Tras el triunfo de Boca ante River, Claudio Úbeda reveló detalles de su última charla con Miguel Russo: “Es imposible no emocionarse”

Luego de la victoria en el Superclásico, el Sifón dio detalles de las últimas palabras que intercambiaron

Claudio Úbeda recordó a Miguel Ángel Russo

Claudio Úbeda, quien heredó el puesto de entrenador de Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fue el estratega de la victoria del Xeneize ante River Plate por 2-0. Horas después del resonante triunfo en el Superclásico, el Sifón recordó las últimas palabras que intercambió con su predecesor.

“Mi última charla con él fue cortita, en su departamento. Estábamos con Juvenal (Rodríguez), no me acuerdo antes de qué partido. Y lo último que nos dijo fue: ‘pónganse duros, pónganse firmes que van a salir adelante’”, reveló Úbeda en diálogo con D Sports Radio.

Además, contó que Russo influyó en la manera en la que se manejó con el equipo en la antesala de un duelo de las características de un clásico con el eterno rival: “Como me hubiese dicho Miguel en instancias previas a un partido así: ‘tranquilito’. Trato de que sea así no sólo mientras dirijo sino que es nuestro estilo de vida, lo que no quiere decir que la previa no sea intensa o no haya ansiedad o nerviosismo, porque uno lo tiene que vivir. Pero tenemos que tratar de transmitirles a los jugadores tranquilidad y en eso nos focalizamos. No vamos a cambiar nuestra manera de ser y de hacernos ver porque somos así. Queremos llegarles con tranquilidad”.

Úbeda y Russo, ayudante y
Úbeda y Russo, ayudante y DT

Una vez consumada la victoria, se lo pudo ver a Úbeda notablemente emocionado y dio detalles de lo que sucedió: “Me emocioné mucho porque vi la bandera de Miguel, sabía lo importante que para él y para todos nosotros era poder entrar en la Copa Libertadores. Es imposible no emocionarse y acordarse de él, apenas me encontré de frente con Juvenal Rodríguez”.

“La pérdida de Miguel es un golpe durísimo, era nuestro padre. Cuando se te va el líder del que esperás que te diga: ‘esto está bien, esto no, metele para adelante con esto’, es difícil de un día para el otro encontrarte sin esa persona, es difícil rellenar ese espacio vacío. Estamos tratando de honrar mucho todo lo que aprendimos de él”, añadió Úbeda.

“Estamos permanentemente acordándonos de cosas en los entrenamientos que haría Miguel. Tenemos mucha conexión con la familia. Ayer estuvo el nieto en el vestuario. Hablamos con los hermanos, con la hija, con su mujer. Tenemos conexión con todos y nos pone contentos que siga siendo así”, reveló.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Úbeda también se tomó un tiempo para recordar a Russo. “Todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba. Queríamos compartirlo con él y con su familia. Es eso lo que me provocó de primera impresión, se lo dedicamos a él”, expresó.

Por otro lado, se refirió a las charlas que mantenía en el día a día con Russo y la posibilidad de continuar siendo el DT de Boca: “Obviamente que después de casi cinco años juntos hablábamos permanentemente del futuro y nosotros entendíamos que el día que Miguel no estuviese íbamos a seguir el legado de lo que él nos dejaba. Lamentablemente, se nos fue mucho antes de tiempo. Hubiésemos querido seguir mucho tiempo más junto a él".

“Todo el mundo conoce el pensamiento de Miguel y lo que hubiese querido. Terminó su vida estando en Boca y lo que él quería era que terminemos lo que correspondía que terminemos. Mi continuidad no depende de mí. Obviamente que nosotros estamos súper contentos en el lugar en el que estamos y nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, en la que tenemos todo", sentenció.

