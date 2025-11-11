Con River afuera de la Libertadores y sin depender de sí mismo: así están las tablas del Clausura con el triunfo parcial de Argentinos

La fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División ingresó en la recta final. Es por eso que empiezan a quedar definidos los cruces de octavos de final del certamen, que comenzarán la semana siguiente a la decimosexta jornada, y también quedarán sellados los dos descensos a la Primera Nacional y los clasificados a las copas internacionales.
El duelo que acaparó todos los flashes de la fecha 15 se llevó a cabo en La Bombonera: Boca Juniors se hizo fuerte de local y le ganó 2-0 a River Plate. De esta manera, el Xeneize aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores al quedar segundo en la tabla anual con 66 unidades.
Por su parte, el pasaje del Millonario corre serio peligro: es que Argentinos le está ganando 1-0 a Belgrano y lo supera por dos puntos (54 contra 52). La derrota sobre la hora de Deportivo Riestra ante Independiente le dio cierto alivio al equipo de Marcelo Gallado, no así la victoria parcial del Bicho.
Cabe recordar que los dos mejores ubicados en la Tabla Anual tendrán un pasaje directo -que ya les pertenece a Central y Boca- a la Libertadores, mientras que el tercero deberá disputar dos tandas de repechaje en el certamen. Precisamente, el Xeneize viene de padecer esa instancia: afrontó la Fase II y quedó eliminado a comienzos de este año ante Alianza Lima. Si hubiese avanzado, todavía debía ganar la llave de la Fase III para alcanzar la zona de grupos.
Al mismo tiempo, el equipo de Claudio Úbeda también abrochó su clasificación a la fase final del Torneo Clausura. Además, quedó como único puntero de la zona A con 26 unidades. El elenco de Marcelo Gallardo, en este ítem, también tiene que estar atento, ya que ostenta 21 puntos, pero aventaja por solo dos unidades a Sarmiento y Gimnasia (ambos tienen 19), los dos que hoy están por fuera de los ocho que clasificarán. Por este motivo, River no deberá descuidarse ante Vélez en Liniers, porque una hipotética derrota podría dejarlo afuera incluso de los playoffs.
La fecha 15 del certamen arrancó en el Gigante de Arroyito. El líder de la Zona B y la Tabla Anual, Rosario Central igualó 0-0 con un San Lorenzo que logró la clasificación a los octavos de final del Clausura y quedó muy cerca de entrar en la Copa Sudamericana 2026. El Canalla no pudo asegurar el primer puesto de la Zona B, pero sigue invicto y ya se confirmó que disputará la Supercopa Internacional por haber sido primero en la Anual.
El sábado comenzó la batalla por la permanencia con varios implicados. En Parque Patricios, Newell’s venció 2-0 a Huracán y se salvó del descenso, gracias a otros resultados. Por su parte, Racing volvió a meterse en zona de playoffs al derrotar 1-0 a Defensa y Justicia en Avellaneda y consolidó su posición en puestos de Copa Sudamericana 2026, aún con chances de pelear por un lugar en la Libertadores. Además, Talleres logró la permanencia en Primera luego de derrotar en Córdoba 1-0 a Platense y se metió de lleno en puestos de playoffs.
En el cierre del sábado, San Martín de San Juan rescató un empate sobre la hora ante Lanús que le da vida en la lucha por la permanencia y Unión igualó 0-0 ante Barracas Central para quedar como escolta de Boca en la Zona A.
En la jornada del domingo, Sarmiento venció a Instituto 2-1 en Junín y logró la permanencia en Primera División, además de quedar en zona de playoffs a falta de una fecha para el final. En tanto que Aldosivi derrotó 1-0 con un penal en la última jugada a Banfield y depende de sí mismo para mantener la categoría luego de la derrota de Godoy Cruz en Tucumán que dejó al Tomba al borde del descenso y con la obligación de vencer a Riestra en la última fecha.
Los ya clasificados a la Libertadores hasta el momento son Rosario Central (primero en Tabla Anual), Boca Juniors (segundo en la acumulada), Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Además, Argentinos Juniors (tercero por la Tabla Anual, jugaría Fase 2) y el campeón del Clausura. En tanto, a la Sudamericana 2026 están entrando River Plate, Deportivo Riestra, Racing, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.
CRONOGRAMA FECHA 15 - TORNEO CLAUSURA 2025
Viernes 7 de noviembre
Rosario Central 0-0 San Lorenzo
Sábado 8 de noviembre
Huracán 0-2 Newell’s
Racing 1-0 Defensa y Justicia
Talleres 1-0 Platense
San Martín de San Juan 1-1 Lanús
Unión 0-0 Barracas Central
Domingo 9 de noviembre
Boca Juniors 2-0 River Plate
Sarmiento 2-1 Instituto
Banfield 0-1 Aldosivi
Atlético Tucumán 2-1 Godoy Cruz
Tigre 1-0 Estudiantes de La Plata
Lunes 10 de noviembre
Gimnasia 2-0 Vélez
Deportivo Riestra 0-1 Independiente
AHORA: Independiente Rivadavia 0-0 Central Córdoba
AHORA: Argentinos Juniors 1-0 Belgrano
FECHA 16 - TORNEO CLAUSURA 2025
Vélez Sársfield - River Plate
Platense - Gimnasia de La Plata
San Lorenzo - Sarmiento de Junín
Aldosivi - San Martín de San Juan
Instituto - Talleres
Independiente - Rosario Central
Godoy Cruz - Deportivo Riestra
Lanús - Atlético Tucumán
Boca Juniors - Tigre
Belgrano - Unión
Barracas Central - Huracán
Estudiantes de La Plata - Argentinos Juniors
Newell’s - Racing
Defensa y Justicia - Independiente Rivadavia
Central Córdoba - Banfield
*AFA confirmará la fecha y el horario de los partidos una vez finalice la fecha 15