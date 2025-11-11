Furor por los looks de los jugadores de Boca en su vuelta a la práctica tras el Superclásico: Paredes y Dua Lipa, los “dueños” de los memes

Furor por los looks de los jugadores de Boca en su vuelta a la práctica tras el Superclásico ganado a River

El plantel de Boca Junios volvió a los trabajos en medio de un clima festivo por el gran triunfo el Superclásico ante River Plate del domingo pasado. Esta victoria no solo aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026, sino que también dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda en la cima de la Zona A del Torneo Clausura 2025, con la posibilidad de definir los partidos de la fase final en La Bombonera si logra un nuevo triunfo ante Tigre el domingo. Además, comprometió sobremanera al Millonario, que ya no depende de sí mismo para clasificar al certamen internacional mediante la Tabla Anual.

En medio de este contexto, la cuenta oficial del club compartió un video en sus redes sociales con la llegada de los jugadores al Boca Predio. “No hay con que darle al glow post triunfo”, fue el título elegido para la publicación que contó además con una canción de Dua Lipa, la cantante británica que causó furor con su presencia en La Bombonera en el Superclásico y cuya jornada fue resumida como el “Dualipazo”. Los fanáticos xeneizes bromearon en X (antes Twitter) con los looks de los futbolistas, en especial el de Leandro Paredes.

Los mejores memes y reacciones por los looks de los jugadores de Boca:

En lo que respecta a lo futbolístico, el cuerpo técnico evalúa realizar modificaciones en la formación titular, priorizando la recuperación física de varios futbolistas y la gestión de las amonestaciones acumuladas. Claudio Úbeda, consciente del desgaste físico tras una seguidilla de partidos intensos, analiza la conveniencia de preservar a jugadores que presentan molestias o que se encuentran al límite en cuanto a tarjetas amarillas.

Leandro Paredes y Miguel Merentiel terminaron el Superclásico con molestias en el gemelo y serán evaluados en los primeros días de la semana, mientras que Carlos Palacios y Milton Giménez arrastran sobrecargas musculares y figuran entre los principales candidatos a ser resguardados para el próximo compromiso.

La situación de Milton Giménez reviste especial atención, ya que el delantero alcanzó la cuarta tarjeta amarilla en el encuentro ante River. De recibir una más frente a Tigre, quedaría automáticamente suspendido para los octavos de final del Torneo Clausura, instancia en la que las amonestaciones se “limpian”. Por este motivo, el entrenador sopesa la posibilidad de que Edinson Cavani retorne a la titularidad, aunque la decisión final dependerá de la evolución física de Giménez y de las pruebas que se realicen durante la semana. Además, no se descarta que el esquema ofensivo sufra variantes, con la chance de que Miguel Merentiel tenga un nuevo acompañante en ataque.

En la defensa, la baja obligada será la de Lautaro Di Lollo, quien debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones. El reemplazante natural será Nicolás Figal, quien no juega oficialmente desde el trece de julio, cuando fue titular ante Argentinos Juniors en la primera jornada del torneo. Desde entonces, Figal perdió terreno en la consideración de los entrenadores, primero con Miguel Ángel Russo y luego con Úbeda, pero ahora se perfila para regresar a la zaga central.

El mediocampo también podría presentar novedades. Carlos Palacios y Milton Giménez podrían ser preservados, Williams Alarcón y Ander Herrera disputan un lugar en la zona media, mientras que Brian Aguirre se sumaría a la delantera. En el caso de Palacios, el futbolista chileno no pudo completar el Superclásico debido a una sobrecarga física y fue reemplazado en el segundo tiempo por el español Herrera. Además, el lateral derecho Juan Barinaga llegó al partido ante River con molestias y el cuerpo técnico evalúa darle descanso para asegurar su recuperación de cara a los playoffs.

El encuentro ante Tigre, programado para el domingo 16 de noviembre a las 20:15 en La Bombonera, reviste importancia estratégica para Boca. Si el conjunto de Úbeda logra una victoria, asegurará el primer puesto de la Zona A y la localía en todos los cruces eliminatorios, salvo la final, que se disputará en estadio neutral. Además, finalizar en la cima le permitiría enfrentar a uno de los peores clasificados de la Zona B en los cuartos de final. En caso de no lograr el triunfo, la sede de los partidos dependerá de la ubicación final en la tabla, lo que podría obligar a Boca a disputar algún encuentro fuera de su estadio.

De mantenerse la actual configuración de posiciones, Boca debería medirse en la próxima instancia con San Martín de San Juan. No obstante, si el equipo sanjuanino desciende, su lugar sería ocupado por Sarmiento de Junín, actualmente noveno en la tabla.