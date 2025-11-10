Deportes

La frase de Ramón Díaz que generó polémica en Brasil y provocó la reacción de la capitana del equipo femenino del Inter

El DT argentino tuvo una declaración que llamó la atención tras el empate 2-2 ante Bahía

Las declaraciones de Ramón Díaz que generaron polémica en Brasil

El entrenador argentino Ramón Díaz encendió la controversia en Brasil luego de que sus declaraciones en una conferencia de prensa provocaran una amplia ola de críticas. “El fútbol es para hombres, no es para ‘meninas’” fue la frase que el director técnico de Internacional de Porto Alegre utilizó al referirse a la actuación arbitral en el empate 2-2 ante Bahía, en el estadio Beira-Rio, en el marco de la fecha 33 del Brasileirao.

Este comentario, que rápidamente fue interpretado como una expresión sexista, generó respuestas tanto de la institución como de integrantes del plantel femenino. El DT argentino expresó su malestar tras el encuentro señalando: “El club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy. Ya pasó en otro partido en que Romero hace un gol y también se lo anularon. Yo voy a hablar con el presidente, no puede ser que pase en un club tan importante lo que pasó hoy, fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para meninas (chicas)”, sentenció el riojano junto a su hijo y asistente Emiliano.

El reclamo ocurrió luego de que el árbitro, a instancias del VAR, anulara un gol al delantero Johan Carbonero por una presunta falta de Gabriel Mercado sobre Willian José, jugada que motivó la airada respuesta del técnico.

Ante la magnitud del repudio social, el técnico argentino difundió horas más tarde un descargo en sus redes sociales. “En mi rueda de prensa posterior al partido de ayer, hice una desafortunada comparación al referirme a una jugada específica. Reconozco que me equivoqué en mi razonamiento y pido disculpas”, expresó el técnico, agregando: “Siempre debemos evolucionar y que este episodio nos sirva de aprendizaje”.

El comunicado de Inter tras la frase de Ramón Díaz

La directiva del Sport Club Internacional también respondió con un comunicado institucional donde reafirmó sus políticas de inclusión. Según detalló el club, “Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar. El club es reconocido por su larga trayectoria de defensa del fútbol femenino y la fuerte presencia femenina entre sus miembros, siendo una de las instituciones con mayor participación de mujeres entre sus miembros en el país”.

Después, el texto oficial incorporó el contexto internacional que atraviesa a la entidad: “Como sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, Internacional refuerza, en la práctica, su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto, valores que forman parte de la identidad del club”. El mensaje buscó marcar un contraste con los dichos del entrenador y enviarlo como respuesta hacia sus socios y a la comunidad más amplia.

La reacción de Bruna Benites, capitana del equipo femenino de Inter

La reacción también llegó desde el plantel femenino. Bruna Benites, capitana del equipo, utilizó sus redes sociales para difundir una imagen en la que sostiene la bandera de Rio Grande do Sul y junto a dos frases: “Las opiniones deben ser respetadas y yo las respeto, pero hay declaraciones que son reprochables” y “el fútbol es para quienes lo aman”. Su intervención se sumó a la cadena de respuestas y aportó la perspectiva de quienes representan al club en el fútbol de mujeres.

La situación de Internacional dentro de la competencia tampoco atraviesa un buen momento. El equipo se ubica en la 15° posición del campeonato brasileño, con 37 puntos, a solo tres de la zona de descenso y con rivales directos que aún tienen partidos pendientes. El empate ante Bahía agravó el clima en el club y añadió presión extra a la conducción de Ramón Díaz, quien en los diez partidos que dirigió hasta ahora acumuló dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

