El detrás de escena del alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo que se hizo viral en Brasil

El festejo del brasileño Deyverson con Martín Palermo en Fortaleza

La noche del miércoles dejó un resultado inesperado para el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que no logró sostener una ventaja de dos goles y terminó igualando 3-3 frente al Fortaleza dirigido por Martín Palermo, en un encuentro pendiente de la fecha 16 del Brasileirao. La figura indiscutida fue Deyverson, quien firmó un triplete decisivo que mantiene vivas las esperanzas de su equipo en la lucha por evitar el descenso. Su festejo con el entrenador argentino fue viral.

El desenlace llegó en tiempo adicional, cuando Deyverson completó su hattrick y selló el empate agónico. Tras el gol, el atacante, reconocido hincha de Boca Juniors, celebró efusivamente junto a Palermo, ídolo xeneize, quien festejó desde el banco de suplentes. Este resultado dejó sensaciones opuestas: amargura en el Galo, que dejó escapar dos puntos a pocos días de disputar la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, y alivio en Fortaleza, que sumó un punto vital en su lucha por la permanencia.

La llegada de Palermo al banquillo de Fortaleza en Brasil marcó un giro inesperado en la situación de Deyverson, delantero conocido tanto por su talento como por su carácter excéntrico. Tras conseguir su primera victoria al frente del equipo con un 2 a 0 ante Vitoria en el Brasileirao, el ex goleador de Boca abordó públicamente el futuro del atacante, quien había sido marginado del plantel por el entrenador anterior debido a cuestiones disciplinarias.

Palermo había manifestado públicamente: “Sé que Deyverson tiene su locura interior, pero es bueno tener ese tipo de jugadores. Lo respeto y lo ayudaré para que, en algún momento, forme parte del equipo porque creo que es un futbolista importante y querido”. Su objetivo era devolverle la confianza a Deyverson para que pudiera volver a competir en el máximo nivel con la camiseta de Fortaleza.

Deyverson, héroe de Fortaleza para rescatar un punto ante el Mineiro

La exclusión de Deyverson del primer equipo se remonta a la gestión de Renato Paiva, quien decidió apartarlo de las convocatorias pese a que el jugador continuaba entrenando con el grupo. La decisión se fundamentó en el perfil mediático del delantero y en la percepción de que su comportamiento representaba un “mal ejemplo” para los futbolistas más jóvenes del plantel. Esta situación se produjo en un contexto en el que Deyverson, célebre en el fútbol brasileño por su carácter histriónico y sus gestos en el campo, no logró cumplir con las expectativas deportivas tras la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

El propio Deyverson fue noticia en repetidas ocasiones por su estilo provocador y sus actuaciones virales, como el amague con elongación que popularizó en un partido frente a River, convirtiéndose en una de sus señas de identidad. Con la llegada de Palermo, el delantero ve una oportunidad para revertir su situación y regresar a la competencia oficial.

Por otra parte, el vínculo de Deyverson con Boca fue tema de conversación en los medios. El futbolista brasileño ha declarado abiertamente su simpatía por el club argentino y su deseo de vestir la camiseta azul y oro. En una entrevista concedida a ESPN antes de la final de la Copa Libertadores 2024, Deyverson expresó: “A ver… si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff... Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso”.

El desarrollo del partido mostró a un Mineiro dominante en el inicio, con un gol de Hulk a los 8 minutos y otro de Vitor Hugo sobre el cierre de la primera mitad, lo que parecía encaminar a los de Sampaoli hacia una victoria cómoda. Sin embargo, el Tricolor de Acero reaccionó al comenzar el segundo tiempo: Deyverson, ex jugador del Mineiro, descontó y, en un gesto de respeto, pidió disculpas a su antiguo club.

Deyverson se hizo el gesto de la camiseta de Boca antes de salir al Monumental

La respuesta del equipo de Belo Horizonte no se hizo esperar. Eduardo Pereira amplió la diferencia a 3-1 a los 65 minutos, lo que parecía sentenciar el encuentro. No obstante, la noche reservaba un papel protagónico para Deyverson, quien volvió a descontar de penal apenas dos minutos después. En ese momento, el delantero brasileño, de 34 años, mostró nuevamente deferencia hacia el Mineiro, llegando incluso a levantar al arquero rival, Éverson, con quien compartió vestuario en el pasado.

En la tabla de posiciones, el Atlético Mineiro se ubica en el noveno puesto, dentro de la zona de clasificación a la Sudamericana, con 44 unidades. El equipo de Sampaoli se encuentra a 15 puntos del cuarto lugar, ocupado por Mirassol con 59, que otorga el último cupo directo a la Libertadores. Por su parte, el Fortaleza permanece en la penúltima posición, con 31 unidades, en zona de descenso, a 4 unidades de Vitória, que es 16° y marca el límite para evitar la pérdida de categoría.

Antes de medirse con Lanús en la final de la Sudamericana, programada para el sábado 22 de noviembre, el Mineiro deberá enfrentar a Bragantino el domingo 16 de noviembre. El partido ante Palmeiras, previsto inicialmente para el 19 de noviembre, fue reprogramado y aún no tiene nueva fecha confirmada.

El panorama para el equipo de Palermo es exigente: restan cinco partidos, con 15 puntos en juego, para intentar salir de la zona roja. Los rivales en esta recta final serán Bahía (20 de noviembre), Bragantino (26/11), nuevamente el Mineiro (30/11), Corinthians (3 de diciembre) y Botafogo (7/12).