Deportes

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un triunfo clave en el Final 8 de Turín y sueñan con cerrar el año como Maestros

La dupla conformada por el marplatense y el barcelonés venció a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 4-6 y 10-6 en el súper tie-break. El martes disputarán su segundo partido del round robin

Guardar
Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers superaron a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en un ajustado debut en el Final 8 de Turín (Crédito: ATP Tour)

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un triunfo en el Final 8 de Turín al vencer a los alemanes, campeones defensores, Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 4-6 y 10-6, en un ajustado súper tie-break para liderar el Grupo Peter Fleming.

Sobre las canchas rápidas bajo techo del Inalpi Arena de Turín, Zeballos y Granollers buscan coronar la mejor temporada de su carrera como dupla con la conquista del Trofeo de Maestros. En la edición 2023 ya habían alcanzado la final, pero cayeron ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury en sets corridos. Cabe destacar que Marcel Granollers ya sabe lo que es levantar este trofeo: lo consiguió junto a su compatriota Marc López en la edición 2012.

Los tenistas longevos, el marplatense de 40 años y el barcelonés de 39, quienes están disputando por sexto año consecutivo el Final 8, volvieron a demostrar su vigencia. A pesar de que la temporada no fue del todo fortuita para Granollers, quien debió ausentarse de algunos torneos por problemas físicos, la dupla se hizo fuerte ante la adversidad y conquistó cinco títulos, entre ellos Roland Garros, el US Open, el Masters 1000 de Madrid y los ATP de Bucarest y Basilea.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers esta temporada consiguieron los Abiertos de París y Estados Unidos (Crédito: Robert Deutsch-Imagn Images)

Los jugadores supieron reconvertir sus carreras profesionales, tras no conseguir resultados positivos en singles. Antes de convertirse en especialistas en dobles, Cebolla alcanzó el puesto 39 del escalafón mundial y logró su único título en el ATP 250 de Viña del Mar, donde venció en la final al español Rafael Nadal en 2013. Por su parte, el catalán fue número 19 del ranking y acumuló cuatro trofeos en su carrera: el ATP 250 de Houston en 2008, el ATP 500 de Valencia y el ATP 250 de Gstaad en 2011, así como el ATP 250 de Kitzbühel en 2013.

En la antesala del debut en el certamen italiano, la dupla conformada por Zeballos y Granollers ya se había enfrentado en tres ocasiones a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, con un historial completamente favorable para el argentino y el español. Las tres victorias previas se dieron en Wimbledon 2023 y 2024, y en el Masters 1000 de Madrid 2025.

En el inicio del encuentro, la dupla integrada por el sudamericano y el europeo debió sobreponerse a un momento clave: en el cuarto game salvaron cuatro puntos de break, y ese impulso les permitió quebrar el servicio de sus rivales en el juego siguiente para adelantarse 4-2. En el noveno game desperdiciaron cuatro puntos de set, pero finalmente, con su saque, lograron concretar la quinta oportunidad y se quedaron con el primer parcial por 6-4.

En la segunda manga, ninguno de los dos binomios logró marcar diferencias. Aunque Zeballos y Granollers dispusieron de dos oportunidades de quiebre, los alemanes se mostraron sólidos en defensa y resistieron la presión. En el décimo game, Krawietz y Puetz aprovecharon su chance y quebraron el saque de Cebolla: en el 30-40, el europeo dejó una volea en la red, lo que permitió a sus rivales cerrar el set por 6-4 e igualar el marcador.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers con el trofeo de Roland Garros entre sus manos (Crédito: REUTERS/Lisi Niesner)

En el súper tie-break, el argentino y el español tomaron rápidamente la delantera por 6-2 y supieron administrar la ventaja con solidez. En el decimosexto punto, una doble falta de Puetz selló el desenlace y le dio la victoria a Zeballos y Granollers, que arrancaron el torneo con un triunfo valioso por 10-6.

El próximo compromiso para el marplatense y el barcelonés será el próximo martes cuando se enfrenten ante el vencedor del duelo entre los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, no antes de las 14:00 (hora de la Argentina).

Para Zeballos, este triunfo tiene un sabor especial: ambos jugadores alemanes serán sus rivales en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, cuando la Selección Argentina de Tenis YPF enfrente a Alemania el jueves 20 de noviembre. En esa serie, el marplatense volverá a formar dupla con Andrés Molteni.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoHoracio ZeballosMarcel GranollersFinal 8TurínKevin KrawietzTim Puetzdeportes-argentina

Últimas Noticias

Dolor en la NBA: murió Lenny Wilkens, uno de los tres entrenadores más ganadores de la historia

La leyenda que llevó al campeonato a Seattle Supersonics también logró ingresar al Salón de la Fama como jugador y técnico. Tenía 88 años

Dolor en la NBA: murió

El elogio del director de Alpine a Colapinto tras su actuación en el Gran Premio de Brasil

Steve Nielsen analizó la actuación de la escudería, que sumó un punto por el décimo puesto de Pierre Gasly. El argentino, por su parte, finalizó 15°

El elogio del director de

13 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca ante River: su emoción al recordar a Miguel Russo y una sentencia sobre su continuidad

El DT habló con los medios luego de la victoria del Xeneize 2-0 sobre el Millonario por el Torneo Clausura en La Bombonera

13 frases de Úbeda tras

La sorprendente sentencia del padre de Leandro Paredes: “Dybala quiere venir a Boca y van a jugar juntos”

Daniel Paredes revolucionó al Xeneize tras la victoria ante River Plate en el Superclásico al referirse al futuro de la figura de la Roma

La sorprendente sentencia del padre

Los puntajes de Boca en el triunfo ante River: la consagración del Changuito Zeballos y los “obreros” del Superclásico

El Xeneize se impuso por 2 a 0 en La Bombonera y se clasificó a la próxima Copa Libertadores

Los puntajes de Boca en
DEPORTES
Dolor en la NBA: murió

Dolor en la NBA: murió Lenny Wilkens, uno de los tres entrenadores más ganadores de la historia

El elogio del director de Alpine a Colapinto tras su actuación en el Gran Premio de Brasil

13 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca ante River: su emoción al recordar a Miguel Russo y una sentencia sobre su continuidad

La sorprendente sentencia del padre de Leandro Paredes: “Dybala quiere venir a Boca y van a jugar juntos”

Los puntajes de Boca en el triunfo ante River: la consagración del Changuito Zeballos y los “obreros” del Superclásico

TELESHOW
Nati Jota reveló cómo fue

Nati Jota reveló cómo fue la operación con la que dejó atrás los lentes: “Vos ves todo, pero no sentís nada”

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia e importancia de

La urgencia e importancia de desmontar el narcoestado en Bolivia

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín