Mercedes Paz palpitó la Billie Jean King Cup: “Lo importante es que las chicas vivan esta semana con alegría”

La capitana de la Selección Argentina de Tenis Femenina Mercedes Paz sigue de cerca el trabajo del equipo argentino durante la práctica en el Córdoba Lawn Tenis Club (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF continúa su preparación de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán del 14 al 16 de noviembre en el Córdoba Lawn Tenis Club, donde enfrentará a Suiza y Eslovaquia en busca de un lugar en los Qualifiers 2026.

Tras una madrugada lluviosa en la ciudad mediterránea, las Guerreras pudieron entrenarse en doble turno con total normalidad. Las primeras en salir a una de las canchas auxiliares fueron Solana Sierra, la número uno del tenis argentino, y Jazmín Ortenzi, quien atraviesa un gran momento en el circuito.

La riojana, reciente semifinalista del WTA 125 de Cali, cuartofinalista en el WTA 125 de Tucumán y campeona del W50 de Ibagué, se ilusiona con ganarse un lugar como segunda singlista para el debut del próximo viernes frente a Eslovaquia.

A medida que la temperatura fue en ascenso y alcanzó los 25 grados centígrados, Lourdes Carlé y Julia Riera fueron las siguientes en saltar a la cancha para continuar con la jornada de entrenamientos. Por último, Luisina Giovannini, la más joven del equipo argentino con apenas 19 años, completó la sesión matutina.

La capitana de la Selección Argentina de Tenis Femenina Mercedes Paz comparte indicaciones y refuerza el espíritu de equipo en una jornada a puro tenis (Credíto: Prensa AAT/Florencia Agulló)

La actividad continuó luego en la cancha central, donde la capitana buscó elevar el ritmo de juego y la intensidad de los entrenamientos con una serie de puntos disputados. Primero fue el turno de Sierra frente a Riera, y más tarde se enfrentaron Carlé y Giovannini.

La capitana albiceleste, Mercedes Paz, se refirió a las condiciones de la cancha central del Córdoba Lawn Tenis Club: “Es bastante similar a la de la WTA de Tucumán, un poco más rápida y con pelotas diferentes, pero en general se siente parecido. Las chicas están cómodas, la cancha está impecable y el clima acompaña, así que todo está dado para disfrutar”.

Sobre el equipo argentino manifestó: “Es una experiencia nueva y especial. Estoy feliz porque todas las jugadoras se comprometieron, y eso no es fácil a fin de año. Jazmín Ortenzi, por ejemplo, está a un torneo de entrar al cuadro principal de un Grand Slam, y aún así quiso estar. Julia Riera es de las que siempre dicen ‘sí’. Solana Sierra, nuestra número uno, es un privilegio que nos acompañe por su presente. Lourdes Carlé también, con recuerdos hermosos en Córdoba, donde le ganó a Yelena Rybákina y a Yúliya Putíntseva hace un par de años".

La líder del conjunto nacional, Mercedes Paz, disfruta de una nueva semana de competencia junto a Las Guerreras (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Mientras que sobre la tenista de menor edad del equipo comentó: “A Luisina Giovannini, la más joven, la trajimos para que empiece a conocer este espíritu de equipo. Es una gran oportunidad para ella”.

En cuanto a su rol de capitana de Las Guerreras describió: “Cada Copa tiene sus pros y sus contras, pero me siento muy cómoda. Me encanta el rol que tengo, porque busco que las chicas estén bien y disfruten. Trabajo en conjunto con cada una y con sus equipos personales. Ellos conocen más a las jugadoras, y mi tarea es ensamblar todo eso”.

Y amplía: “Trato de inculcarles que disfruten la experiencia de equipo. Ellas pasan 32 semanas del año solas y esta es una semana distinta. A mí me gusta acompañarlas todo el año, estar atenta a sus resultados para generar un vínculo. Soy muy emocional, y sin ese vínculo me resultaría difícil transmitir algo. No me gusta ser resultadista —a todos nos gusta ganar, claro—, pero lo importante es que vivan esta semana con alegría y que la recuerden así”.

Para este jueves se espera que la delegación nacional se vuelva a entrenar en doble turno en el club cordobés en la antesala al primer partido del viernes por los playoffs frente a Suiza.