Drama en el básquet europeo: una figura regresó tras más de 500 días ausente por lesión y se rompió el tendón de Aquiles a los dos minutos

El drama de Keenan Evans con las lesiones

El regreso de Keenan Evans al baloncesto europeo quedó marcado por una tragedia inesperada. El base estadounidense de Olympiacos sufrió una nueva rotura del tendón de Aquiles izquierdo durante un partido de temporada en la Euroliga, en el encuentro contra el Zalgiris Kaunas. Tras 533 días de ausencia por lesiones anteriores, Evans volvía a competir, pero se retiró de la pista tan solo dos minutos después de entrar en acción, mientras el público lo ovacionaba de pie en el Estadio de la Paz y la Amistad. El caso conmocionó al entorno del club griego y movilizó mensajes de apoyo en el mundo del baloncesto internacional.

El infortunio de Evans llegó en un contexto de alta expectación. El jugador había reaparecido con el Olympiacos recientemente en un partido de la liga griega contra el Karditsa, donde logró quince puntos, cinco asistencias y veintiún de valoración. Su retorno resultó significativo para la afición, que lo recibió con pancartas y aplausos. “¡Estamos contigo, Keenan! ¡Mantente fuerte y vuelve aún más fuerte!”, fue el mensaje que compartió el club en sus redes sociales.

Sin embargo, la escena en el partido de Euroliga quedó marcada por el dramatismo. Keenan Evans ingresó al parquet a 2:16 minutos para finalizar el primer cuarto. Apenas llevaba 76 segundos en la cancha cuando cayó al suelo, llevándose la mano a la parte posterior de su pierna izquierda. Visiblemente afectado, físicamente incapaz de apoyar el pie, exclamó: "¡No puede ser!" e "¡Imposible!" mientras sus compañeros y asistentes del equipo lo ayudaban a salir.

Poco después, los médicos del club confirmaron el diagnóstico: rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo. Las estimaciones médicas anticipan un margen de entre ocho y diez meses de recuperación. La noticia sumó impacto en el vestuario, que aún celebraba una victoria ante el Zalgiris por 95-78.

Este nuevo revés continúa una larga secuencia de lesiones graves para el jugador. En enero de 2023, Evans se había roto el tendón de Aquiles de la pierna derecha y, tras ocho meses, sufrió una rotura del tendón rotuliano de la pierna izquierda mientras jugaba para el Zalgiris. Esta última lesión lo mantuvo fuera de juego durante toda la temporada 2024-2025. En septiembre de ese año una lesión osteocondral en la rótula derecha prolongó su ausencia.

Olympiacos confió en Evans a pesar de su historial, firmándole un contrato hasta 2027. La oportunidad de volver a la Euroliga generó una atmósfera de esperanza en el club y entre los seguidores, que se vieron frustrados por el nuevo incidente al inicio de la campaña europea. La reacción del entrenador Giorgos Bartzokas ilustró el sentir del vestuario griego. “La desgracia no tiene medida. En la vida todo es así. La verdad es que todos estamos muy tristes, obviamente. No podemos celebrar nuestra victoria porque este es un acontecimiento que nos afecta profundamente”, expuso Bartzokas durante la rueda de prensa.

El técnico reflexionó sobre el estado anímico del equipo tras la lesión de su base. “Admito que el ambiente se ha enfriado, tanto para nuestros jugadores como para la afición, y en general, estamos tristes porque es algo que nos afecta mucho emocionalmente”. La expectativa de un regreso prolongado alienta el respaldo del entorno. El propio Bartzokas agregó: “La vida sigue. Veremos cuál es el diagnóstico final sobre la lesión de Keenan, que parece grave. A partir de ahí, seguiremos adelante”.

A lo largo de los días posteriores, varios clubes rivales, entre ellos el Panathinaikos, han enviado mensajes públicos de apoyo para Evans. El entorno del baloncesto europeo permanece atento a la evolución de un caso que ha puesto a prueba la resiliencia del jugador y de la estructura médica y deportiva de Olympiacos.