La lapidaria crítica de Horacio Pagani a Oscar Ruggeri: “Es el más grande traidor”

Oscar Ruggeri construyó una gran carrera como futbolista. Campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, celebró 12 títulos y hasta lució la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, el defensor quedó eternamente enfrascado en una polémica que él muchas veces se encarga de abonar: surgió de Boca Juniors, club del que se marchó libre, y luego se mudó a River Plate y ganó todo.

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué. Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”, supo explicar su cambio de sentimientos.

Pues bien, en este contexto, y luego del triunfo de Boca 2-0 en el Superclásico, el periodista Horacio Pagani fue lapidario con el Cabezón. “De Ruggeri no se puede hablar, es el más grande traidor. Ya se lo dije en la cara, así que no tengo ningún inconveniente en decirlo acá, porque se lo dije en el programa. Este muchacho debutó en la Primera de Boca y en el vestuario lloraba, decía que era la mayor ilusión de su vida, que la familia era toda de Boca, y ahora dice que es de River“, golpeó el comunicador en el programa ”La motisierra de Toti", por Carnaval.

El conductor, Toti Pasman, le repreguntó: “¿No puede cambiar?“. Y Pagani elevó la temperatura: ”Podés cambiar de mujer, pero ¿de club?“.

Mientras tanto, en la pantalla de ESPN, el mal momento del Millonario generó que el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente devenido panelista analizara la crisis del equipo que conduce Marcelo Gallardo. “No creo que el equipo esté poco entrenado. Hoy, todos entrenan bien. Lo que sí te digo es que Gallardo jamás encontró el mediocampo ni los atacantes. No encontró esas sociedades que tienen los equipos. Lo que se decía antes como Latorre-Batistuta, Maradona-Burruchaga o Valdano... En la defensa no había grandes dudas, pero decime ¿cuál el mediocampo de River? Es increíble", subrayó en el programa F90.

Ruggeri y el Cabezón, cara a cara

El lunes, ya había dejado sus sensaciones respecto de la victoria del Xeneize en La Bombonera, la octava caída de la Banda en los últimos 11 cotejos. “River les está quedando grande a varios jugadores”, aseveró. El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y los jugadores. En los momentos difíciles es cuando los jugadores que visten esta camiseta se paran y están ahí, juegan, levantan a los demás. Se caen dos o tres y no tenés a los tipos que los motiven, que peguen el grito y los pongan de nuevo”, concluyó el ex marcador central, de 63 años.

¿Habrá respuesta de Ruggeri a Pagani tras su contundente crítica luego del Superclásico?