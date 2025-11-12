Deportes

La lapidaria crítica de Horacio Pagani a Oscar Ruggeri: “Es el más grande traidor”

El experimentado periodista fustigó al ex defensor por su declaración de amor a River, tras haber surgido de Boca: “Podés cambiar de mujer, pero ¿de club?“.

Guardar

Oscar Ruggeri construyó una gran carrera como futbolista. Campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, celebró 12 títulos y hasta lució la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, el defensor quedó eternamente enfrascado en una polémica que él muchas veces se encarga de abonar: surgió de Boca Juniors, club del que se marchó libre, y luego se mudó a River Plate y ganó todo.

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué. Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”, supo explicar su cambio de sentimientos.

Pues bien, en este contexto, y luego del triunfo de Boca 2-0 en el Superclásico, el periodista Horacio Pagani fue lapidario con el Cabezón. “De Ruggeri no se puede hablar, es el más grande traidor. Ya se lo dije en la cara, así que no tengo ningún inconveniente en decirlo acá, porque se lo dije en el programa. Este muchacho debutó en la Primera de Boca y en el vestuario lloraba, decía que era la mayor ilusión de su vida, que la familia era toda de Boca, y ahora dice que es de River“, golpeó el comunicador en el programa ”La motisierra de Toti", por Carnaval.

El conductor, Toti Pasman, le repreguntó: “¿No puede cambiar?“. Y Pagani elevó la temperatura: Podés cambiar de mujer, pero ¿de club?“.

Mientras tanto, en la pantalla de ESPN, el mal momento del Millonario generó que el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente devenido panelista analizara la crisis del equipo que conduce Marcelo Gallardo. “No creo que el equipo esté poco entrenado. Hoy, todos entrenan bien. Lo que sí te digo es que Gallardo jamás encontró el mediocampo ni los atacantes. No encontró esas sociedades que tienen los equipos. Lo que se decía antes como Latorre-Batistuta, Maradona-Burruchaga o Valdano... En la defensa no había grandes dudas, pero decime ¿cuál el mediocampo de River? Es increíble", subrayó en el programa F90.

Ruggeri y el Cabezón, cara
Ruggeri y el Cabezón, cara a cara

El lunes, ya había dejado sus sensaciones respecto de la victoria del Xeneize en La Bombonera, la octava caída de la Banda en los últimos 11 cotejos. “River les está quedando grande a varios jugadores”, aseveró. El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y los jugadores. En los momentos difíciles es cuando los jugadores que visten esta camiseta se paran y están ahí, juegan, levantan a los demás. Se caen dos o tres y no tenés a los tipos que los motiven, que peguen el grito y los pongan de nuevo”, concluyó el ex marcador central, de 63 años.

¿Habrá respuesta de Ruggeri a Pagani tras su contundente crítica luego del Superclásico?

Temas Relacionados

Oscar RuggeriHoracio PaganiRiver PlateBoca Juniorsdeportes-argentina

Últimas Noticias

El legendario partido de la Momia Gómez inspira la previa México vs. Uruguay

Hace 14 años, la selección mexicana hizo historia en el Territorio Santos Modelo al clasificar a la final del mundial de la categoría, donde terminaron por vencer a Uruguay

El legendario partido de la

Audi presentó su auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el detalle que enloqueció a los fanáticos

La marca alemana mostró su Concepto R26 para su monoplaza, con el que ingresará en la Máxima. Los detalles de su ambicioso plan

Audi presentó su auto para

Dolor en la NBA por la muerte de ‘Sugar’ Ray Richardson, el primer jugador suspendido de por vida y “uno de los mejores del planeta”

El ex basquetbolista, cuatro veces All Star, tenía 70 años y venía luchando contra una enfermedad

Dolor en la NBA por

El increíble blooper de Pedro Gallese que terminó en gol de Rusia ante Perú en un amistoso

El arquero del Orlando City, candidato a reforzar al Inter Miami de Messi, fue protagonista en la igualdad 1-1 de la Bicolor en San Petersburgo

El increíble blooper de Pedro

La historia del arquero de 18 años que fue convocado por Scaloni y ni siquiera firmó contrato con su club

Demián Talavera juega en San Lorenzo y viajó con la selección argentina como sparring de cara al amistoso ante Angola

La historia del arquero de
DEPORTES
El legendario partido de la

El legendario partido de la Momia Gómez inspira la previa México vs. Uruguay

Audi presentó su auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el detalle que enloqueció a los fanáticos

Dolor en la NBA por la muerte de ‘Sugar’ Ray Richardson, el primer jugador suspendido de por vida y “uno de los mejores del planeta”

El increíble blooper de Pedro Gallese que terminó en gol de Rusia ante Perú en un amistoso

La historia del arquero de 18 años que fue convocado por Scaloni y ni siquiera firmó contrato con su club

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Gianinna

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona luego de declarar en el jury contra la jueza Makintach: “Con el corazón en la mano”

Eugenia Tobal compartió el avance en la recuperación de su perro Romeo: “Vamos”

Johnny Depp: “Argentina tiene una cultura sorprendente; París no fue nada comparada con Buenos Aires”

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows de Oasis: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

INFOBAE AMÉRICA

La oposición venezolana denunció la

La oposición venezolana denunció la desaparición del ex alcalde Macario González tras dos meses de detención

Cómo China usó a la soja como un arma en su disputa comercial con Estados Unidos

Canadá anunció nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a su programa de drones y sector energético

Tras el mortal operativo en Río de Janeiro, Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a prisiones federales

Guía para entender el mundo de las apuestas deportivas online