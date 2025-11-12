El debate entre Ruggeri y Latorre sobre la crisis de River y el rol de Gallardo: “Jamás encontró el mediocampo y el ataque”

Oscar Ruggeri opinó acerca del turbulento presente de River Plate en el Torneo Clausura luego de la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera y discrepó con el análisis de su compañero Diego Latorre, quien afirmó que al equipo de Marcelo Gallardo le falta entrenamiento.

“No creo que el equipo esté poco entrenado. Hoy, todos entrenan bien. Lo que sí te digo es que Gallardo jamás encontró el mediocampo ni los atacantes. No encontró esas sociedades que tienen los equipos. Lo que se decía antes como Latorre-Batistuta, Maradona-Burruchaga o Valdano... En la defensa no había grandes dudas, pero decime ¿cuál el mediocampo de River? Es increíble", expresó el Cabezón en el programa F90 de ESPN.

Ayer, Gambeta había realizado un filoso y extenso análisis sobre el rendimiento de River y el rol de Gallardo para planificar los partidos. El Millonario perdió 5 de los últimos 6 partidos en el Clausura, lo que hace peligrar su participación en la próxima Copa Libertadores y los playoffs. "No ha sabido desarrollar una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica", señaló el ex futbolista, en uno de sus argumentos.

*El filoso análisis de Diego Latorre sobre el presente del River de Gallardo

En cuanto a su análisis, Ruggeri recurrió a un ejemplo que vivió cuando jugó en la selección argentina y lo que hacía Carlos Bilardo con los mediocampistas, para resaltar la importancia de ese sector en cada partido. “Vuelvo a Bilardo, que para mí es el mejor de todos por lejos. Hablaba con el Gringo Giusti y con el Checho Batista. Yo le hablaba y no me daba bola, pero sí a ellos. A los únicos que les daba bola era a los del mediocampo, porque hacen funcionar a todos. A los de la defensa porque si se estira y van al área, el mediocampo la tiene que volver a traer. Cuando los delanteros se te abren y tenés que aguantar el partido, llamá a los del medio para que bajen... Para mí, los del medio son el termómetro. Nunca armó un mediocampo igual dos partidos seguidos", cuestionó.

Por otra parte, el debate se extendió por la ausencia de Enzo Pérez en el Superclásico, uno de los jugadores más experimentados que tiene el plantel de River, y Ruggeri afirmó: “Para mí, si está disponible tiene que ir adentro de la cancha, al banco no lo llevo. ¿Lo tengo sentado atrás mío cuando mi equipo es un desastre? Si estás bien, jugás. Titular o nada son estos tipos. Parado en la cancha ya se ubica, va caminando al costado y se ubicaba. Enzo Pérez se mete entre los centrales que lo hace automático. No sé por qué no lo puso“.

En cuanto a la seguidilla de malos resultados que dejan a River en una posición incómoda respecto a la clasificación a la próxima Copa Libertadores y los playoffs del Clausura, Latorre dijo que “la confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha” y expresó: “Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival, porque todos sabemos en el fondo que un equipo cuando está bien, no digo que un rival se neutraliza solo, pero ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos débiles del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugás solamente para controlar al rival, lo más probable es esto. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona".