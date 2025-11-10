Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un triunfo clave en el Final 8 de Turín y sueñan con cerrar el año como Maestros

Horacio Zeballos y Marcel Granollers superaron a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en un ajustado debut en el Final 8 de Turín (Crédito: ATP Tour)

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un triunfo en el Final 8 de Turín al vencer a los alemanes, campeones defensores, Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 4-6 y 10-6, en un ajustado súper tie-break para liderar el Grupo Peter Fleming.

Sobre las canchas rápidas bajo techo del Inalpi Arena de Turín, Zeballos y Granollers buscan coronar la mejor temporada de su carrera como dupla con la conquista del Trofeo de Maestros. En la edición 2023 ya habían alcanzado la final, pero cayeron ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury en sets corridos. Cabe destacar que Marcel Granollers ya sabe lo que es levantar este trofeo: lo consiguió junto a su compatriota Marc López en la edición 2012.

Los tenistas longevos, el marplatense de 40 años y el barcelonés de 39, quienes están disputando por sexto año consecutivo el Final 8, volvieron a demostrar su vigencia. A pesar de que la temporada no fue del todo fortuita para Granollers, quien debió ausentarse de algunos torneos por problemas físicos, la dupla se hizo fuerte ante la adversidad y conquistó cinco títulos, entre ellos Roland Garros, el US Open, el Masters 1000 de Madrid y los ATP de Bucarest y Basilea.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers esta temporada consiguieron los Abiertos de París y Estados Unidos (Crédito: Robert Deutsch-Imagn Images)

Los jugadores supieron reconvertir sus carreras profesionales, tras no conseguir resultados positivos en singles. Antes de convertirse en especialistas en dobles, Cebolla alcanzó el puesto 39 del escalafón mundial y logró su único título en el ATP 250 de Viña del Mar, donde venció en la final al español Rafael Nadal en 2013. Por su parte, el catalán fue número 19 del ranking y acumuló cuatro trofeos en su carrera: el ATP 250 de Houston en 2008, el ATP 500 de Valencia y el ATP 250 de Gstaad en 2011, así como el ATP 250 de Kitzbühel en 2013.

En la antesala del debut en el certamen italiano, la dupla conformada por Zeballos y Granollers ya se había enfrentado en tres ocasiones a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, con un historial completamente favorable para el argentino y el español. Las tres victorias previas se dieron en Wimbledon 2023 y 2024, y en el Masters 1000 de Madrid 2025.

En el inicio del encuentro, la dupla integrada por el sudamericano y el europeo debió sobreponerse a un momento clave: en el cuarto game salvaron cuatro puntos de break, y ese impulso les permitió quebrar el servicio de sus rivales en el juego siguiente para adelantarse 4-2. En el noveno game desperdiciaron cuatro puntos de set, pero finalmente, con su saque, lograron concretar la quinta oportunidad y se quedaron con el primer parcial por 6-4.

En la segunda manga, ninguno de los dos binomios logró marcar diferencias. Aunque Zeballos y Granollers dispusieron de dos oportunidades de quiebre, los alemanes se mostraron sólidos en defensa y resistieron la presión. En el décimo game, Krawietz y Puetz aprovecharon su chance y quebraron el saque de Cebolla: en el 30-40, el europeo dejó una volea en la red, lo que permitió a sus rivales cerrar el set por 6-4 e igualar el marcador.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers con el trofeo de Roland Garros entre sus manos (Crédito: REUTERS/Lisi Niesner)

En el súper tie-break, el argentino y el español tomaron rápidamente la delantera por 6-2 y supieron administrar la ventaja con solidez. En el decimosexto punto, una doble falta de Puetz selló el desenlace y le dio la victoria a Zeballos y Granollers, que arrancaron el torneo con un triunfo valioso por 10-6.

El próximo compromiso para el marplatense y el barcelonés será el próximo martes cuando se enfrenten ante el vencedor del duelo entre los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, no antes de las 14:00 (hora de la Argentina).

Para Zeballos, este triunfo tiene un sabor especial: ambos jugadores alemanes serán sus rivales en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, cuando la Selección Argentina de Tenis YPF enfrente a Alemania el jueves 20 de noviembre. En esa serie, el marplatense volverá a formar dupla con Andrés Molteni.