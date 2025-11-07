Deportes

Un piloto de la Fórmula 1 defendió el trabajo de Franco Colapinto en Alpine

Gabriel Bortoleto se refirió al labro del argentino a bordo de su A525 en lo que va de la temporada

En la antesala del Gran Premio de Brasil, Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, se refirió al presente de su colega Franco Colapinto, quien está cerca de ser anunciado oficialmente por Alpine para la temporada 2026. El brasileño compartió su análisis en el podcast Pelas Pistas, conducido por Christian Fittipaldi y Nelsinho Piquet.

La relación entre Bortoleto y Colapinto se forjó desde las categorías menores, donde coincidieron de manera reiterada en diversas competencias. En ese contexto, el paulista de 21 años, campeón de la Fórmula 2 en 2024 y de la Fórmula 3 en 2023, defendió al piloto argentino ante los cuestionamientos recibidos durante su temporada en la máxima categoría con Alpine tras reemplazar en la séptima jornada al australiano Jack Doohan. “Es difícil juzgar. No deberíamos juzgar a los pilotos solo por los resultados...por ejemplo la gente que dice que Franco no está haciendo un buen trabajo y eso no es cierto”, sostuvo Bortoleto durante la entrevista con el podcast.

El piloto de Sauber puso énfasis en las dificultades técnicas del monoplaza de Colapinto. Explicó: “Él no tiene un auto para sumar puntos, pero no está lejos de Gasly. Entonces la gente no habla de él porque no tiene un auto para lograr puntos”. Bortoleto remarcó que entre los pilotos es habitual valorar el rendimiento más allá de la posición final, dado que la distancia de condiciones materiales entre equipos puede resultar determinante.

El periodo de Colapinto en la categoría reina esta temporada comenzó en la séptima fecha del calendario. Desde su debut, la tabla de resultados evidencia la falta de potencial competitivo de su vehículo. Se estrenó con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Mónaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) y Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán. En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). El último fin de semana en México, llegó en el puesto 16.

Colapinto, durante el Media Day celebrado en Brasil, se mostró agradecido por competir cerca de su país y subrayó la conexión personal con Bortoleto. “Quiero tener un buen fin de semana para los argentinos que están acá. Sé que hacen un gran esfuerzo para venir”, manifestó en conferencia de prensa. Respecto al vínculo con el piloto paulista, recalcó: “Somos como hermanos. Ver eso en este deporte es muy lindo”. Además, sostuvo: “Brasil para mí es como una segunda casa”.

Meses antes de esta cita, Colapinto había calificado a Bortoleto como su mejor amigo dentro de la Fórmula 1. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Es con quien me siento más cercano”, expresó el argentino.

Mientras tanto, el año de Bortoleto al mando de uno de los autos de Sauber muestra resultados superiores en puntos y posiciones, pese a que su escudería figura como la segunda menos competitiva del campeonato de constructores, solo delante de Alpine. Bortoleto acumula 19 puntos en la temporada tras terminar octavo en Austria e Italia, noveno en Bélgica, sexto en Hungría y décimo en México.

Vale destacar que se espera que en las próximas horas, Alpine formalice la designación de Colapinto como piloto oficial para 2026, un paso que reflejaría la confianza de la escudería francesa en su proceso de desarrollo y proyección a futuro.

