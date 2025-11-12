Deportes

La postura de Boca Juniors sobre la posible continuidad de Claudio Úbeda como entrenador en 2026

La mano derecha de Miguel Russo tiene el respaldo de la dirigencia y el plantel. ¿Puede ser el DT para buscar la próxima Libertadores?

Guardar
Claudio Úbeda sumó crédito para
Claudio Úbeda sumó crédito para sostenerse en el cargo como DT de Boca Juniors (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Boca Juniors transita una semana de ensueño tras la victoria en el Superclásico contra River y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, algo que no conseguía desde hace dos años. Estos son, sin lugar a dudas, los días más felices para los fanáticos xeneizes, que igualmente sueñan con cerrar el 2025 con el título de campeón del Torneo Clausura. A la espera de los octavos de final, se inició un debate: ¿debería Claudio Úbeda ser ratificado como entrenador?

Lo que en un principio sonaba a locura, hoy no está muy lejos de materializarse. Úbeda, un histórico emblema de Racing, siempre fue mirado de reojo desde que asumió Miguel Ángel Russo para su tercer ciclo en el club de la Ribera. El Sifón, quien secundó a Miguelo en Al Nassr de Arabia Saudita, Rosario Central y San Lorenzo antes de lucir los colores azul y oro, no está identificado con la institución y eso le jugaba en contra. Sin embargo, el respaldo de la dirigencia y el plantel lo llevaron a ser una opción potable para el 2026.

Los objetivos de Russo en su arribo a Boca estaban claros: 1) depurar el vestuario; 2) ser competitivo en el Mundial de Clubes; 3) clasificarse a la Libertadores; 4) ganarle el Superclásico a River; y 5) ganar el Clausura. A esta altura, con el desenlace del torneo todavía abierto, puede sacarse como conclusión que la única mancha del ciclo es el empate con Auckland City que empañó las actuaciones contra Benfica y Bayern Múnich, más allá de que el Xeneize no tendría chances de pasar de ronda por el resultado ajeno. Miguelo registró un récord negativo de partidos sin ganar en el arranque de su mandato, pero de a poco fue ordenando la estantería (incluso hasta sus últimos días en funciones).

Con Russo presente en el banco, Boca ganó 3, empató 7 y perdió 3. Desde que Úbeda tomó las riendas junto a Juvenal Rodríguez, el equipo triunfó en 4 ocasiones y cayó en 2 (no registró empates). Al margen de los resultados, lo más relevante es que los futbolistas se sienten a gusto con la metodología de trabajo semanal del cuerpo técnico armado por Russo, que no contó con refuerzos y se mantuvo tal como estaba pese a la partida de Miguel. Desde la dirigencia también respaldaron a los laderos del DT aun cuando se dieron algunos resultados adversos.

El abrazo entre Leandro Paredes y Claudio Úbeda después de ganar el Superclásico

Una muestra gratis del respaldo que tiene Úbeda en el Boca Predio es el efusivo abrazo que Leandro Paredes le dio una vez que concluyó el Superclásico contra River en la Bombonera. “¡Vamos Claudio! ¡Vamos la puta madre!”, fue la exclamación del campeón del mundo, que no le había podido ganar al Millonario en los dos cotejos oficiales que había disputado antes de dar el salto a Europa cuando recién arrancaba en Primera. Ese gesto fue toda una demostración de banca.

En una emotiva conferencia de prensa posterior al Superclásico, en la que el Sifón evocó a la memoria de Miguel Russo y dio detalles de su última charla con él, también se animó a hablar del futuro: “Mi continuidad no depende de mí. Obviamente que nosotros estamos súper contentos en el lugar en el que estamos y nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, en la que tenemos todo”.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, inmediatamente después de la partida física de Russo, decidieron ratificar en el cargo a su cuerpo técnico al menos hasta fin de año e independientemente de lo que ocurriera con los resultados de Boca. El equipo todavía estaba lejos de sellar su boleto para la Libertadores, objetivo que se había esfumado tras la eliminación en Copa Argentina. Hoy la historia es otra y el Xeneize está revitalizado de cara a los octavos de final de un certamen en el que exhibió credenciales de candidato.

El presidente boquense no se apresurará. Dejará que corra más agua debajo del puente, esperará por el resultado final en el campeonato y luego tomará una decisión. A Riquelme siempre le deambulan nombres en su cabeza que son de su gusto y estilo, pero entiende que no es momento de sondear ni avanzar con alguno. Muy por el contrario, a esta hora, no suena para nada descabellado que si Boca levanta el título el próximo 14 de diciembre, Úbeda firme la renovación de su contrato y continúe como cabeza de grupo, quizás con algún retoque en su cuerpo técnico.

Temas Relacionados

Boca JuniorsJuan Román RiquelmeClaudio Úbeda

Últimas Noticias

La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

Un periodista uruguayo reveló que la casaca junto a los globos desinflados apareció en un campo de Cañada Nieto, Soriano, que tiene menos de 500 habitantes

La camiseta que Boca Juniors

El presidente del Barcelona habló sobre la visita nocturna de Messi al Camp Nou y dio una tajante respuesta sobre un posible regreso al club

Joan Laporta hizo referencia a la inesperada aparición del capitán de la selección argentina en el estadio: “Creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos”

El presidente del Barcelona habló

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El arquero de la Selección aprovechó que no fue citado por Scaloni para el amistoso contra Angola y volvió al país junto a Mandinha y sus hijos

La esposa de Dibu Martínez

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

El sistema se aplicó por primera vez en 2022 en certámenes europeos. Reduce los tiempos de decisión y el margen de error

El fuera de juego semiautomático

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Flavio Robatto surgió de Estudiantes de Río Cuarto, al igual que el ayudante de Scaloni en la Selección. Construyó su carrera como DT en silencio y hoy conduce al Bolívar, con el que dio varias sorpresas. En La Paz, además, abrió un restaurant en homenaje a Maradona y a Messi

Jugó con Pablo Aimar, comenzó
DEPORTES
La camiseta que Boca Juniors

La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

El presidente del Barcelona habló sobre la visita nocturna de Messi al Camp Nou y dio una tajante respuesta sobre un posible regreso al club

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

TELESHOW
La dura decisión que tomó

La dura decisión que tomó la China Suárez con Nico Occhiato tras la suspensión de la entrevista

Diego Leuco habló en Luzu tras la cancelación de la nota a la China Suárez: “Se dijeron muchas pavadas”

A quién salvó el jurado en la última gala de MasterChef Celebrity: “Fue una inyección de alegría”

Paula Chaves, la China Suárez y una amistad en pausa: el presente en medio de rumores y polémicas

La entrevista fallida a la China Suárez en Luzu TV: el rumor sobre Nico Occhiato y la palabra de Diego Leuco

INFOBAE AMÉRICA

La Antártida ya no es

La Antártida ya no es intocable: los “químicos eternos” alcanzaron al continente blanco y preocupan a los científicos

Violó una orden de alejamiento, ingresó a la casa de su ex cuñada y le mandó besos a través de una cámara de seguridad

Los museos de Estados Unidos enfrentan un año difícil: recortes, menos visitantes y mucha creatividad para sobrevivir

La ONU busca reinventarse a sus 80 años: “Es el momento de maximizar la eficiencia”

Putin exporta su doctrina de “periodismo patriótico” que elimina voces disidentes: firmó un acuerdo con Corea del Norte