para abrir el marcador en Avellaneda. La espectacularidad de la maniobra y la dificultad técnica de la ejecución fueron determinantes para que la FIFA lo incluyera en la lista de aspirantes al premio.

Por su parte, Pedro de la Vega, actual futbolista de Seattle Sounders y exjugador de Lanús, fue nominado gracias a su gol del 31 de julio de 2025 en la fase de grupos de la Leagues Cup frente a Cruz Azul de México. En esa jugada, Pepo avanzó por la banda izquierda, recibió un pase largo y, sin detener el balón, conectó una volea de primera que se coló en el ángulo más alejado del arquero rival. La precisión y potencia del remate, sumadas a la importancia del contexto internacional, consolidaron su candidatura al galardón.

La lista de nominados incluye a futbolistas de diversas ligas y nacionalidades: Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpaşa) y Lamine Yamal (Barcelona), junto a los argentinos Montiel y De la Vega. Entre los goles seleccionados figuran acciones ejecutadas en partidos de clubes y selecciones, tanto en competiciones nacionales como internacionales.

En paralelo, la FIFA también dio a conocer los nombres de las candidatas al Premio Marta 2025, que reconoce el mejor gol en el fútbol femenino. Entre las once nominadas se encuentra Kishi Núñez, quien marcó un gol para Argentina frente a Costa Rica el 9 de agosto de 2024 durante la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. La jugadora de 19 años es una de las grandes figuras del combinado albiceleste y de Boca Juniors.

La lista la completan Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Australia), Jon Ryong-jong (Corea del Norte), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Países Bajos), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (Estados Unidos) y Khadija Shaw (Hammarby).

El golazo de chilena de Santiago Montiel que fue nominado al Premio Puskás de la FIFA (FotoBaires)

Cabe destacar que los dos prestigiosos premios abarcan los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Según informó la organización, los ganadores serán elegidos por los aficionados y por un panel de Leyendas de la FIFA. Los vencedores de los premios se determinarán mediante una elección dividida al 50% entre ambas partes (hinchas y expertos). El reconocimiento lleva el nombre del histórico futbolista húngaro Ferenc Puskás del lado masculino, mientras que del femenino le rinde homenaje a la brasileña Marta.

Santiago Montiel, Pepo De La Vega y Kishi Núñez no serán los únicos argentinos que participarán de la gala de los premios The Best. Entre los nominados se encuentran Emiliano Dibu Martínez, a mejor arquero, y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing ternado al Fan Award. También se entregarán los galardones a mejor jugador masculino, jugadora femenina, mejor entrenador, mejor entrenadora y mejor portera.

TODOS LOS NOMINADOS A LOS THE BEST

Premio The Best al Jugador de la FIFA

  • Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
  • Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
  • Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
  • Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
  • Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
  • Pedri, España y Barcelona
  • Raphinha, Brasil y Barcelona
  • Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
  • Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
  • Lamine Yamal, España y Barcelona

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

  • Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
  • Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
  • Aitana Bonmatí, España y Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
  • Mariona Caldentey, España y Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
  • Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
  • Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
  • Patri Guijarro, España y Barcelona
  • Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
  • Lauren James, Inglaterra y Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
  • Clàudia Pina, España y Barcelona
  • Alexia Putellas, España y Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

  • Javier Aguirre, México
  • Mikel Arteta, Arsenal
  • Luis Enrique, París Saint-Germain
  • Hansi Flick, Barcelona
  • Enzo Maresca, Chelsea
  • Roberto Martínez, Portugal
  • Arne Slot, Liverpool

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renée Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inglaterra

Premio The Best al Arquero de la FIFA

  • Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC
  • Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City
  • Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
  • Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich
  • David Raya, España y Arsenal
  • Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán
  • Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (ARG)
  • Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
  • Aficionados del Zakho (IRQ)

Premio Púskas

  • Santiago Montiel (Independiente)
  • Pedro de la Vega (Seattle Sounders)
  • Alerrandro (Vitória)
  • Alessandro Deiola (Cagliari)
  • Amr Nasser (Pharco)
  • Carlos Orrantía (Atlas)
  • Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rizky Ridho (Persija Jakarta)
  • Kévin Rodrigues (Kasımpaşa)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Premio Marta

  • Kishi Núñez (selección argentina)
  • Jordyn Bugg (Seattle Regi)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Ashley Cheatley (Brentford)
  • Kyra Cooney-Cross (Australia)
  • Jon Ryong-jong (Corea del Norte)
  • Marta (Orlando Pride)
  • Vivianne Miedema (Países Bajos)
  • Lizbeth Ovalle (Tigres)
  • Ally Sentnor (Estados Unidos)
  • Khadija Shaw (Hammarby)

