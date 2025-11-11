Con River afuera de la Libertadores y sin depender de sí mismo: así están las tablas del Clausura con el triunfo parcial de Argentinos

Tras la derrota ante Boca, River no depende de sí mismo para clasificar a la próxima Copa Libertadores (Fotobaires)

La fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División ingresó en la recta final. Es por eso que empiezan a quedar definidos los cruces de octavos de final del certamen, que comenzarán la semana siguiente a la decimosexta jornada, y también quedarán sellados los dos descensos a la Primera Nacional y los clasificados a las copas internacionales.

El duelo que acaparó todos los flashes de la fecha 15 se llevó a cabo en La Bombonera: Boca Juniors se hizo fuerte de local y le ganó 2-0 a River Plate. De esta manera, el Xeneize aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores al quedar segundo en la tabla anual con 66 unidades.

Por su parte, el pasaje del Millonario corre serio peligro: es que Argentinos le está ganando 1-0 a Belgrano y lo supera por dos puntos (54 contra 52). La derrota sobre la hora de Deportivo Riestra ante Independiente le dio cierto alivio al equipo de Marcelo Gallado, no así la victoria parcial del Bicho.

Cabe recordar que los dos mejores ubicados en la Tabla Anual tendrán un pasaje directo -que ya les pertenece a Central y Boca- a la Libertadores, mientras que el tercero deberá disputar dos tandas de repechaje en el certamen. Precisamente, el Xeneize viene de padecer esa instancia: afrontó la Fase II y quedó eliminado a comienzos de este año ante Alianza Lima. Si hubiese avanzado, todavía debía ganar la llave de la Fase III para alcanzar la zona de grupos.

Al mismo tiempo, el equipo de Claudio Úbeda también abrochó su clasificación a la fase final del Torneo Clausura. Además, quedó como único puntero de la zona A con 26 unidades. El elenco de Marcelo Gallardo, en este ítem, también tiene que estar atento, ya que ostenta 21 puntos, pero aventaja por solo dos unidades a Sarmiento y Gimnasia (ambos tienen 19), los dos que hoy están por fuera de los ocho que clasificarán. Por este motivo, River no deberá descuidarse ante Vélez en Liniers, porque una hipotética derrota podría dejarlo afuera incluso de los playoffs.

Boca se quedó con el Superclásico gracias a los goles de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos (AP Photo/Gustavo Garello)

La fecha 15 del certamen arrancó en el Gigante de Arroyito. El líder de la Zona B y la Tabla Anual, Rosario Central igualó 0-0 con un San Lorenzo que logró la clasificación a los octavos de final del Clausura y quedó muy cerca de entrar en la Copa Sudamericana 2026. El Canalla no pudo asegurar el primer puesto de la Zona B, pero sigue invicto y ya se confirmó que disputará la Supercopa Internacional por haber sido primero en la Anual.

El sábado comenzó la batalla por la permanencia con varios implicados. En Parque Patricios, Newell’s venció 2-0 a Huracán y se salvó del descenso, gracias a otros resultados. Por su parte, Racing volvió a meterse en zona de playoffs al derrotar 1-0 a Defensa y Justicia en Avellaneda y consolidó su posición en puestos de Copa Sudamericana 2026, aún con chances de pelear por un lugar en la Libertadores. Además, Talleres logró la permanencia en Primera luego de derrotar en Córdoba 1-0 a Platense y se metió de lleno en puestos de playoffs.

En el cierre del sábado, San Martín de San Juan rescató un empate sobre la hora ante Lanús que le da vida en la lucha por la permanencia y Unión igualó 0-0 ante Barracas Central para quedar como escolta de Boca en la Zona A.

En la jornada del domingo, Sarmiento venció a Instituto 2-1 en Junín y logró la permanencia en Primera División, además de quedar en zona de playoffs a falta de una fecha para el final. En tanto que Aldosivi derrotó 1-0 con un penal en la última jugada a Banfield y depende de sí mismo para mantener la categoría luego de la derrota de Godoy Cruz en Tucumán que dejó al Tomba al borde del descenso y con la obligación de vencer a Riestra en la última fecha.

Los ya clasificados a la Libertadores hasta el momento son Rosario Central (primero en Tabla Anual), Boca Juniors (segundo en la acumulada), Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Además, Argentinos Juniors (tercero por la Tabla Anual, jugaría Fase 2) y el campeón del Clausura. En tanto, a la Sudamericana 2026 están entrando River Plate, Deportivo Riestra, Racing, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

CRONOGRAMA FECHA 15 - TORNEO CLAUSURA 2025

Viernes 7 de noviembre

Rosario Central 0-0 San Lorenzo

Sábado 8 de noviembre

Huracán 0-2 Newell’s

Racing 1-0 Defensa y Justicia

Talleres 1-0 Platense

San Martín de San Juan 1-1 Lanús

Unión 0-0 Barracas Central

Domingo 9 de noviembre

Boca Juniors 2-0 River Plate

Sarmiento 2-1 Instituto

Banfield 0-1 Aldosivi

Atlético Tucumán 2-1 Godoy Cruz

Tigre 1-0 Estudiantes de La Plata

Lunes 10 de noviembre

Gimnasia 2-0 Vélez

Deportivo Riestra 0-1 Independiente

AHORA: Independiente Rivadavia 0-0 Central Córdoba

AHORA: Argentinos Juniors 1-0 Belgrano

FECHA 16 - TORNEO CLAUSURA 2025

Vélez Sársfield - River Plate

Platense - Gimnasia de La Plata

San Lorenzo - Sarmiento de Junín

Aldosivi - San Martín de San Juan

Instituto - Talleres

Independiente - Rosario Central

Godoy Cruz - Deportivo Riestra

Lanús - Atlético Tucumán

Boca Juniors - Tigre

Belgrano - Unión

Barracas Central - Huracán

Estudiantes de La Plata - Argentinos Juniors

Newell’s - Racing

Defensa y Justicia - Independiente Rivadavia

Central Córdoba - Banfield

*AFA confirmará la fecha y el horario de los partidos una vez finalice la fecha 15