Deportes

El debate entre Ruggeri y Latorre sobre la crisis de River y el rol de Gallardo: “Jamás encontró el mediocampo y el ataque”

El Cabezón analizó la actualidad del Millonario y discrepó con una afirmación que realizó su compañero de TV

Guardar

Oscar Ruggeri opinó acerca del turbulento presente de River Plate en el Torneo Clausura luego de la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera y discrepó con el análisis de su compañero Diego Latorre, quien afirmó que al equipo de Marcelo Gallardo le falta entrenamiento.

“No creo que el equipo esté poco entrenado. Hoy, todos entrenan bien. Lo que sí te digo es que Gallardo jamás encontró el mediocampo ni los atacantes. No encontró esas sociedades que tienen los equipos. Lo que se decía antes como Latorre-Batistuta, Maradona-Burruchaga o Valdano... En la defensa no había grandes dudas, pero decime ¿cuál el mediocampo de River? Es increíble", expresó el Cabezón en el programa F90 de ESPN.

Ayer, Gambeta había realizado un filoso y extenso análisis sobre el rendimiento de River y el rol de Gallardo para planificar los partidos. El Millonario perdió 5 de los últimos 6 partidos en el Clausura, lo que hace peligrar su participación en la próxima Copa Libertadores y los playoffs. "No ha sabido desarrollar una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica", señaló el ex futbolista, en uno de sus argumentos.

*El filoso análisis de Diego Latorre sobre el presente del River de Gallardo

En cuanto a su análisis, Ruggeri recurrió a un ejemplo que vivió cuando jugó en la selección argentina y lo que hacía Carlos Bilardo con los mediocampistas, para resaltar la importancia de ese sector en cada partido. “Vuelvo a Bilardo, que para mí es el mejor de todos por lejos. Hablaba con el Gringo Giusti y con el Checho Batista. Yo le hablaba y no me daba bola, pero sí a ellos. A los únicos que les daba bola era a los del mediocampo, porque hacen funcionar a todos. A los de la defensa porque si se estira y van al área, el mediocampo la tiene que volver a traer. Cuando los delanteros se te abren y tenés que aguantar el partido, llamá a los del medio para que bajen... Para mí, los del medio son el termómetro. Nunca armó un mediocampo igual dos partidos seguidos", cuestionó.

Por otra parte, el debate se extendió por la ausencia de Enzo Pérez en el Superclásico, uno de los jugadores más experimentados que tiene el plantel de River, y Ruggeri afirmó: “Para mí, si está disponible tiene que ir adentro de la cancha, al banco no lo llevo. ¿Lo tengo sentado atrás mío cuando mi equipo es un desastre? Si estás bien, jugás. Titular o nada son estos tipos. Parado en la cancha ya se ubica, va caminando al costado y se ubicaba. Enzo Pérez se mete entre los centrales que lo hace automático. No sé por qué no lo puso“.

En cuanto a la seguidilla de malos resultados que dejan a River en una posición incómoda respecto a la clasificación a la próxima Copa Libertadores y los playoffs del Clausura, Latorre dijo que “la confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha” y expresó: “Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival, porque todos sabemos en el fondo que un equipo cuando está bien, no digo que un rival se neutraliza solo, pero ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos débiles del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugás solamente para controlar al rival, lo más probable es esto. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona".

Temas Relacionados

Oscar RuggeriDiego LatorreMarcelo GallardoRiver Platedeportes-argentina

Últimas Noticias

“La relación ha cambiado”: la llamativa reflexión de Antonelli sobre el clima en Mercedes con Russell tras superarlo en Brasil

El italiano terminó segundo en el último Gran Premio y reveló cómo impactó en la interna de la escudería

“La relación ha cambiado”: la

Mike Tyson y una confesión tras dejar el ring: “Era muy rudo sin calcetines, pero mis dedos parecen que explotaron”

El excampeón mundial reveló que enfrenta una severa infección en los pies que, desde que abandonó el boxeo, se agravó. Cómo un comportamiento relacionado con su imagen le produjo una secuela inesperada que afecta su vida diaria

Mike Tyson y una confesión

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Se inició una investigación en Francia después de que estos individuos ingresaron al edificio por una ventana y forzaron varias puertas de oficinas ligadas a directivos de la escudería

Impacto en la Fórmula 1:

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

El plantel viajará mañana a suelo africano para enfrentarse a Angola el viernes

Las novedades en el entrenamiento

La peculiar historia familiar de Susan Bandecchi, la suiza con raíces chilenas que enfrentará a la Argentina en la Billie Jean King Cup

Sus abuelos escaparon de la dictadura de Pinochet y ella nació en el país helvético, donde se enamoró del tenis. En una nota con Infobae, habló de sus “costumbres sudamericanas” y del consejo que le dio Roger Federer

La peculiar historia familiar de
DEPORTES
“La relación ha cambiado”: la

“La relación ha cambiado”: la llamativa reflexión de Antonelli sobre el clima en Mercedes con Russell tras superarlo en Brasil

Mike Tyson y una confesión tras dejar el ring: “Era muy rudo sin calcetines, pero mis dedos parecen que explotaron”

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

La peculiar historia familiar de Susan Bandecchi, la suiza con raíces chilenas que enfrentará a la Argentina en la Billie Jean King Cup

TELESHOW
Liam Gallagher llegó a la

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

El sueño cumplido de Oriana Sabatini en sus vacaciones con sus padres Ova y Catherine Fulop en Nueva York

Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

INFOBAE AMÉRICA

Guía para entender el mundo

Guía para entender el mundo de las apuestas deportivas online

La reducción del tamaño de los peces en Michigan por el cambio climático alerta a los expertos

Se multiplican las crisis en Cuba: la dictadura declaró como “epidemia” el brote de dengue, chikunguña y oropouche

El G7 busca formas de fortalecer la defensa de Ucrania en medio de los apagones por los ataques rusos

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas